Как приготовить паштет из сельди: 3 небанальных рецепта

Форшмак из сельди — популярное блюдо еврейской кухни. Если в обычные дни на столах могла быть обычная рыба, то на святую Субботу обязательно готовили эту закуску. Считалось, что в этот день человек достоин есть лучшую пищу. Традиционный рецепт разошелся по многим странам, прошел через ряд изменений. Каждый пытался подстроить паштет из сельди под свои предпочтения. И теперь у нас есть возможность наслаждаться сразу таким разнообразием.
Рыбная намазка достаточно сытная, чтобы стать хорошим перекусом. Так что держите баночку про запас. Когда готовить что-то более существенное нет желания или сил, достаньте паштет из холодильника и щедрым слоем намажьте на ломтик хлеба. Вот увидите, чувство голода покинет вас мгновенно. А, чтобы закуска вам не надоедала, ловите 3 небанальных рецепта селедочного паштета.
Домашний паштет из сельди
Селедочный паштет с морковью и сыром
Ингредиенты
- 1 морковь
- 1 филе сельди
- 50 г сливочного масла
- 1 плавленый сырок
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Отварите морковь, очистите и нарежьте средними кусочками. Сложите в чашу блендера.
- Удалите из филе все кости и произвольно нарежьте. Отправьте к моркови.
- Добавьте в чашу размягченное сливочное масло и сыр, нарезанные кусочками. Посолите и поперчите.
- Взбейте все ингредиенты до однородности, переложите в баночку. Храните паштет в холодильнике.
Намазка с сельдью и свеклой
Ингредиенты
- 1 свекла вареная
- 1 филе сельди
- 50 г сливочного масла
- 1 плавленый сырок
- 1 яйцо
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Отварите свеклу, когда остынет, нарежьте небольшими кусками.
- Зачистите рыбное филе от костей и разделите на части.
- Измельчите остальные ингредиенты и сложите всё в чашу блендера. Добавьте соль и перец.
- Взбейте продукты до получения однородной массы. Подавайте с гренками или свежим хлебом.
Намазка с сельдью и яблоком
Ингредиенты
- 1 филе сельди
- 0,5 яблока
- 4–5 грецких ореха
- 1 ст. л. майонеза
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Вырежьте у яблока сердцевину, если кожура слишком твердая, удалите и ее. Разделите фрукт на 4 части и сложите в чашу блендера.
- Нарежьте филе сельди кусочками и добавьте к яблоку. Туда же отправьте орехи, майонез и перец.
- Взбейте содержимое чаши до однородности. Если паштет получился не достаточно соленый, можете посолить намазку дополнительно.
На приготовление паштетов у вас уйдет всего несколько минут. Указанных ингредиентов хватит, чтобы продегустировать каждый вариант. А дальше решайте сами, что вам больше по душе. Любители селедки также оценят слабосоленую рыбку по рецепту из Севера. Пробуйте и делитесь впечатлениями в комментариях!
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