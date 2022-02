Про то, как приготовить рассыпчатую гречку, почему-то говорят меньше, чем о воздушном рисе. А ведь эту крупу тоже довольно легко разварить. Она далеко не всегда получается упругой и красивой. Но существует один простейший лайфхак, который значительно упростит задачу.

Этот ингредиент есть на каждой кухне! Правда, используют его настолько редко, что можно и забыть о его существовании. Речь о самой обычной пищевой соде. И да, вы удивитесь, но ее можно добавлять далеко не только в выпечку. Вместе с ней крупа получается не только воздушной, но и приобретает ряд других приятных качеств. Каких именно предлагаем узнать из нашей статьи.

Зачем добавлять соду в гречку

Опытные хозяйки знают, что при варке гречки стоит добавить соды на кончике ножа. На это есть как минимум три уважительные причины.

Крупа получается более рыхлая, сама каша при этом становится намного более воздушной. Сода обладает абсорбирующими свойствами и легко убирает специфический запах гречки. Трюк с содой помогает убрать остатки шелухи, оставшиеся после промывания. Во время кипения они интенсивнее поднимаются наверх, после чего остается только убрать с помощью ложки или шумовки.

Как правильно варить гречку

Однако просто приправить кашу содой будет мало. Для получения идеального гарнира просто необходимо тщательно промыть крупу несколько раз. Затем соблюдайте пропорцию: воды должно быть в два раза больше, чем гречки.

Когда вода закипит, добавьте необходимое количество соли. И лишь после того, как большая часть выпарится, а крупа набухнет, добавьте немного соды. Ничего сложного, а результат вас приятно удивит. При этом учитывайте, что соли понадобится в два раза меньше, чем обычно.

В этом деле самое главное не переборщить с содой. Во-первых, это все-таки щелочь, и в больших количествах пользы от нее не будет так же, как и от соли. Во-вторых, если добавить больше нужного, крупа начнет горчить. Обязательно учитывайте это, когда будете варить рассыпчатую гречку в следующий раз!

