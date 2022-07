Как приготовить малосольные огурцы за два часа

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Малосольные огурцы за 2 часа Olga-Safronova



You will need

огурцы — 1 килограмм

соль — 3-4 ст. ложки

укроп — 1 большой пучок

чеснок – по желанию

2 плотных целлофановых пакета

Instruction

1. Чтобы огурцы получились хрустящими, они должны быть свежими, в идеале прямо с грядки. Если огурцы немного полежали, то перед засолкой их нужно замочить в холодной воде на несколько часов.

Перед засолкой огурцы тщательно промыть и удостовериться, что на них нет больных мест. Если попался огурчик с “бочком”, убирайте его не раздумывая.

После промывки огурцы обсушить на чистом полотенце.

Затем срезаем у огурцов “попки” прокалываем по всей длине вилкой — так огурцы дадут много своего сока и быстро впитают маринад.

Еще одно дополнение: подбирайте огурцы одинакового размера. Так они одинаково быстро просолятся.

2. Готовим емкость для засолки.

Берем два плотных пластиковых пакета и вставляем их в друг друга.

В идеале это должны быть новые пакеты и после заполнения их огурцами с маринадом, вы должны свободно завязать их на прочный узел.

Обязательно убедитесь, что пакеты не пропускают воду.

Если все в порядке, приступаем в засолке и закладываем огурцы в пакет.

3. Рубим мелко укроп и чеснок.

Перемешиваем с солью.

Высыпаем смесь для маринования в пакет с огурцами.

Пакет плотно завязываем и хорошенько встряхиваем его в течение нескольких минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое тщательно перемешалось и специи равномерно распределись.

Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на полчаса. Подождите, пока огурцы выпустят достаточно сока, чтобы соль полностью растворилась и в пакете образовался маринад.

4. Как только огурцы полностью покроются маринадом, отправляем пакет в холодильник минимум на 2 часа.

Через 2 часа вы можете развязать пакет и убедиться, что маринад сработал и огурцы замолосолились.

Если есть время, то подержать наши огурцы в маринаде можно и подольше, например, оставив на 5-7 часов. Но и через два часа огурчики становятся солеными и полностью готовыми к употреблению.

5. Чтобы сохранить вкус малосольных огурцов, и не дать соли окончательно впитаться, переложите огурцы через 12 часов в стерилизованную банку и оставьте в холодильнике.

Но держать огурцы, замолосоленные по такому рецепту долго нельзя.

Желательно съедать их за несколько дней.

Поэтому больше 1 кг в засолку брать не стоит. Лучше повторить рецепт еще раз через какое-то время.

6. Подать малосольные огурцы можно к любому блюду. Их можно использовать в салатах и в супах.

Да и просто похрустеть малосольным огурчиком очень приятно!

Note

Если в огурцах есть пустота в серединке, такие огурцы не желательно брать в засолку. Они будут мягкие и маринад будет скапливаться в пустой серединке, что может испортить вкус огурцов.

Useful advice

Можно солить таким способом и крупные огурцы. В таком случае порежьте огурцы на половинки или на равные куски.



