Как приготовить паштет из сельди: 3 небанальных рецепта

Форшмак из сельди — популярное блюдо еврейской кухни. Если в обычные дни на столах могла быть обычная рыба, то на святую Субботу обязательно готовили эту закуску. Считалось, что в этот день человек достоин есть лучшую пищу. Традиционный рецепт разошелся по многим странам, прошел через ряд изменений. Каждый пытался подстроить паштет из сельди под свои предпочтения. И теперь у нас есть возможность наслаждаться сразу таким разнообразием.

Рыбная намазка достаточно сытная, чтобы стать хорошим перекусом. Так что держите баночку про запас. Когда готовить что-то более существенное нет желания или сил, достаньте паштет из холодильника и щедрым слоем намажьте на ломтик хлеба. Вот увидите, чувство голода покинет вас мгновенно. А, чтобы закуска вам не надоедала, ловите 3 небанальных рецепта селедочного паштета.

Домашний паштет из сельди

Селедочный паштет с морковью и сыром

Ингредиенты

1 морковь

1 филе сельди

50 г сливочного масла

1 плавленый сырок

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Отварите морковь, очистите и нарежьте средними кусочками. Сложите в чашу блендера. Удалите из филе все кости и произвольно нарежьте. Отправьте к моркови. Добавьте в чашу размягченное сливочное масло и сыр, нарезанные кусочками. Посолите и поперчите. Взбейте все ингредиенты до однородности, переложите в баночку. Храните паштет в холодильнике.

Намазка с сельдью и свеклой

Ингредиенты

1 свекла вареная

1 филе сельди

50 г сливочного масла

1 плавленый сырок

1 яйцо

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Отварите свеклу, когда остынет, нарежьте небольшими кусками. Зачистите рыбное филе от костей и разделите на части. Измельчите остальные ингредиенты и сложите всё в чашу блендера. Добавьте соль и перец. Взбейте продукты до получения однородной массы. Подавайте с гренками или свежим хлебом.

Намазка с сельдью и яблоком

Ингредиенты

1 филе сельди

0,5 яблока

4–5 грецких ореха

1 ст. л. майонеза

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Вырежьте у яблока сердцевину, если кожура слишком твердая, удалите и ее. Разделите фрукт на 4 части и сложите в чашу блендера. Нарежьте филе сельди кусочками и добавьте к яблоку. Туда же отправьте орехи, майонез и перец. Взбейте содержимое чаши до однородности. Если паштет получился не достаточно соленый, можете посолить намазку дополнительно.

На приготовление паштетов у вас уйдет всего несколько минут. Указанных ингредиентов хватит, чтобы продегустировать каждый вариант. А дальше решайте сами, что вам больше по душе. Любители селедки также оценят слабосоленую рыбку по рецепту из Севера. Пробуйте и делитесь впечатлениями в комментариях!

