Как приготовить рассольник: 4 золотых рецепта

Как приготовить рассольник: 4 золотых рецепта Полезные советы
На чтение 4 мин. Опубликовано Обновлено


Наряду с борщом, солянкой, окрошкой и щами рассольник считается классическим первым блюдом для славянской кухни. Особенно часто его готовят в зимнюю пору, когда в дело идут заготовки с солеными огурцами. Этот супчик полюбился нам за свой особый кисловатый вкус и простоту приготовления.

Какая хозяйка не знает, как приготовить рассольник. Более того, из-за популярности и «народности» это первое блюдо обросло множеством вариантов приготовления. Найти первоначальный рецепт уже, наверное, невозможно. Да и зачем? Столько интересных и вкусных разновидностей рассольника хозяйкам только на руку!

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Содержание
  1. Какой рассольник приготовить сегодня: 4 варианта
  2. Рассольник с перловкой
  3. Рассольник с рисом и курицей
  4. Рассольник «Ленинградский»
  5. Постный рассольник с гречкой

Какой рассольник приготовить сегодня: 4 варианта

Рассольник с перловкой

Ингредиенты

  • 500 мл мясного бульона
  • 30 г перловой крупы
  • 20 г сливочного масла
  • 3 картофелины
  • 20 мл растительного масла
  • 1 луковица
  • 3 соленых огурца
  • 1 морковь
  • 100 мл огуречного рассола
  • 2 ст. л. сметаны
  • соль по вкусу
  • черный перец горошком по вкусу
  • зелень по вкусу

Приготовление

  1. Переберите и промойте перловую крупу. Залейте ее холодной водой и варите 10 минут.
  2. Очистите и нарежьте лук и морковь. Обжаривайте овощи в растительном масле до готовности.
  3. Нарежьте соленые огурцы кубиками, залейте их бульоном и варите 40 минут.
  4. Добавьте к бульону перловку с водой и нарезанную кубиками картошку, варите еще 10 минут.
  5. Всыпьте в суп зажарку из овощей готовьте 10 минут.
  6. В конце влейте в суп огуречный рассол, посолите и поперчите по вкусу, доведите до кипения.
  7. Подавайте суп со сметаной и рубленой зеленью.

Рассольник с рисом и курицей

Ингредиенты

  • 150 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 50 г риса
  • 1 морковь
  • 2 соленых огурца
  • 1 картофелина
  • 3 ст. л. огуречного рассола
  • 1 лавровый лист
  • растительное масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • специи по вкусу
  • зелень по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе залейте водой, посолите и добавьте лавровый лист. Варите курицу около 40 минут.
  2. Картофель очистите и нарежьте кубиками, рис тщательно промойте.
  3. Когда бульон будет готов, достаньте филе, добавьте картофель и рис. Увеличьте огонь.
  4. Лук и морковь очистите и обжарьте с растительным маслом на сковороде.
  5. Переложите зажарку в рассольник и варите до готовности ингредиентов.
  6. В конце добавьте рассол и нарезанные огурцы, соль, рубленую зелень и специи по вкусу. Перемешайте ингредиенты и томите рассольник 15 минут под крышкой.

Рассольник «Ленинградский»

Ингредиенты

  • 200 г говядины на кости
  • 2 соленых огурца
  • 200 г картофеля
  • 2 ст. л. риса
  • 80 г моркови
  • 70 г лука
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1,5 ст. л. томатной пасты
  • петрушка по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 2,5 л воды

Приготовление

  1. Промойте мясо, залейте его холодной водой и поставьте вариться на сильный огонь. Когда вода закипит, снимите пену и уменьшите огонь. Посолите говядину, накройте кастрюлю крышкой и варите 45 минут.
  2. Достаньте мясо, отсоедините его от кости и верните в кастрюлю.
  3. Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте овощи в растительном масле до готовности.
  4. Добавьте к зажарке томатную пасту, перемешайте ингредиенты и тушите их еще 7 минут.
  5. Нарежьте соленые огурцы кубиками, тушите их на сухой сковороде около 5 минут.
  6. Промойте рис и отправьте его в мясной бульон.
  7. Очистите и нарежьте картошку кубиками, добавьте овощ в рассольник. Варите суп еще 15 минут.
  8. Добавьте в кастрюлю огурцы и зажарку, готовьте еще 7 минут.
  9. Посолите и поперчите суп по вкусу, добавьте зелень. Выключите плиту и накройте кастрюлю крышкой. Суп должен настояться около 15 минут.

Постный рассольник с гречкой

Ингредиенты

  • 0,5 стак. гречки
  • 4 картофелины
  • 1 морковь
  • 3 соленых огурца
  • 1 луковица
  • соль по вкусу
  • 0,5 ч. л. сахара
  • черный молотый перец по вкусу
  • специи по вкусу
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 30 мл растительного масла
  • зелень по вкусу

Приготовление

  1. Доведите до кипения 2,5 л воды.
  2. Тем временем очистите и нарежьте картофель, промойте рис.
  3. Добавьте рис с картофелем в кипящую воду, варите 15 минут.
  4. Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Приготовьте зажарку с растительным маслом.
  5. Натрите огурцы на терке и добавьте к луку и моркови, тушите еще 2 минуты.
  6. Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и тушите ингредиенты несколько минут до мягкости.
  7. Зажарку отправьте в кастрюлю, посолите и поперчите суп по вкусу. Варите 5 минут на маленьком огне, а затем дайте настояться под крышкой.

Какой рецепт рассольника больше всего понравился вам? Я в восторге от постного: он наиболее простой в приготовлении! А если заменить обычную воду овощным бульоном, суп получится наваристый и сытный. А у вас есть фирменный способ приготовления этого традиционного первого блюда? Делитесь!

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