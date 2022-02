Как приготовить сгущенку дома: 2 простых рецепта

Сгущенка — это та сладость, которую многие из нас обожают еще с детства. Ведь в состав огромного количество десертов, любимых нами еще во времена СССР, входило сгущенное молоко. Это касается и вафельного торта, и сладкой домашней колбаски. А чего только стоили трубочки и орешки со сгущенкой?

К сожалению, в настоящее время вкус этих десертов уже совсем не тот. Так как покупное сгущенное молоко имеет состав не «ахти». Потому редакция «Со Вкусом» решила поделиться 2 простыми рецептами сгущенки. Как оказалось, приготовить ее в домашних условиях совсем нетрудно. Главное — желание!

Как приготовить сгущенку дома: проверенные рецепты

Для того чтобы порадовать родных этим сладким лакомством, вам понадобится минимум продуктов. Важно купить свежее и хорошее молоко, а дальше дело за малым. Следуя этим нехитрым инструкциям по приготовлению, вы получите домашнюю сгущенку двух видов, от которых деток за уши не оттащишь!

Первый рецепт

Ингредиенты:

1 л молока

160 г сахара

щепотка соды

Как приготовить:

Вливаем в кастрюлю или сотейник молоко. Всыпаем сахар и добавляем щепотку соды. После закипания уменьшаем огонь и продолжаем варить сгущенку, не забывая помешивать. 3. Спустя приблизительно 60 минут сгущенное молоко станет карамельного цвета. Продолжаем держать сгущенку на огне еще в течение 15 минут, иногда помешивая. Затем выключаем огонь и наслаждаемся темным насыщенным оттенком домашней сгущенки. Получится 320 граммов готового продукта.

Второй рецепт

Ингредиенты:

1 л молока

200 г сахара

Как приготовить:

Вливаем в сотейник молоко 3,2% жирности. Добавляем сахар и тщательно перемешиваем. Ставим на огонь и доводим до кипения, периодически помешивая. Затем уменьшаем огонь и варим дальше. Не забываем при этом помешивать. Держим на огне еще в течение 30 минут, пока сгущенное молоко не начнет менять цвет. Проверяем, готова ли сгущенка, капнув ею на ложку. Главное, чтобы она стекала медленно. Сгущенному молоку даем время остыть (оно станет еще гуще). В результате получаем 460 граммов готового продукта. Приятного аппетита!

Приготовление сгущенного молока в домашних условия — несложное дело. Можно экспериментировать, радуя родных то одним, то вторым видом этого сладкого лакомства. Поделитесь в комментариях, готовили ли вы ранее сгущенку дома и понравился ли результат.

