Как приготовить морковь для салата

Аллочка, соседка по лестничной клетке, работает в холодном цеху самого известного в нашем городе ресторана. Говорит, с дисциплиной у них там строго. На лишние процессы времени тратить нельзя. Даже морковь для салата готовят заранее и всегда одним и тем же способом. Этот факт меня удивил.

По словам подруги, овощи в ресторане варятся крайне редко. Разве что этот процесс прописал в рецепте. Во всех остальных случаях овощи запекают в духовке особым способом. Как готовят морковь для салата профессиональный повара, читайте далее.

Почему в ресторанах не варят овощи

Причина известна каждой внимательной хозяюшке. Во время варки морковь впитывает много лишней влаги, из-за чего становится водянистой. Вкус овоща теряется. А если морковь сама по себе была несладкой, то в салате ее вкуса вообще не ощутить.

В качестве альтернативы, можете приготовить морковь на пару. Но этот процесс занимает немало времени. Поэтому в ресторанах предпочитают запекать овощи для салата.

Как подготовить морковь для салата

В первую очередь работник холодного цеха пробует на вкус сырой овощ. Морковь должна быть сладкой еще до термической обработки. Далее очистите ее от кожуры. Крупные овощи разрежьте вдоль пополам, а мелкие оставьте целыми.

Морковь хорошенько смажьте оливковым маслом, выложите ее в форму для запекания. Солить и перчить не нужно. Специи добавите уже в салат. Запекайте овощ в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.

В ресторанах запекают для салата не только морковь, но и другие овощи. К примеру, картофель и свеклу. Ведь винегрет с запеченными овощами куда вкуснее, чем с варенными. Какими еще трюками пользуются работники общепита, читайте по ссылке. А как вы готовите морковь на салат? Делитесь опытом!

