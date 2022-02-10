Как приготовить сгущенку дома: 2 простых рецепта

Сгущенка — это та сладость, которую многие из нас обожают еще с детства. Ведь в состав огромного количество десертов, любимых нами еще во времена СССР, входило сгущенное молоко. Это касается и вафельного торта, и сладкой домашней колбаски. А чего только стоили трубочки и орешки со сгущенкой?
К сожалению, в настоящее время вкус этих десертов уже совсем не тот. Так как покупное сгущенное молоко имеет состав не «ахти». Потому редакция «Со Вкусом» решила поделиться 2 простыми рецептами сгущенки. Как оказалось, приготовить ее в домашних условиях совсем нетрудно. Главное — желание!
Как приготовить сгущенку дома: проверенные рецепты
Для того чтобы порадовать родных этим сладким лакомством, вам понадобится минимум продуктов. Важно купить свежее и хорошее молоко, а дальше дело за малым. Следуя этим нехитрым инструкциям по приготовлению, вы получите домашнюю сгущенку двух видов, от которых деток за уши не оттащишь!
Первый рецепт
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 160 г сахара
- щепотка соды
Как приготовить:
- Вливаем в кастрюлю или сотейник молоко. Всыпаем сахар и добавляем щепотку соды.
- После закипания уменьшаем огонь и продолжаем варить сгущенку, не забывая помешивать. 3. Спустя приблизительно 60 минут сгущенное молоко станет карамельного цвета.
- Продолжаем держать сгущенку на огне еще в течение 15 минут, иногда помешивая. Затем выключаем огонь и наслаждаемся темным насыщенным оттенком домашней сгущенки. Получится 320 граммов готового продукта.
Второй рецепт
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 200 г сахара
Как приготовить:
- Вливаем в сотейник молоко 3,2% жирности. Добавляем сахар и тщательно перемешиваем.
- Ставим на огонь и доводим до кипения, периодически помешивая.
- Затем уменьшаем огонь и варим дальше. Не забываем при этом помешивать.
- Держим на огне еще в течение 30 минут, пока сгущенное молоко не начнет менять цвет.
- Проверяем, готова ли сгущенка, капнув ею на ложку. Главное, чтобы она стекала медленно.
- Сгущенному молоку даем время остыть (оно станет еще гуще). В результате получаем 460 граммов готового продукта. Приятного аппетита!
Приготовление сгущенного молока в домашних условия — несложное дело. Можно экспериментировать, радуя родных то одним, то вторым видом этого сладкого лакомства. Поделитесь в комментариях, готовили ли вы ранее сгущенку дома и понравился ли результат.
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