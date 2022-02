Ну какой же фильм в теплом семейном кругу и без попкорна? Да только вот никогда не угадаешь с приготовлением хрустящей закуски. Для меня это вечная проблема: то достаю из микроволновки черные угольки, то половина зернышек остаются нераздутыми. Уже перепробовала продукты многих производителей — от самых бюджетных до очень дорогих. Пока я не научилась готовить хрустящую кукурузу сама, долго мучилась и разочаровывалась. Считаю, что обязана рассказать и нашим читателям, как приготовить попкорн на сковороде.

Поверь, больше ты и думать не будешь о магазинных пакетиках. Ароматные воздушные зёрна станут традиционным дополнением к домашним киновечерам. Скорее переходи к детальной инструкции приготовления и наслаждайся хрустящим лакомством!

Как приготовить золотистый попкорн на сковороде за 5 минут

Первым делом нужно подобрать правильную посуду. Для жарки попкорна нужно много пространства, поэтому советую использовать самую объемную сковороду. Лучше всего чугунную.

Готовить домашний попкорн нужно обязательно под крышкой. Ее края должны плотно прилегать ко краям сковороды. Иначе зёрна кукурузы начнут лопаться и разлетятся по всей кухне. А если попадут на тело, то могут даже оставить ожоги.

Перед готовкой зерно следует очистить от мусора и соринок. Тщательно перебери кукурузу или используй для этого сито. Но мыть их ни в коем случае нельзя! В разогретое масло на сковороде мы отправляем идеально сухие зернышки.

Проверенный рецепт классического попкорна с солью и специями

Я использую три главных ингредиента: 100 г кукурузных зерен, 3–4 щепотки соли и 3 столовые ложки растительного масла. Беру всегда рафинированное, чтобы попкорн не пропитался подсолнечным ароматом. По желанию также покупаю сушеные травы и любимые специи. Обычно готовлю попкорн с паприкой, укропом или гранулированным чесноком.

Перелейте в чугунную сковороду растительное масло и разогрейте его на максимальном огне. Масло должно шкварчать! После этого нужно высыпать кукурузные зёрна и сразу же накрыть сковороду крышкой. Напоминаю, зёрна перед готовкой высушиваем. Засекаем три минуты.

Пока зернышки жарятся, следует регулярно двигать сковороду, чтобы перемешивать их, не снимая крышку. Спустя три минуты огонь нужно выключить. Сковороду оставляем на плите, крышку не снимаем. Это делается для того, чтобы готовые зерна не пригорели, а твердые раскрылись.

Когда кукурузные взрывы утихнут, можно снимать крышку. Перекладываем горячий попкорн в глубокую тарелку. Солим, посыпаем специями и травами и подаем к столу! Приятного аппетита!

