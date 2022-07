Как приготовить постный шоколадный манник с черносливом

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Шоколадный манник с черносливом Olga-Safronova



You will need

– Крупа манная — 1 стакан

– Сахар — 1 стакан

– Вода — 1 стакан

– Мука — 4 столовые ложки

– Какао-порошок — 4 столовые ложки

– Разрыхлитель — 1,5-2 чайные ложки

– Масло растительное — 2 столовые ложки

– Чернослив — примерно стакан

Instruction

1. Стакан манной крупы соедините с сахаром в большой миске или кастрюле. Добавьте стакан холодной воды, тщательно перемешайте и оставьте на 2 часа на кухонном столе при комнатной температуре. За это время манка разбухнет и впитает в себя практически всю жидкость.

2. В отдельную миску просейте четыре столовые ложки муки и добавбье 1,5-2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешайте.

Добавьте 4 столовые ложки какао-порошка и еще раз тщательно перемешайте.

3. Чернослив промыть и залить горячей водой для набухания.

Вместо чернослива можно использовать другие сухофрукты. Например: курагу или изюм. Можно использовать смесь сухофруктов. Можно использовать банан, нарезанный кружочками. Экспериментировать со вкусом пирога можно сколько хотите.

4. Через 2 часа, когда манка разбухнет, добавьте в манную смесь промытый и распаренный чернослив и просеянную сухую смесь (муку с какао и разрыхлителем). Тщательно перемешайте, влейте в тесто 2 столовые ложки растительного масла.

5. Еще раз тщательно перемешайте тесто и перелейте в форму для выпечки.

Разогрейте духовку до 180 °С и отправьте в нее пирог на 40-60 минут.

Время выпекания зависит от размера формы. Для более широкой и более плоской формы нужно меньше время для пропекания, чем для высокой и маленькой в объеме формы.

Ориентируйтесь и по своей духовке.

6. Проверить готовность пирога можно традиционным способом, с помощью зубочистки, деревянной шпажки или спички.

Проткните деревянной палочкой пирог по середине и посмотрите, сухая ли она.

Если сухая, можно выключать духовку и вынимать манник.

Доставать пирог рекомендую только после остывания.

7. Рекомендации по украшению пирога, если нужен праздничный вариант:

Шоколадная глазурь для украшения манника

100 грамм сахарной пудры;

2 столовые ложки какао порошка;

4 столовые ложки воды.

Как готовить:

Возьмите нобольшую кастрюльку. Смешайте в ней сахарную пудру с какао порошком, добавьте воду и поставьте нагревать на маленький огонь, постоянно помешивая.

Как только смесь закипит и на поверхности появятся пузырьки, снимайте с огня.

Остудите глазурь до комнатной температуры и покройте ей ваш пирог.

Можно посыпать разноцветной кокосовой стружкой или дроблеными орешками.

Примерно через час глазурь застынет и праздничный манник будет готов к подаче на стол!

Приятного чаепития!



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)