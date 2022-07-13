Как приготовить торт из детства "Полет" по ГОСТу

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You will need
1. Яичный белок СО – от 3 яиц
2. Орехи – 70 грамм (арахис или грецкие)
3. Белый сахар – 300 грамм
4. Сливочное масло для крема – 150 грамм
5. Коньяк для крема – 1 столовая ложка
6. Сахар для крема – 125 грамм
7. Молоко для крема – 200 грамм
8. Желтки для крема – 3 штуки
9. Мука для крема – 1 столовая ложка
10. Ванильный сахар – 1 пакетик (15 грамм)
11. Какао – 1/2 чайной ложки
Instruction
1. Сначала приготовим крем. Для этого достаем сливочное масло из холодильника, оно должно стать мягким, это важно.
Дальше делаем заварной крем: желтки растираем с сахаром, добавляем муку и еще раз растираем. Обязательно убедитесь, что нет комочков!
К смеси добавляем порциями теплое молоко и каждый раз хорошо перемешиваем. Ставим на огонь и варим до густоты, помешивая. Консистенция станет как сметана.
После добавляем ванильный сахар и взбиваем миксером.
Заварная часть готова, накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать.
2. Орехи прокаливаем на сухой сковородке до приятного запаха. Аккуратно, смотрите, чтобы орехи не подгорели!
3. Начинаем взбивать белки и как только образуется пенная шапочка, то начинаем вводить сахар в 3 приема. Каждый раз хорошо взбивая.
Когда смесь стала плотной и сахар в ней разошелся, то вводим крупно нарубленные орехи, работаем при этом только лопаткой, иначе меренга упадет.
4. На хорошем пергаменте рисуем круги по 16 сантиметров и наносим на них белково-ореховую смесь, высота должна составлять около 1 сантиметра. Удобнее всего наносить коржи из кондитерского мешка, отрезав кончик где-то на 1 сантиметр.
Должно получиться 3 круга безе и немного безешек для украшения.
Ставим сушиться в разогретую духовку до 100 градусов на 2 часа.
5. Мягкое сливочное масло начинаем взбивать добела. Как только нужная консистенция достигнута, то начинаем вводить по столовой ложке заварную часть. Хорошо взбиваем. Масса должна быть однородная и гладкая. После добавляем столовую ложку коньяка и еще раз хорошо взбиваем.
Немного крема откладываем для украшения – его смешиваем с какао. Хорошо перемешиваем и перекладываем оба вида крема в разные кондитерские мешки.
6. Собираем торт: корж – на него наносим белый крем – снова корж – снова белый крем – опять корж – на весь торт наносим белый крем. Часть маленьких безешек крошим и ими украшаем бока торта, немного заходя наверх торта.
Украшаем верх целыми безешками и кремом с какао. Подавайте к чашечке вкусного чая! Приятного аппетита!
Note
При отделении белков от желтков необходимо, чтобы в белки не попала ни часть желтков. Иначе масса не взобьется.
Если вы хотите более детально изучить тему меренги и безе, то вы можете изучить мою статью, которую я писала до этого.
Useful advice
Заварную часть крема лучше готовить в сотейнике с толстым дном и постоянно помешивать, чтобы избежать пригорания и образования комочков.
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