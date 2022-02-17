Как приготовить перловку вкусно и быстро

Как приготовить перловку вкусно и быстро Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено


Перловка вызывает столько же споров, сколько и манная каша. Редко встретишь истинных фанатов этой крупы. А зря! Ведь из всех разновидностей ее можно назвать одной из самых полезных. К тому же рассольник без нее совсем не тот. Вопрос только в том, как приготовить перловку вкусно, так, чтобы всем понравилось. Еще и не потратить на это уйму времени.

Да-да, перловку можно и нужно готовить быстро. Иногда кажется, что меньше двух часов потратить не получится. Но это только если не подозревать обо всех тонкостях приготовления. Существует далеко не один нюанс, а все они собраны в нашей статье.

Содержание
  1. Рецепт вкусной перловки
  2. Зачем промывать перловку
  3. Довести до закипания два раза
  4. Какую посуду выбрать
  5. Соотношение воды и количество масла
  6. Оставить в покое

Рецепт вкусной перловки

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Зачем промывать перловку

Перловая крупа любит купаться. Точно так же, как и рис (в Японии его промывают по 7 раз). Все из-за того, что в перловой крупе тоже достаточно крахмала. При термической обработке он карамелизируется, что заставляет зерна слипаться. Поэтому, если хотите получить рассыпчатую кашу, не пожалейте времени и промойте продукт в проточной воде. Желательно в теплой.

Довести до закипания два раза

Один из секретов быстрого приготовления — заваривание. После первого закипания повара советуют слить воду и залить холодную. Тогда зерна получаются одновременно и мягкими, и упругими, а не слипаются в единый ком. К слову, тот же трюк используют для приготовления фасоли и гороха.

© Depositphotos

Какую посуду выбрать

Для перловой крупы важен жар. Поэтому посуду для варки лучше использовать толстостенную. Кто-то вообще не заморачивается и готовит ее в скороварке. Это довольно удобно, но поймать нужный момент и не разварить зерна довольно сложно.

Соотношение воды и количество масла

Идеальное соотношение для перловой крупы — 1 к 3. Но, если зерна крупные, будет лучше добавить на одну шестую больше воды: 1 к 3,5. Таким образом, вы не прогадаете со временем готовки и количеством жидкости. Также помните про масло! Его добавляют не только после, но и во время: пару ложек сливочного масла уменьшают кипение и повышают температуру.

© Depositphotos

Оставить в покое

Перловка любит отдых, как и любая другая крупа. Поэтому после готовки нужно укутать кастрюлю в полотенце и оставить на полчаса. Так зерна возьмут оставшуюся воду, а еще отстанут от посуды (если успели приклеиться).

© Depositphotos

Если придерживаться всех этих правил, перловая крупа будет готова уже через 40–50 минут. Ее подают к гуляшу, тушеному мясу и просто с луком. Сваренную таким образом перловку добавляют в супы и даже сытные салаты! Обязательно попробуйте сварить ее именно так и поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

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