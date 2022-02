Как приготовить скумбрию: 5 рецептов на любой вкус

Скумбрия — это богатая витаминами и минералами рыба. При том что она безумно вкусная. Главное — знать рецепты, которые сделают ее пряной и еще более ароматной. Так, как приготовить скумбрию, подчеркнув при этом ее вкус?

Мы собрали для вас самые лучшие рецепты, которые проверены годами. Они помогут сделать скумбрию настолько вкусной, что язык можно будет проглотить. Это уж гарантировано.

Как приготовить скумбрию: лучшие рецепты

Скумбрия, запеченная на соли

Ингредиенты:

2 скумбрии

700 г соли

Как приготовить:

Чистим рыбу. Просушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Форму для запекания застилаем фольгой и насыпаем соль, чтобы она равномерно покрыла всё дно. Выкладываем скумбрию сверху и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Копченая скумбрия без жидкого дыма

Ингредиенты:

2 скумбрии

6 штук подкопченного чернослива

7 пакетиков черного чая

1200 мл воды

лавровый лист по вкусу

кориандр по вкусу

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

душистый перец по вкусу

Как приготовить:

Готовим рассол. Вливаем в кастрюлю воду, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения. Затем добавляем лавровый лист, кориандр, перец, пакетики черного чая и чернослив. Кипятим 1-2 минуты, снимаем с огня и даем рассолу остыть. Чистим скумбрию и выкладываем ее в подходящую емкость. Заливаем рыбку остывшим рассолом, затягиваем пищевой пленкой и оставляем на кухне на 6 часов. Затем отправляем в холодильник на трое суток. Достаем из рассола, просушиваем бумажным полотенцем, нарезаем и подаем к столу.

Маринованная скумбрия в духовке

Ингредиенты:

2 скумбрии

1 л воды

1 морковка

2 луковицы

петрушка по вкусу

1 сельдерей

лавровый лист по вкусу

кориандр по вкусу

перец горошком по вкусу

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ст. л. уксуса

Как приготовить:

Сперва очищаем овощи. Вливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь. Когда она закипит, добавляем морковь, 1 луковицу, стебли петрушки и сельдерея. Затем всыпаем кориандр, перец горошком и лавровый лист. Держим на огне 20-25 минут. Потом добавляем сахар, чайную ложку соли (с горкой) и уксус 9%. Снимаем кастрюлю с огня и ждем, пока маринад остынет. Чистим рыбу, убирая голову и внутренности. Выкладываем ее в подходящую емкость. Заливаем скумбрию остывшим маринадом, чтобы он ее полностью покрывал. Затягиваем емкость с рыбой пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 6-8 часов. Застилаем форму для запекания пергаментом, смазываем его подсолнечным маслом и выкладываем лук, нарезанный кольцами. Сверху кладем замаринованную рыбку и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Малосольная скумбрия с чесноком и горчицей

Ингредиенты:

2 скумбрии

1 ст. л. соли

2 зуб. чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. копченой паприки

0,5 ч. л. смеси перцев

0,5 ч. л. молотого кориандра

Как приготовить:

Очищаем скумбрию от головы и внутренностей. Разрезаем ее пополам, но не до конца. Так как затем рыбу следует снова сложить. Пропускаем чеснок через пресс и добавляем горчицу. Тщательно перемешиваем. Полученной смесью натираем скумбрию с внутренней стороны. В отдельной емкости смешиваем столовую ложку соли (без горки), копченую паприку, смесь перцев и молотый кориандр. Перемешиваем и посыпаем скумбрию. Складываем рыбку, заворачиваем ее в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 12 часов. Затем переставляем скумбрию в морозилку на сутки. Вот она и готова!

Маринованная скумбрия с хрустящим луком

Ингредиенты:

1 скумбрия

4 луковицы

250 мл воды

1 ст. л соли

2 ст. л. сахара

1 ст. л. приправы для рыбы

50 мл растительного масла

80 мл уксуса

Как приготовить:

Чистим рыбу, убирая голову и внутренности. Режем ее на небольшие кусочки. Лук нарезаем полукольцами. На дно кастрюли выкладываем лук, кусочки рыбы, а потом снова лук. Готовим маринад. Добавляем в емкость стакан горячей воды, столовую ложку соли (без горки), сахар, приправу для рыбы, растительное масло и уксус 9%. Тщательно перемешиваем. Заливаем маринадом скумбрию с луком. Доводим до кипения и варим на небольшом огне в течение 7 минут. Даем рыбе остыть и подаем на стол.

Благодаря этим инструкциям по приготовлению вы сможете сделать безумно вкусную и ароматную рыбку, которая подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Расскажите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всех.

