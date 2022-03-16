Как приготовить медовый пирог: два лучших рецепта

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Муж попросил приготовить к чаю что-то простое, но в то же время новое. Скажу честно, пришлось поломать голову над этой задачей. Ведь я уже кормила его всеми блюдами, рецепты которых храню в своей кулинарной книжке. А тут ему захотелось чего-то нового, понимаете ли! Думала-думала, а потом сдалась и позвонила маме. А мама посоветовала испечь любимый всеми в детстве медовый пирог. Теперь довольный супруг просит только его и готовить. У меня есть два проверенных рецепта. Обеими делюсь с нашими дорогими читательницами. Девочки, обязательно побалуйте своих любимых воздушными медовиком с горячим чаем!
Как приготовить медовый пирог: два простых рецепта
Нежный сливочный медовик
Ингредиенты
- 150 г сливочного масла
- 100 г сахарного песка
- 4 куриных желтка крупного размера
- 250 г сметаны с высоким содержанием жирности
- 400 г просеянной пшеничной муки
- 300 г жидкого меда
- 2 ч. л. соды
- 1 стак. грецких орехов
Приготовление
- Перед началом готовки нужно вынуть сливочное масло из холодильника, чтобы оно подрастаяло при комнатной температуре. После этого мягкое масло мы должны взбить миксером с сахарным песком. В процессе по одному добавляем четыре куриных желточка. Продолжаем взбивать, пока не получим однородную консистенцию.
- Затем добавляем к кремообразной сливочной массе жирную сметану и жидкий мед. А также просеиваем через сито пшеничную муку и соду. И всё хорошенько перемешиваем при помощи венчика или миксера.
- Грецкие орешки очищаем от кожуры, измельчаем и отправляем в тесто для пирога. Снова перемешиваем. Подбираем форму для запекания и смазываем ее дно растительным маслом или стелим пергаментную бумагу. Сверху выливаем медовое тесто. И выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 30-40 минут.
Медовый пирог с грецкими орехами и сухофруктами
Ингредиенты
- 6 куриных яиц
- 300 г жидкого меда
- 180 г сахарного песка
- 380 г просеянной муки
- 1 стак. грецких орехов
- 2 ст. л. сливочного или растительного масла
- 2 ч. л. соды
- 1 стак. изюма
Приготовление
- Шесть куриных яиц взбиваем блендером вместе с сахаром примерно семь минут. У нас должна получится плотная пышная масса. Затем добавляем к ней растопленное сливочное или рафинированное растительное масло. Вливаем жидкий мед, пересыпаем просеянную пшеничную муки и соду. Всё перемешиваем миксером на средней скорости.
- Грецкие орехи очищаем и измельчаем, добавляем в тесто вместо с изюмом. По желанию можно также приготовить медовый пирог с цукатами и черносливом.
- Готовое тесто, как и в первом рецепте, выливаем в смазанную или застеленную пергаментной бумагой форму для выпекания. И отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов, на 35-40 минут.
Проверять готовность теста я советую деревянной шпажкой или зубочисткой. Проткните ею пирог. Если к шпажке не прилипнет тесто, то пирог пора вынимать из духовки. Приятного аппетита!
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