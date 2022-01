Как приготовить полезную овсянку на завтрак

Овсянка считается самым полезным завтраком. Конечно, если ее готовить из цельнозерновой крупы, а не быстрорастворимых хлопьев. С овсянки начинает свой день даже Кейт Миддлтон — самая стройная представительница королевского двора. Она то знает, как приготовить полезную овсянку, чтобы уберечь фигуру.

Как усовершенствовать качества популярного завтрака, изучили специалисты Гарвардского медицинского центра Beth Israel Deaconess. По их данным, приготовить полезную овсянку под силу каждой хозяюшке. Стоит лишь научиться одному нехитрому трюку. Детальнее о нём читайте далее.

Почему овсянка на завтрак настолько популярна

© Depositphotos

Овсянка насыщает организм белком, жирами и различными микроэлементами; это кладезь витаминов В1, В5, В6, В3, Е и PP. Но главное, за что ценят такой завтрак, — это антиоксиданты группы авенантрамидов. К слову, они также входят в некоторые косметические средства. Поэтому овсянка полезна не только для кишечника, но и для красоты кожи.

© Pikabu

Кроме витаминов, овсяная каша содержит огромное количество медленных углеводов и клетчатки. Особое внимание стоит обратить на бета-глюкан. В кишечнике он образует густой гелеобразный раствор, который понижает уровень холестерина. А еще бета-глюкан понижает уровень сахара в крови, дает чувство сытости.

© Pikabu

Именно поэтому овсянка — один из самых любимых видов завтрака европеек. Каша быстро насыщает, даже если вы съедите ее совсем немного. И поверьте, чувство голода не побеспокоит вас до самого обеда. Ведь такой завтрак насыщает организм полным комплектом питательных веществ. Вот почему овсянку рекомендуют для диеты.

Как сделать овсянку еще более полезной

© Pikabu

Исследования специалистов Гарвардского медицинского центра показали, что еще больше пользы вы можете извлечь из овсянки, если приготовите ее из пророщенных зерен овса. Больше о процессе проращивания читайте по ссылке.

По словам ученых, проросшие цельные зерна овса и обычные цельные зерна содержат одни и те же питательные вещества. Однако их количество разное. Проросшие зерна, к примеру, содержат в разы меньше крахмала.

© Depositphotos

А еще в процессе проращивания расщепляется фитат. Это форма фитиновой кислоты, которая обычно снижает усвоение витаминов и минералов в организме. Таким образом проросшие зерна будут содержать в разы больше питательных веществ, чем зрелые.

В проросших зернах содержится фолиевая кислота, железо, витамин С, цинк, магний и белок. Особенно если дополнить овсянку сухофруктами и орехами, вы получите настоящий витаминный взрыв. К тому же такое блюдо легче переваривается.

© Pikabu

Я раньше даже не задумывалась над тем, полезную ли овсяную кашу готовлю. Обычно утром в голову такие мысли не лезут. Главное быстрее справится и успеть на работу. Но, как оказалось, приготовить полезную овсянку не так и сложно. Сегодня же возьмусь за проращивание зерен!

Фото на превью: depositphotos.com.

