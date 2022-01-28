Как приготовить паштет из сельди: 3 небанальных рецепта

Как приготовить паштет из сельди: 3 небанальных рецепта Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Форшмак из сельди — популярное блюдо еврейской кухни. Если в обычные дни на столах могла быть обычная рыба, то на святую Субботу обязательно готовили эту закуску. Считалось, что в этот день человек достоин есть лучшую пищу. Традиционный рецепт разошелся по многим странам, прошел через ряд изменений. Каждый пытался подстроить паштет из сельди под свои предпочтения. И теперь у нас есть возможность наслаждаться сразу таким разнообразием.

Рыбная намазка достаточно сытная, чтобы стать хорошим перекусом. Так что держите баночку про запас. Когда готовить что-то более существенное нет желания или сил, достаньте паштет из холодильника и щедрым слоем намажьте на ломтик хлеба. Вот увидите, чувство голода покинет вас мгновенно. А, чтобы закуска вам не надоедала, ловите 3 небанальных рецепта селедочного паштета.

Содержание
  1. Домашний паштет из сельди
  2. Селедочный паштет с морковью и сыром
  3. Намазка с сельдью и свеклой
  4. Намазка с сельдью и яблоком

Домашний паштет из сельди

Селедочный паштет с морковью и сыром

Ингредиенты

  • 1 морковь
  • 1 филе сельди
  • 50 г сливочного масла
  • 1 плавленый сырок
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварите морковь, очистите и нарежьте средними кусочками. Сложите в чашу блендера.
  2. Удалите из филе все кости и произвольно нарежьте. Отправьте к моркови.
  3. Добавьте в чашу размягченное сливочное масло и сыр, нарезанные кусочками. Посолите и поперчите.
  4. Взбейте все ингредиенты до однородности, переложите в баночку. Храните паштет в холодильнике.

Намазка с сельдью и свеклой

Ингредиенты

  • 1 свекла вареная
  • 1 филе сельди
  • 50 г сливочного масла
  • 1 плавленый сырок
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварите свеклу, когда остынет, нарежьте небольшими кусками.
  2. Зачистите рыбное филе от костей и разделите на части.
  3. Измельчите остальные ингредиенты и сложите всё в чашу блендера. Добавьте соль и перец.
  4. Взбейте продукты до получения однородной массы. Подавайте с гренками или свежим хлебом.

Намазка с сельдью и яблоком

Ингредиенты

  • 1 филе сельди
  • 0,5 яблока
  • 4–5 грецких ореха
  • 1 ст. л. майонеза
  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Вырежьте у яблока сердцевину, если кожура слишком твердая, удалите и ее. Разделите фрукт на 4 части и сложите в чашу блендера.
  2. Нарежьте филе сельди кусочками и добавьте к яблоку. Туда же отправьте орехи, майонез и перец.
  3. Взбейте содержимое чаши до однородности. Если паштет получился не достаточно соленый, можете посолить намазку дополнительно.

На приготовление паштетов у вас уйдет всего несколько минут. Указанных ингредиентов хватит, чтобы продегустировать каждый вариант. А дальше решайте сами, что вам больше по душе. Любители селедки также оценят слабосоленую рыбку по рецепту из Севера. Пробуйте и делитесь впечатлениями в комментариях!

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