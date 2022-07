Как приготовить освежающий и очень летний арбузный лимонад

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Арбузный лимонад Tamara-Kuzenkova



You will need

1. Половинка сочного и сладкого арбуза среднего размера

2. Пучок мяты

3. Подсластитель (если нужен) – мед

4. Минеральная вода – около 2 литров

5. Несколько веточек мелиссы лимонной

6. Лед – лучше в виде крошки

Instruction

1. Подготовим арбуз: из половинки (от нашей половины) удалим косточки. Красную мякоть отделим от корок и положим в графин, добавим туда мед (при необходимости), листочки мяты и мелиссы.

Хорошо потолчем, чтобы арбузная мякоть превратилась в кашу, а листья мяты и мелиссы дали приятный аромат. Отставим в сторону, чтобы смесь настоялась.

2. Из второй половинки от половины необходимо вырезать шарики. Это можно сделать или специальной круглой ложечкой, или ложечкой от детских сухих смесей, или вырезать любую другую форму, но, чтобы по размеру она была маленькой и спокойно входила в стакан.

3. В графин, где находится арбузная мякоть вливаем минералку. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на несколько часов (для очень быстрого охлаждения можно убрать в морозилку на несколько минут, следите, чтобы графин не лопнул).

4. Подготавливаем стаканы для подачи: в высокие стаканы положить на дно колотый лед, сверху льда положить арбузные шарики и перемешать. Налить в стаканы охлажденный лимонад и украсить листиком свежей мяты!

Подавать в такую жару немедленно и наслаждаться удивительным вкусом лимонада!

Если вы не хотите готовить отдельные бокалы для лимонада, то его вполне можно приготовить в большом кувшине. Последовательность действий точно такая же, только колотый лед и шарики арбуза кладут все в кувшин.

Для того, чтобы украсить лимонад слайсами арбуза необходимо отрезать от одной четверти арбуза тонкие слайсы. Сделать это необходимо заранее и лучше, отрезать от той части арбуза, что не пойдет в приготовление лимонада. Иначе это может отразить на вкусе и он будет не ярко выраженный.

Слайсы арбуза должны быть очень тонкие, чтобы повторить контур бокала, но достаточной толщины, чтобы не сломаться у вас в руках. Лучше потренироваться заранее.

Note

При приготовлении лимонада необходимо использовать проверенный арбуз! Вы должны точно знать, что арбуз свежий, вкусный, натуральный, ароматный и сахарный. Только в этом случае получится действительно вкусный лимонад!

Useful advice

Арбуз хорошо сочетается с клубникой. Поэтому можно добавить несколько ягод клубники к арбузной мякоти и мяте и хорошо потолочь. При подаче будет очень уместно положить в бокалы слайсы свежей клубники.

Также, вместо мелиссы, можно добавить несколько листиков зеленого базилика. Только зеленого! Другой не подойдет! Базилик добавит свеже-пряную ноту в арбузный лимонад.



