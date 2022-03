Как приготовить постный рис: 3 потрясающих рецепта

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Многие хозяйки обожают готовить рис. Так как это идеальная крупа, прекрасно сочетающаяся со многими продуктами. В нее не нужно добавлять мясо, чтобы получить невероятно вкусное блюдо. Потому эта крупа довольно популярна в пост. Редакция «Со Вкусом» решила рассказать, как приготовить постный рис необычными способами.

Обязательно возьмите на заметку описанные ниже рецепты. Ведь они позволят вам радовать близких максимально полезными и интересными блюдами из довольно привычных продуктов. Непременно попробуйте приготовить рис такими способами!

Как приготовить постный рис: 3 проверенных рецепта

Жареный рис с зеленым горошком

Список ингредиентов:

300 г риса

200 г стручковой фасоли

200 г замороженного зеленого горошка

1 морковка

1 репчатый лук

2 зуб. чеснока

подсолнечное масло по вкусу

куркума по вкусу

петрушка по вкусу

соль по вкусу

Как приготовить:

Промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на полчаса. Затем откидываем рис на дуршлаг. Нарезаем морковь мелким кубиком. Измельчаем лук и чеснок. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем нарезанные овощи в течение 5 минут, постоянно помешивая. Добавляем рис и куркуму. Тщательно перемешиваем. Заливаем горячей водой (она должна полностью покрывать рис). Когда закипит вода, добавляем замороженный зеленый горошек и стручковую фасоль. Солим, накрываем сковороду крышкой и держим рис на слабом огне в течение 30 минут. Измельчаем петрушку. Добавляем ее в сковороду. Блюдо готово!

Рис с вяленой клюквой

Список ингредиентов:

1 ст. риса

80 г вяленой клюквы

1 морковка

1 репчатый лук

подсолнечное масло по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Как приготовить:

Тщательно промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на 40 минут. Потом откидываем рис на сито, чтобы стекла вода. Нарезаем луковицу полукольцами. Натираем на терке морковь. Измельчаем чеснок. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем репчатый лук и чеснок в течение 4-5 минут. Затем добавляем морковь. Держим на сковороде еще несколько минут, периодически помешивая. Добавляем клюкву. Солим и перчим. Всыпаем рис и перемешиваем. Заливаем горячей водой. Еще раз солим. Рис больше не перемешиваем. Когда закипит вода, убавляем огонь и готовим его еще 15 минут. Затем всё тщательно перемешиваем. Снимаем с огня. Рис с клюквой готов!

Рис с авокадо и грибами

Список ингредиентов:

1 ст. риса

200 г помидор черри

300 г шампиньонов

1 болгарский перец

1 луковица

2 авокадо

1 зуб. чеснока

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

соевый соус по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Как приготовить:

Тщательно промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на 30 минут. Потом откидываем рис на дуршлаг, чтобы стекла вода. Перекладываем крупу в кастрюлю, заливаем холодной водой и солим. Когда вода закипит, убавляем огонь и готовим рис под крышкой в течение 12-15 минут. Нарезаем шампиньоны и лук. Болгарский перец нарезаем соломкой, помидоры черри — половинками. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем репчатый лук. Добавляем шампиньоны и соль. Обжариваем в течение нескольких минут, периодически помешивая. Добавляем черри и болгарский перец. Готовим 2 минуты, помешивая. Чистим авокадо и нарезаем его пластинками. Измельчаем чеснок. Добавляем их в сковороду. Всыпаем к овощам рис. Добавляем соль, перец и соевый соус. Тщательно перемешиваем. Держим на огне в течение 5-7 минут. Не забываем периодически помешивать. Приятного аппетита!

Как вы видите, в приготовлении постного риса нет ничего сложного. Времени уходит немного, зато каждый раз получается новое интересное блюдо. Какой из этих рецептов вам понравился больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.

