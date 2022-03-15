Как приготовить постный рис: 3 потрясающих рецепта

Как приготовить постный рис: 3 потрясающих рецепта Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как приготовить постный рис: 3 проверенных рецепта
  3. Жареный рис с зеленым горошком
  4. Рис с вяленой клюквой
  5. Рис с авокадо и грибами

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Многие хозяйки обожают готовить рис. Так как это идеальная крупа, прекрасно сочетающаяся со многими продуктами. В нее не нужно добавлять мясо, чтобы получить невероятно вкусное блюдо. Потому эта крупа довольно популярна в пост. Редакция «Со Вкусом» решила рассказать, как приготовить постный рис необычными способами.

Обязательно возьмите на заметку описанные ниже рецепты. Ведь они позволят вам радовать близких максимально полезными и интересными блюдами из довольно привычных продуктов. Непременно попробуйте приготовить рис такими способами!

© Depositphotos

Как приготовить постный рис: 3 проверенных рецепта

Жареный рис с зеленым горошком

© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 300 г риса
  • 200 г стручковой фасоли
  • 200 г замороженного зеленого горошка
  • 1 морковка
  • 1 репчатый лук
  • 2 зуб. чеснока
  • подсолнечное масло по вкусу
  • куркума по вкусу
  • петрушка по вкусу
  • соль по вкусу

Как приготовить:

  1. Промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на полчаса. Затем откидываем рис на дуршлаг.
  2. Нарезаем морковь мелким кубиком. Измельчаем лук и чеснок.
  3. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем нарезанные овощи в течение 5 минут, постоянно помешивая.
  4. Добавляем рис и куркуму. Тщательно перемешиваем.
  5. Заливаем горячей водой (она должна полностью покрывать рис).
  6. Когда закипит вода, добавляем замороженный зеленый горошек и стручковую фасоль. Солим, накрываем сковороду крышкой и держим рис на слабом огне в течение 30 минут.
  7. Измельчаем петрушку. Добавляем ее в сковороду. Блюдо готово!

Рис с вяленой клюквой

© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 1 ст. риса
  • 80 г вяленой клюквы
  • 1 морковка
  • 1 репчатый лук
  • подсолнечное масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Как приготовить:

  1. Тщательно промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на 40 минут. Потом откидываем рис на сито, чтобы стекла вода.
  2. Нарезаем луковицу полукольцами. Натираем на терке морковь. Измельчаем чеснок.
  3. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем репчатый лук и чеснок в течение 4-5 минут. Затем добавляем морковь. Держим на сковороде еще несколько минут, периодически помешивая.
  4. Добавляем клюкву. Солим и перчим. Всыпаем рис и перемешиваем.
  5. Заливаем горячей водой. Еще раз солим. Рис больше не перемешиваем.
  6. Когда закипит вода, убавляем огонь и готовим его еще 15 минут.
  7. Затем всё тщательно перемешиваем. Снимаем с огня. Рис с клюквой готов!

Рис с авокадо и грибами

© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 1 ст. риса
  • 200 г помидор черри
  • 300 г шампиньонов
  • 1 болгарский перец
  • 1 луковица
  • 2 авокадо
  • 1 зуб. чеснока
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • соевый соус по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Как приготовить:

  1. Тщательно промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на 30 минут. Потом откидываем рис на дуршлаг, чтобы стекла вода.
  2. Перекладываем крупу в кастрюлю, заливаем холодной водой и солим. Когда вода закипит, убавляем огонь и готовим рис под крышкой в течение 12-15 минут.
  3. Нарезаем шампиньоны и лук. Болгарский перец нарезаем соломкой, помидоры черри — половинками.
  4. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем репчатый лук. Добавляем шампиньоны и соль.

    5. Обжариваем в течение нескольких минут, периодически помешивая.

  5. Добавляем черри и болгарский перец. Готовим 2 минуты, помешивая.
  6. Чистим авокадо и нарезаем его пластинками. Измельчаем чеснок. Добавляем их в сковороду.
  7. Всыпаем к овощам рис. Добавляем соль, перец и соевый соус. Тщательно перемешиваем. Держим на огне в течение 5-7 минут. Не забываем периодически помешивать. Приятного аппетита!

Как вы видите, в приготовлении постного риса нет ничего сложного. Времени уходит немного, зато каждый раз получается новое интересное блюдо. Какой из этих рецептов вам понравился больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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