Как приготовить рассольник: 4 золотых рецепта

Наряду с борщом, солянкой, окрошкой и щами рассольник считается классическим первым блюдом для славянской кухни. Особенно часто его готовят в зимнюю пору, когда в дело идут заготовки с солеными огурцами. Этот супчик полюбился нам за свой особый кисловатый вкус и простоту приготовления.

Какая хозяйка не знает, как приготовить рассольник. Более того, из-за популярности и «народности» это первое блюдо обросло множеством вариантов приготовления. Найти первоначальный рецепт уже, наверное, невозможно. Да и зачем? Столько интересных и вкусных разновидностей рассольника хозяйкам только на руку!

Какой рассольник приготовить сегодня: 4 варианта

Рассольник с перловкой

Ингредиенты

500 мл мясного бульона

30 г перловой крупы

20 г сливочного масла

3 картофелины

20 мл растительного масла

1 луковица

3 соленых огурца

1 морковь

100 мл огуречного рассола

2 ст. л. сметаны

соль по вкусу

черный перец горошком по вкусу

зелень по вкусу

Приготовление

Переберите и промойте перловую крупу. Залейте ее холодной водой и варите 10 минут. Очистите и нарежьте лук и морковь. Обжаривайте овощи в растительном масле до готовности. Нарежьте соленые огурцы кубиками, залейте их бульоном и варите 40 минут. Добавьте к бульону перловку с водой и нарезанную кубиками картошку, варите еще 10 минут. Всыпьте в суп зажарку из овощей готовьте 10 минут. В конце влейте в суп огуречный рассол, посолите и поперчите по вкусу, доведите до кипения. Подавайте суп со сметаной и рубленой зеленью.

Рассольник с рисом и курицей

Ингредиенты

150 г куриного филе

1 луковица

50 г риса

1 морковь

2 соленых огурца

1 картофелина

3 ст. л. огуречного рассола

1 лавровый лист

растительное масло по вкусу

соль по вкусу

специи по вкусу

зелень по вкусу

Приготовление

Куриное филе залейте водой, посолите и добавьте лавровый лист. Варите курицу около 40 минут. Картофель очистите и нарежьте кубиками, рис тщательно промойте. Когда бульон будет готов, достаньте филе, добавьте картофель и рис. Увеличьте огонь. Лук и морковь очистите и обжарьте с растительным маслом на сковороде. Переложите зажарку в рассольник и варите до готовности ингредиентов. В конце добавьте рассол и нарезанные огурцы, соль, рубленую зелень и специи по вкусу. Перемешайте ингредиенты и томите рассольник 15 минут под крышкой.

Рассольник «Ленинградский»

Ингредиенты

200 г говядины на кости

2 соленых огурца

200 г картофеля

2 ст. л. риса

80 г моркови

70 г лука

2 ст. л. растительного масла

1,5 ст. л. томатной пасты

петрушка по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

2,5 л воды

Приготовление

Промойте мясо, залейте его холодной водой и поставьте вариться на сильный огонь. Когда вода закипит, снимите пену и уменьшите огонь. Посолите говядину, накройте кастрюлю крышкой и варите 45 минут. Достаньте мясо, отсоедините его от кости и верните в кастрюлю. Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте овощи в растительном масле до готовности. Добавьте к зажарке томатную пасту, перемешайте ингредиенты и тушите их еще 7 минут. Нарежьте соленые огурцы кубиками, тушите их на сухой сковороде около 5 минут. Промойте рис и отправьте его в мясной бульон. Очистите и нарежьте картошку кубиками, добавьте овощ в рассольник. Варите суп еще 15 минут. Добавьте в кастрюлю огурцы и зажарку, готовьте еще 7 минут. Посолите и поперчите суп по вкусу, добавьте зелень. Выключите плиту и накройте кастрюлю крышкой. Суп должен настояться около 15 минут.

Постный рассольник с гречкой

Ингредиенты

0,5 стак. гречки

4 картофелины

1 морковь

3 соленых огурца

1 луковица

соль по вкусу

0,5 ч. л. сахара

черный молотый перец по вкусу

специи по вкусу

2 ст. л. томатной пасты

30 мл растительного масла

зелень по вкусу

Приготовление

Доведите до кипения 2,5 л воды. Тем временем очистите и нарежьте картофель, промойте рис. Добавьте рис с картофелем в кипящую воду, варите 15 минут. Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Приготовьте зажарку с растительным маслом. Натрите огурцы на терке и добавьте к луку и моркови, тушите еще 2 минуты. Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и тушите ингредиенты несколько минут до мягкости. Зажарку отправьте в кастрюлю, посолите и поперчите суп по вкусу. Варите 5 минут на маленьком огне, а затем дайте настояться под крышкой.

Какой рецепт рассольника больше всего понравился вам? Я в восторге от постного: он наиболее простой в приготовлении! А если заменить обычную воду овощным бульоном, суп получится наваристый и сытный. А у вас есть фирменный способ приготовления этого традиционного первого блюда? Делитесь!

