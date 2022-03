Как приготовить удобрение для роста моркови

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Наверняка, каждому хозяину грядок хотелось бы, чтобы его урожай был больше и лучше, по крайней мере, чем у соседа. И если за созреванием большинства овощей можно наблюдать и понимать, что вырастет, то урожайность моркови трудно предугадать. Для того, чтобы точно быть уверенным в успешном выращивании, приготовь простое удобрение для роста.

Эта схема внесения самодельной подкормки проверена моим соседом по даче. У него морковь каждый год вырастает всем на зависть. Хватает не только себе, но и на продажу. Более того, каждый корнеплод, как на подбор, без единого изъяна. Удобрение для роста моркови также помогает защитить растения от вредителей.

Как готовить и вносить удобрение для роста моркови

Для того, чтобы получить хороший урожай, сосед рекомендует действовать по особой схеме.

Для начала подготовьте грядки, на которых будете сеять семена. Их нужно будет обработать специальным средством, чтобы уберечь ростки от болезней и грибка. Для этого сделайте слабый раствор марганцовки (3 г на 1 стакан воды). Затем этот раствор дополнительно разведите в ведре воды и полейте всю грядку. © Depositphotos Если вы придерживались правил, как сеять морковь, то после всхода первых ростков, не нужно будет прореживать. В том случае, когда в некоторых участках всё же она растет густо, сосед рекомендует убрать лишнее именно на этом этапе. После прореживания или же просто, как только морковь взошла, нужно добавить в грунт удобрение для роста. © Depositphotos Для приготовления подкормки вам понадобится точно такой же раствор марганцовки, как и для подготовки грядок. И к нему добавить 3 г борной кислоты. Всё это также дополнительно разводится в ведре воды, чтобы не повредить нежные ростки моркови. Осталось только полить грядки с оранжевыми корнеплодами. Как результат, морковь начинает активно расти и набирать массу. К тому же такие вредители, как морковная муха, точно не будут страшны урожаю, поскольку они не любят борную кислоту.

Обязательно попробуйте это удобрение для роста моркови на своем огороде. Оно поможет получить отличный урожай и защитить корнеплоды от всяких букашек. Несомненно, результат вас приятно удивит. Позже из такой идеальной морковки вы можете приготовить отличные консервации на зиму.

