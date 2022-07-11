Как приготовить малосольные огурцы за два часа

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You will need
огурцы — 1 килограмм
соль — 3-4 ст. ложки
укроп — 1 большой пучок
чеснок – по желанию
2 плотных целлофановых пакета
Instruction
1. Чтобы огурцы получились хрустящими, они должны быть свежими, в идеале прямо с грядки. Если огурцы немного полежали, то перед засолкой их нужно замочить в холодной воде на несколько часов.
Перед засолкой огурцы тщательно промыть и удостовериться, что на них нет больных мест. Если попался огурчик с “бочком”, убирайте его не раздумывая.
После промывки огурцы обсушить на чистом полотенце.
Затем срезаем у огурцов “попки” прокалываем по всей длине вилкой — так огурцы дадут много своего сока и быстро впитают маринад.
Еще одно дополнение: подбирайте огурцы одинакового размера. Так они одинаково быстро просолятся.
2. Готовим емкость для засолки.
Берем два плотных пластиковых пакета и вставляем их в друг друга.
В идеале это должны быть новые пакеты и после заполнения их огурцами с маринадом, вы должны свободно завязать их на прочный узел.
Обязательно убедитесь, что пакеты не пропускают воду.
Если все в порядке, приступаем в засолке и закладываем огурцы в пакет.
3. Рубим мелко укроп и чеснок.
Перемешиваем с солью.
Высыпаем смесь для маринования в пакет с огурцами.
Пакет плотно завязываем и хорошенько встряхиваем его в течение нескольких минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое тщательно перемешалось и специи равномерно распределись.
Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на полчаса. Подождите, пока огурцы выпустят достаточно сока, чтобы соль полностью растворилась и в пакете образовался маринад.
4. Как только огурцы полностью покроются маринадом, отправляем пакет в холодильник минимум на 2 часа.
Через 2 часа вы можете развязать пакет и убедиться, что маринад сработал и огурцы замолосолились.
Если есть время, то подержать наши огурцы в маринаде можно и подольше, например, оставив на 5-7 часов. Но и через два часа огурчики становятся солеными и полностью готовыми к употреблению.
5. Чтобы сохранить вкус малосольных огурцов, и не дать соли окончательно впитаться, переложите огурцы через 12 часов в стерилизованную банку и оставьте в холодильнике.
Но держать огурцы, замолосоленные по такому рецепту долго нельзя.
Желательно съедать их за несколько дней.
Поэтому больше 1 кг в засолку брать не стоит. Лучше повторить рецепт еще раз через какое-то время.
6. Подать малосольные огурцы можно к любому блюду. Их можно использовать в салатах и в супах.
Да и просто похрустеть малосольным огурчиком очень приятно!
Note
Если в огурцах есть пустота в серединке, такие огурцы не желательно брать в засолку. Они будут мягкие и маринад будет скапливаться в пустой серединке, что может испортить вкус огурцов.
Useful advice
Можно солить таким способом и крупные огурцы. В таком случае порежьте огурцы на половинки или на равные куски.
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