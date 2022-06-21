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Как приготовить осеннее блюдо — карри из помидоров Haley



Для приготовления карри из помидоров понадобятся следующие продукты: лук красный — 1 шт; перец болгарский сладкий красный — 2 шт; помидоры разных сортов и степени зрелости — 0,5 кг; тыква — 150 г; масло растительное — 5 ст.л.; зира — 1 ч.л.; тмин — 1 ч.л.; имбирь — 1 ч.л.; соль, карри специя — по вкусу; баклажан — 1 шт; чечевица красная (арабская) — 0,5 стакана; вода — 250 мл; красная консервированная фасоль — 1 банка; кинза — несколько веточек.Главный герой этого блюда — помидоры. Потребуется около половины килограмма или немного больше свежих томатов разных сортов, размеров и степени зрелости. Обязательно возьмите крепкие зеленые помидоры — их сейчас несложно найти на рынке или приобрести у дачников. И к ним добавьте зрелые сладкие томаты и, хорошо, если удастся раздобыть зрелые мелкие помидоры, которые, впрочем, можно заменить помидорами черри, хотя последние не настолько ароматные. Мелкие плоды кладите в блюдо целиком.Несколько слов о тыкве. Не все любят этот прекрасный овощ и, хотя вкус его в этом блюде не выражен, можно заменить его морковью.Вообще карри из помидоров — очень гибкое по своему составу. Главное — большое количество помидоров и специи, а остальные составляющие можно менять по своему усмотрению. Если не любите тыкву, положите морковь. Если не любите баклажан, положите кабачок или пастернак. Меняйте ингредиенты, играйте специями. Самое главное — должно быть вкусно, сытно и уютно.Все продукты для карри следует подготовить заранее, так как готовится всё очень быстро, продукты закладываются один за другим. Лук, помидоры, болгарский перец, тыкву и баклажан нарежьте кубиками, разложив в разные миски.Для приготовления карри из помидоров лучше всего подойдет толстостенная посуда: сотейник или казан. Налейте качественного растительного масла на дно посуды и разогрейте на сильном огне до дымка. Положите семена зиры и тмина, а также натертый на мелкой терке имбирь. Перемешайте. Огонь убавьте до среднего.Когда появится аромат специй, добавляйте по очереди подготовленные овощи. Начните с лука. Выложите кубики лука в казан, перемешайте и подержите на огне в течение 1- 1,5 минут, периодически помешивая. Лук не должен поджарится.Добавьте кубики болгарского перца, перемешайте. Потомите минуту и добавьте тыкву. Затем баклажан.Когда овощи немного размягчатся, можно добавить сначала зеленые помидоры, через 1-2 минуты остальные помидоры. И сразу же добавьте сухую промытую чечевицу. На самом слабом огне потушите овощи, накрыв казан крышкой, в течение 5-10 минут.Добавьте специи и налейте стакан горячей воды. Перемешайте и тушите еще 3-5 минут. Теперь добавьте консервированную фасоль вместе с жидкостью из банки. Перемешайте и посолите по вкусу.Доведите карри до кипения, добавьте измельченную кинзу, перемешайте и через 30 секунд снимите с огня.Жгучий пряный аромат карри, яркие цвета блюда точно поднимут настроение и не допустят появления сезонной осенней хандры. Карри из помидоров украсит самый хмурый и промозглый осенний день. Карри согреет не хуже горячего густого супа.



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