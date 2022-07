Как приготовить необычное лимонное варенье с ванилью

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Лимонное варенье в ванилью Tamara-Kuzenkova



You will need

1. Лимоны – 2 штуки

2. Сахар – 100 грамм

3. Ваниль – 1 стручок

4. Вода – 150 грамм

Также вам понадобится:

1. Сотейник с толстым дном (это обязательное условие)

2. Чистая вода

3. Щеточка для мытья фруктов

4. Специальное средство для мытья фруктов

Instruction

1. Лимоны хорошо моем с щеточкой. Отрезаем хвостики, нарезаем лимоны на дольки, очищаем дольки от пленок и косточек. Хвостики, пленки и косточки не выкидываем, а складываем в марлю.

Это необходимо сделать для того, чтобы вкус варенья был более лимонный, насыщенный и полностью раскрытый. Если вы считаете, что вкус будет и так хороший, то можете исключить этот шаг.

Очищенные лимонные дольки нарезаем произвольного размера – чем крупнее кусочки, тем более текстурное будет варенье.

2. В сотейник с толстым дном кладем марлю с косточками и хвостиками лимона, также туда же отправляем кусочки лимона, ваниль (предварительно достать семена и тоже отправить их в сотейник) и наливаем воду.

Доводим до кипения, убавляем огонь до среднего и варим еще 25 минут.

После этого достаем марлю, отжимаем ее и выбрасываем. Теперь добавляем сахар, перемешиваем и снова доводим до кипения.

После убавляем огонь до минимума и готовим еще от 30 до 50 минут.

Время дальнейшего приготовления зависит от того, какой густоты вы хотите получить варенье. Чем дольше готовите, тем более густым будет варенье.

3. Готовое варенье раскладываем по стерильным банкам. Если вы не планируете хранить варенье дольше 2 месяцев, то его можно разложить просто по чистым баночкам и хранить в холодильнике. В таком случае варенье следует употребить за 10-14 дней.

Вкусное варенье из лимонов с ванилью готово.

Приятного аппетита!

Это варенье я никогда не закручивала, так как оно всегда уходило даже быстрее, чем за 10 дней. Сказать точно, какой результат получится, если закрутить его, я не могу. Поэтому, если вы уже закручивали варенье когда-либо, то можете попробовать. Если вы еще не закручивали, то рекомендую поискать другой рецепт для закатки.

Note

Для приготовления этого варенья я использую ваниль в стручках (сорта Бурбон). Поэтому я НЕ рекомендую заменять ваниль на ванильный сахар, а уж тем более на ванилин. Ванилин – это химический аналог и с ванилью ничего общего не имеет.

Также не рекомендую убирать ваниль из рецепта, так как эта составляющая делает лимонное варенье очень гармоничным и вкусным. При замене ингредиентов или исключении какого-либо ингредиента я не могу гарантировать вам, что вы получите стабильный и вкусный результат.

Useful advice

Для приготовления варенья можно использовать узбекские лимоны, но следует учесть то, что они более сладкие, чем обычные лимоны. Поэтому сахара может потребоваться меньше, чем при приготовлении из обычных лимонов.

Узбекские лимоны по цвету более оранжевые, и чаще всего, продаются в лавках с сухофруктами.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)