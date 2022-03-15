Как приготовить постный рис: 3 потрясающих рецепта

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Многие хозяйки обожают готовить рис. Так как это идеальная крупа, прекрасно сочетающаяся со многими продуктами. В нее не нужно добавлять мясо, чтобы получить невероятно вкусное блюдо. Потому эта крупа довольно популярна в пост. Редакция «Со Вкусом» решила рассказать, как приготовить постный рис необычными способами.
Обязательно возьмите на заметку описанные ниже рецепты. Ведь они позволят вам радовать близких максимально полезными и интересными блюдами из довольно привычных продуктов. Непременно попробуйте приготовить рис такими способами!
Как приготовить постный рис: 3 проверенных рецепта
Жареный рис с зеленым горошком
Список ингредиентов:
- 300 г риса
- 200 г стручковой фасоли
- 200 г замороженного зеленого горошка
- 1 морковка
- 1 репчатый лук
- 2 зуб. чеснока
- подсолнечное масло по вкусу
- куркума по вкусу
- петрушка по вкусу
- соль по вкусу
Как приготовить:
- Промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на полчаса. Затем откидываем рис на дуршлаг.
- Нарезаем морковь мелким кубиком. Измельчаем лук и чеснок.
- На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем нарезанные овощи в течение 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавляем рис и куркуму. Тщательно перемешиваем.
- Заливаем горячей водой (она должна полностью покрывать рис).
- Когда закипит вода, добавляем замороженный зеленый горошек и стручковую фасоль. Солим, накрываем сковороду крышкой и держим рис на слабом огне в течение 30 минут.
- Измельчаем петрушку. Добавляем ее в сковороду. Блюдо готово!
Рис с вяленой клюквой
Список ингредиентов:
- 1 ст. риса
- 80 г вяленой клюквы
- 1 морковка
- 1 репчатый лук
- подсолнечное масло по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Как приготовить:
- Тщательно промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на 40 минут. Потом откидываем рис на сито, чтобы стекла вода.
- Нарезаем луковицу полукольцами. Натираем на терке морковь. Измельчаем чеснок.
- На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем репчатый лук и чеснок в течение 4-5 минут. Затем добавляем морковь. Держим на сковороде еще несколько минут, периодически помешивая.
- Добавляем клюкву. Солим и перчим. Всыпаем рис и перемешиваем.
- Заливаем горячей водой. Еще раз солим. Рис больше не перемешиваем.
- Когда закипит вода, убавляем огонь и готовим его еще 15 минут.
- Затем всё тщательно перемешиваем. Снимаем с огня. Рис с клюквой готов!
Рис с авокадо и грибами
Список ингредиентов:
- 1 ст. риса
- 200 г помидор черри
- 300 г шампиньонов
- 1 болгарский перец
- 1 луковица
- 2 авокадо
- 1 зуб. чеснока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- соевый соус по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Как приготовить:
- Тщательно промываем рис. Замачиваем его в подсоленной холодной воде и оставляем на 30 минут. Потом откидываем рис на дуршлаг, чтобы стекла вода.
- Перекладываем крупу в кастрюлю, заливаем холодной водой и солим. Когда вода закипит, убавляем огонь и готовим рис под крышкой в течение 12-15 минут.
- Нарезаем шампиньоны и лук. Болгарский перец нарезаем соломкой, помидоры черри — половинками.
- На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем репчатый лук. Добавляем шампиньоны и соль.
- Добавляем черри и болгарский перец. Готовим 2 минуты, помешивая.
- Чистим авокадо и нарезаем его пластинками. Измельчаем чеснок. Добавляем их в сковороду.
- Всыпаем к овощам рис. Добавляем соль, перец и соевый соус. Тщательно перемешиваем. Держим на огне в течение 5-7 минут. Не забываем периодически помешивать. Приятного аппетита!
Обжариваем в течение нескольких минут, периодически помешивая.
Как вы видите, в приготовлении постного риса нет ничего сложного. Времени уходит немного, зато каждый раз получается новое интересное блюдо. Какой из этих рецептов вам понравился больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.
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