Как приготовить медовый пирог: два лучших рецепта

Как приготовить медовый пирог: два лучших рецепта Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как приготовить медовый пирог: два простых рецепта
  3. Нежный сливочный медовик
  4. Медовый пирог с грецкими орехами и сухофруктами

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Муж попросил приготовить к чаю что-то простое, но в то же время новое. Скажу честно, пришлось поломать голову над этой задачей. Ведь я уже кормила его всеми блюдами, рецепты которых храню в своей кулинарной книжке. А тут ему захотелось чего-то нового, понимаете ли! Думала-думала, а потом сдалась и позвонила маме. А мама посоветовала испечь любимый всеми в детстве медовый пирог. Теперь довольный супруг просит только его и готовить. У меня есть два проверенных рецепта. Обеими делюсь с нашими дорогими читательницами. Девочки, обязательно побалуйте своих любимых воздушными медовиком с горячим чаем!

Как приготовить медовый пирог: два простых рецепта

© Depositphotos

Нежный сливочный медовик

Ингредиенты

  • 150 г сливочного масла
  • 100 г сахарного песка
  • 4 куриных желтка крупного размера
  • 250 г сметаны с высоким содержанием жирности
  • 400 г просеянной пшеничной муки
  • 300 г жидкого меда
  • 2 ч. л. соды
  • 1 стак. грецких орехов

Приготовление

  1. Перед началом готовки нужно вынуть сливочное масло из холодильника, чтобы оно подрастаяло при комнатной температуре. После этого мягкое масло мы должны взбить миксером с сахарным песком. В процессе по одному добавляем четыре куриных желточка. Продолжаем взбивать, пока не получим однородную консистенцию.
  2. Затем добавляем к кремообразной сливочной массе жирную сметану и жидкий мед. А также просеиваем через сито пшеничную муку и соду. И всё хорошенько перемешиваем при помощи венчика или миксера.

    © Depositphotos

  3. Грецкие орешки очищаем от кожуры, измельчаем и отправляем в тесто для пирога. Снова перемешиваем. Подбираем форму для запекания и смазываем ее дно растительным маслом или стелим пергаментную бумагу. Сверху выливаем медовое тесто. И выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 30-40 минут.

    © Depositphotos

Медовый пирог с грецкими орехами и сухофруктами

Ингредиенты

  • 6 куриных яиц
  • 300 г жидкого меда
  • 180 г сахарного песка
  • 380 г просеянной муки
  • 1 стак. грецких орехов
  • 2 ст. л. сливочного или растительного масла
  • 2 ч. л. соды
  • 1 стак. изюма

© Depositphotos

Приготовление

  1. Шесть куриных яиц взбиваем блендером вместе с сахаром примерно семь минут. У нас должна получится плотная пышная масса. Затем добавляем к ней растопленное сливочное или рафинированное растительное масло. Вливаем жидкий мед, пересыпаем просеянную пшеничную муки и соду. Всё перемешиваем миксером на средней скорости.
  2. Грецкие орехи очищаем и измельчаем, добавляем в тесто вместо с изюмом. По желанию можно также приготовить медовый пирог с цукатами и черносливом.

    © Depositphotos

  3. Готовое тесто, как и в первом рецепте, выливаем в смазанную или застеленную пергаментной бумагой форму для выпекания. И отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов, на 35-40 минут.

    © Depositphotos

Проверять готовность теста я советую деревянной шпажкой или зубочисткой. Проткните ею пирог. Если к шпажке не прилипнет тесто, то пирог пора вынимать из духовки. Приятного аппетита!

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