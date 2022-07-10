Как приготовить постный шоколадный манник с черносливом

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
You will need
– Крупа манная — 1 стакан
– Сахар — 1 стакан
– Вода — 1 стакан
– Мука — 4 столовые ложки
– Какао-порошок — 4 столовые ложки
– Разрыхлитель — 1,5-2 чайные ложки
– Масло растительное — 2 столовые ложки
– Чернослив — примерно стакан
Instruction
1. Стакан манной крупы соедините с сахаром в большой миске или кастрюле. Добавьте стакан холодной воды, тщательно перемешайте и оставьте на 2 часа на кухонном столе при комнатной температуре. За это время манка разбухнет и впитает в себя практически всю жидкость.
2. В отдельную миску просейте четыре столовые ложки муки и добавбье 1,5-2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешайте.
Добавьте 4 столовые ложки какао-порошка и еще раз тщательно перемешайте.
3. Чернослив промыть и залить горячей водой для набухания.
Вместо чернослива можно использовать другие сухофрукты. Например: курагу или изюм. Можно использовать смесь сухофруктов. Можно использовать банан, нарезанный кружочками. Экспериментировать со вкусом пирога можно сколько хотите.
4. Через 2 часа, когда манка разбухнет, добавьте в манную смесь промытый и распаренный чернослив и просеянную сухую смесь (муку с какао и разрыхлителем). Тщательно перемешайте, влейте в тесто 2 столовые ложки растительного масла.
5. Еще раз тщательно перемешайте тесто и перелейте в форму для выпечки.
Разогрейте духовку до 180 °С и отправьте в нее пирог на 40-60 минут.
Время выпекания зависит от размера формы. Для более широкой и более плоской формы нужно меньше время для пропекания, чем для высокой и маленькой в объеме формы.
Ориентируйтесь и по своей духовке.
6. Проверить готовность пирога можно традиционным способом, с помощью зубочистки, деревянной шпажки или спички.
Проткните деревянной палочкой пирог по середине и посмотрите, сухая ли она.
Если сухая, можно выключать духовку и вынимать манник.
Доставать пирог рекомендую только после остывания.
7. Рекомендации по украшению пирога, если нужен праздничный вариант:
Шоколадная глазурь для украшения манника
100 грамм сахарной пудры;
2 столовые ложки какао порошка;
4 столовые ложки воды.
Как готовить:
Возьмите нобольшую кастрюльку. Смешайте в ней сахарную пудру с какао порошком, добавьте воду и поставьте нагревать на маленький огонь, постоянно помешивая.
Как только смесь закипит и на поверхности появятся пузырьки, снимайте с огня.
Остудите глазурь до комнатной температуры и покройте ей ваш пирог.
Можно посыпать разноцветной кокосовой стружкой или дроблеными орешками.
Примерно через час глазурь застынет и праздничный манник будет готов к подаче на стол!
Приятного чаепития!
Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)