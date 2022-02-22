Как приготовить куриный суп быстро и вкусно: 3 простых рецепта

Как приготовить куриный суп быстро и вкусно: 3 простых рецепта Полезные советы
На чтение 4 мин. Опубликовано Обновлено


Куриный суп — это одно из самых вкусных первых блюд. Готовить его можно как душа пожелает. Ведь есть множество рецептов, которые можно с легкостью найти в Сети. Но как же потратить минимум времени на готовку и получить максимум вкуса? В этом вам поможет редакция «Со Вкусом». Ведь в нашей сегодняшней статье вы узнаете, как приготовить куриный суп быстро и вкусно, следуя простым рецептам.

Мы подготовили 3 проверенные инструкции по приготовлению. Благодаря им вы сможете радовать родных абсолютно непохожими друг на друга блюдами, в основу которых входит курица. Поверьте, какой-то один из этих рецептов уж точно станет вашим фаворитом.

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Содержание
  1. Как приготовить куриный суп: лучшие рецепты
  2. Классический куриный суп
  3. Сырный крем-суп с курицей
  4. Куриный суп с фрикадельками

Как приготовить куриный суп: лучшие рецепты

Классический куриный суп

Список ингредиентов:

  • 1 куриное филе
  • 4 картофелины
  • 1 морковка
  • петрушка по вкусу
  • 2 лавровых листа
  • 1 репчатый лук
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • итальянские травы по вкусу

Как приготовить:

  1. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками.
  2. Очищаем репчатый лук и морковь. Разрезаем их на две части и отправляем в кипящую воду.
  3. Туда же добавляем нарезанное куриное филе и лавровый лист. Солим и перчим.
  4. Держим на огне в течение 20-25 минут. Затем достаем овощи и продолжаем варить бульон.
  5. Очищаем картофель, нарезаем его кубиками и отправляем к курице.
  6. Добавляем специи и держим на огне еще 10 минут.
  7. Мелко нарезаем петрушку. Добавляем ее в суп и выключаем огонь. Приятного аппетита!

© Depositphotos

Сырный крем-суп с курицей

Список ингредиентов:

  • 400 г куриное филе
  • 800 мл куриного бульона
  • 200 г плавленого сыра
  • 1 морковка
  • 1 репчатый лук
  • 1 картофелина
  • 1 зуб. чеснок
  • 80 г полутвердого сыра
  • петрушка по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Как приготовить:

  1. Готовим куриный бульон заранее.
  2. Мелкими кубиками нарезаем морковь, репчатый лук и картофель. Измельчаем чеснок.
  3. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем лук до золотистости.
  4. Добавляем нарезанную морковь. Держим на огне еще 2 минуты. Затем всыпаем измельченный чеснок и обжариваем еще минутку.
  5. Добавляем обжаренные овощи в кипящий куриный бульон. Держим на огне 10 минут.
  6. Готовимся к подаче блюда. Куриное филе нарезаем ломтиками и обжариваем его на сковороде с подсолнечным масло. Солим и перчим. И отдельно мелко нарезаем петрушку.
  7. На терке трем плавленый сыр, добавляем его в бульон. Затем перемешиваем. Натираем полутвердый сыр и добавляем его в суп. Тщательно перемешиваем. Солим и перчим. Держим на огне еще 5 минут.
  8. Затеем взбиваем суп при помощи блендера. Украшаем ломтиками курицы и нарезанной петрушкой. Блюдо готово!

© Depositphotos

Куриный суп с фрикадельками

Список ингредиентов:

  • 200 г куриного филе
  • 1,5 л куриного бульона
  • 1 морковка
  • 2 картофелины
  • 1 куриное яйцо
  • 1 желток
  • 100 мл сливок
  • 50 г шампиньонов
  • 100 г батона
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • петрушка по вкусу

Как приготовить:

  1. Нарезаем мелко морковку и отправляем ее в кипящий овощной бульон. Варим на среднем огне в течение 10 минут.
  2. Нарезаем батон и очищаем его от корочки.
  3. Нарезаем куриное филе и добавляем к нему хлеб, сливки 20% жирности, яйцо, желток, соль и перец. Все ингредиенты тщательно перебиваем при помощи блендера.
  4. Из полученной массы формируем шарики и отправляем их в бульон.
  5. Очищаем картофель, нарезаем его кубиками и добавляем в кастрюлю. Держим на огне 10 минут.
  6. Мелко нарезаем шампиньоны и петрушку, отправляем их в суп. Через 3 минуты выключаем огонь. Суп можно подавать к столу!

© Depositphotos

Нужно отметить, что эти рецепты довольно простые. Потому вы можете чуть ли не каждый день готовить близким свежий супчик , вкус которого их обязательно удивит. Поделитесь в комментариях, какой из этих рецептов вам понравился больше всего.

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