Как приготовить рассольник: 4 золотых рецепта

Наряду с борщом, солянкой, окрошкой и щами рассольник считается классическим первым блюдом для славянской кухни. Особенно часто его готовят в зимнюю пору, когда в дело идут заготовки с солеными огурцами. Этот супчик полюбился нам за свой особый кисловатый вкус и простоту приготовления.
Какая хозяйка не знает, как приготовить рассольник. Более того, из-за популярности и «народности» это первое блюдо обросло множеством вариантов приготовления. Найти первоначальный рецепт уже, наверное, невозможно. Да и зачем? Столько интересных и вкусных разновидностей рассольника хозяйкам только на руку!
Какой рассольник приготовить сегодня: 4 варианта
Рассольник с перловкой
Ингредиенты
- 500 мл мясного бульона
- 30 г перловой крупы
- 20 г сливочного масла
- 3 картофелины
- 20 мл растительного масла
- 1 луковица
- 3 соленых огурца
- 1 морковь
- 100 мл огуречного рассола
- 2 ст. л. сметаны
- соль по вкусу
- черный перец горошком по вкусу
- зелень по вкусу
Приготовление
- Переберите и промойте перловую крупу. Залейте ее холодной водой и варите 10 минут.
- Очистите и нарежьте лук и морковь. Обжаривайте овощи в растительном масле до готовности.
- Нарежьте соленые огурцы кубиками, залейте их бульоном и варите 40 минут.
- Добавьте к бульону перловку с водой и нарезанную кубиками картошку, варите еще 10 минут.
- Всыпьте в суп зажарку из овощей готовьте 10 минут.
- В конце влейте в суп огуречный рассол, посолите и поперчите по вкусу, доведите до кипения.
- Подавайте суп со сметаной и рубленой зеленью.
Рассольник с рисом и курицей
Ингредиенты
- 150 г куриного филе
- 1 луковица
- 50 г риса
- 1 морковь
- 2 соленых огурца
- 1 картофелина
- 3 ст. л. огуречного рассола
- 1 лавровый лист
- растительное масло по вкусу
- соль по вкусу
- специи по вкусу
- зелень по вкусу
Приготовление
- Куриное филе залейте водой, посолите и добавьте лавровый лист. Варите курицу около 40 минут.
- Картофель очистите и нарежьте кубиками, рис тщательно промойте.
- Когда бульон будет готов, достаньте филе, добавьте картофель и рис. Увеличьте огонь.
- Лук и морковь очистите и обжарьте с растительным маслом на сковороде.
- Переложите зажарку в рассольник и варите до готовности ингредиентов.
- В конце добавьте рассол и нарезанные огурцы, соль, рубленую зелень и специи по вкусу. Перемешайте ингредиенты и томите рассольник 15 минут под крышкой.
Рассольник «Ленинградский»
Ингредиенты
- 200 г говядины на кости
- 2 соленых огурца
- 200 г картофеля
- 2 ст. л. риса
- 80 г моркови
- 70 г лука
- 2 ст. л. растительного масла
- 1,5 ст. л. томатной пасты
- петрушка по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 2,5 л воды
Приготовление
- Промойте мясо, залейте его холодной водой и поставьте вариться на сильный огонь. Когда вода закипит, снимите пену и уменьшите огонь. Посолите говядину, накройте кастрюлю крышкой и варите 45 минут.
- Достаньте мясо, отсоедините его от кости и верните в кастрюлю.
- Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте овощи в растительном масле до готовности.
- Добавьте к зажарке томатную пасту, перемешайте ингредиенты и тушите их еще 7 минут.
- Нарежьте соленые огурцы кубиками, тушите их на сухой сковороде около 5 минут.
- Промойте рис и отправьте его в мясной бульон.
- Очистите и нарежьте картошку кубиками, добавьте овощ в рассольник. Варите суп еще 15 минут.
- Добавьте в кастрюлю огурцы и зажарку, готовьте еще 7 минут.
- Посолите и поперчите суп по вкусу, добавьте зелень. Выключите плиту и накройте кастрюлю крышкой. Суп должен настояться около 15 минут.
Постный рассольник с гречкой
Ингредиенты
- 0,5 стак. гречки
- 4 картофелины
- 1 морковь
- 3 соленых огурца
- 1 луковица
- соль по вкусу
- 0,5 ч. л. сахара
- черный молотый перец по вкусу
- специи по вкусу
- 2 ст. л. томатной пасты
- 30 мл растительного масла
- зелень по вкусу
Приготовление
- Доведите до кипения 2,5 л воды.
- Тем временем очистите и нарежьте картофель, промойте рис.
- Добавьте рис с картофелем в кипящую воду, варите 15 минут.
- Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Приготовьте зажарку с растительным маслом.
- Натрите огурцы на терке и добавьте к луку и моркови, тушите еще 2 минуты.
- Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и тушите ингредиенты несколько минут до мягкости.
- Зажарку отправьте в кастрюлю, посолите и поперчите суп по вкусу. Варите 5 минут на маленьком огне, а затем дайте настояться под крышкой.
Какой рецепт рассольника больше всего понравился вам? Я в восторге от постного: он наиболее простой в приготовлении! А если заменить обычную воду овощным бульоном, суп получится наваристый и сытный. А у вас есть фирменный способ приготовления этого традиционного первого блюда? Делитесь!
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