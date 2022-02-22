Как приготовить куриный суп быстро и вкусно: 3 простых рецепта

Куриный суп — это одно из самых вкусных первых блюд. Готовить его можно как душа пожелает. Ведь есть множество рецептов, которые можно с легкостью найти в Сети. Но как же потратить минимум времени на готовку и получить максимум вкуса? В этом вам поможет редакция «Со Вкусом». Ведь в нашей сегодняшней статье вы узнаете, как приготовить куриный суп быстро и вкусно, следуя простым рецептам.
Мы подготовили 3 проверенные инструкции по приготовлению. Благодаря им вы сможете радовать родных абсолютно непохожими друг на друга блюдами, в основу которых входит курица. Поверьте, какой-то один из этих рецептов уж точно станет вашим фаворитом.
Как приготовить куриный суп: лучшие рецепты
Классический куриный суп
Список ингредиентов:
- 1 куриное филе
- 4 картофелины
- 1 морковка
- петрушка по вкусу
- 2 лавровых листа
- 1 репчатый лук
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- итальянские травы по вкусу
Как приготовить:
- Куриное филе нарезаем небольшими кубиками.
- Очищаем репчатый лук и морковь. Разрезаем их на две части и отправляем в кипящую воду.
- Туда же добавляем нарезанное куриное филе и лавровый лист. Солим и перчим.
- Держим на огне в течение 20-25 минут. Затем достаем овощи и продолжаем варить бульон.
- Очищаем картофель, нарезаем его кубиками и отправляем к курице.
- Добавляем специи и держим на огне еще 10 минут.
- Мелко нарезаем петрушку. Добавляем ее в суп и выключаем огонь. Приятного аппетита!
Сырный крем-суп с курицей
Список ингредиентов:
- 400 г куриное филе
- 800 мл куриного бульона
- 200 г плавленого сыра
- 1 морковка
- 1 репчатый лук
- 1 картофелина
- 1 зуб. чеснок
- 80 г полутвердого сыра
- петрушка по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Как приготовить:
- Готовим куриный бульон заранее.
- Мелкими кубиками нарезаем морковь, репчатый лук и картофель. Измельчаем чеснок.
- На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем лук до золотистости.
- Добавляем нарезанную морковь. Держим на огне еще 2 минуты. Затем всыпаем измельченный чеснок и обжариваем еще минутку.
- Добавляем обжаренные овощи в кипящий куриный бульон. Держим на огне 10 минут.
- Готовимся к подаче блюда. Куриное филе нарезаем ломтиками и обжариваем его на сковороде с подсолнечным масло. Солим и перчим. И отдельно мелко нарезаем петрушку.
- На терке трем плавленый сыр, добавляем его в бульон. Затем перемешиваем. Натираем полутвердый сыр и добавляем его в суп. Тщательно перемешиваем. Солим и перчим. Держим на огне еще 5 минут.
- Затеем взбиваем суп при помощи блендера. Украшаем ломтиками курицы и нарезанной петрушкой. Блюдо готово!
Куриный суп с фрикадельками
Список ингредиентов:
- 200 г куриного филе
- 1,5 л куриного бульона
- 1 морковка
- 2 картофелины
- 1 куриное яйцо
- 1 желток
- 100 мл сливок
- 50 г шампиньонов
- 100 г батона
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- петрушка по вкусу
Как приготовить:
- Нарезаем мелко морковку и отправляем ее в кипящий овощной бульон. Варим на среднем огне в течение 10 минут.
- Нарезаем батон и очищаем его от корочки.
- Нарезаем куриное филе и добавляем к нему хлеб, сливки 20% жирности, яйцо, желток, соль и перец. Все ингредиенты тщательно перебиваем при помощи блендера.
- Из полученной массы формируем шарики и отправляем их в бульон.
- Очищаем картофель, нарезаем его кубиками и добавляем в кастрюлю. Держим на огне 10 минут.
- Мелко нарезаем шампиньоны и петрушку, отправляем их в суп. Через 3 минуты выключаем огонь. Суп можно подавать к столу!
Нужно отметить, что эти рецепты довольно простые. Потому вы можете чуть ли не каждый день готовить близким свежий супчик , вкус которого их обязательно удивит. Поделитесь в комментариях, какой из этих рецептов вам понравился больше всего.
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