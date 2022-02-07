Про то, как приготовить рассыпчатую гречку, почему-то говорят меньше, чем о воздушном рисе. А ведь эту крупу тоже довольно легко разварить. Она далеко не всегда получается упругой и красивой. Но существует один простейший лайфхак, который значительно упростит задачу.
Этот ингредиент есть на каждой кухне! Правда, используют его настолько редко, что можно и забыть о его существовании. Речь о самой обычной пищевой соде. И да, вы удивитесь, но ее можно добавлять далеко не только в выпечку. Вместе с ней крупа получается не только воздушной, но и приобретает ряд других приятных качеств. Каких именно предлагаем узнать из нашей статьи.
Зачем добавлять соду в гречку
Опытные хозяйки знают, что при варке гречки стоит добавить соды на кончике ножа. На это есть как минимум три уважительные причины.
- Крупа получается более рыхлая, сама каша при этом становится намного более воздушной.
- Сода обладает абсорбирующими свойствами и легко убирает специфический запах гречки.
- Трюк с содой помогает убрать остатки шелухи, оставшиеся после промывания. Во время кипения они интенсивнее поднимаются наверх, после чего остается только убрать с помощью ложки или шумовки.
Как правильно варить гречку
Однако просто приправить кашу содой будет мало. Для получения идеального гарнира просто необходимо тщательно промыть крупу несколько раз. Затем соблюдайте пропорцию: воды должно быть в два раза больше, чем гречки.
Когда вода закипит, добавьте необходимое количество соли. И лишь после того, как большая часть выпарится, а крупа набухнет, добавьте немного соды. Ничего сложного, а результат вас приятно удивит. При этом учитывайте, что соли понадобится в два раза меньше, чем обычно.
В этом деле самое главное не переборщить с содой. Во-первых, это все-таки щелочь, и в больших количествах пользы от нее не будет так же, как и от соли. Во-вторых, если добавить больше нужного, крупа начнет горчить. Обязательно учитывайте это, когда будете варить рассыпчатую гречку в следующий раз!
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