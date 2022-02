Как приготовить куриный суп быстро и вкусно: 3 простых рецепта

Куриный суп — это одно из самых вкусных первых блюд. Готовить его можно как душа пожелает. Ведь есть множество рецептов, которые можно с легкостью найти в Сети. Но как же потратить минимум времени на готовку и получить максимум вкуса? В этом вам поможет редакция «Со Вкусом». Ведь в нашей сегодняшней статье вы узнаете, как приготовить куриный суп быстро и вкусно, следуя простым рецептам.

Мы подготовили 3 проверенные инструкции по приготовлению. Благодаря им вы сможете радовать родных абсолютно непохожими друг на друга блюдами, в основу которых входит курица. Поверьте, какой-то один из этих рецептов уж точно станет вашим фаворитом.

Как приготовить куриный суп: лучшие рецепты

Классический куриный суп

Список ингредиентов:

1 куриное филе

4 картофелины

1 морковка

петрушка по вкусу

2 лавровых листа

1 репчатый лук

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

итальянские травы по вкусу

Как приготовить:

Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Очищаем репчатый лук и морковь. Разрезаем их на две части и отправляем в кипящую воду. Туда же добавляем нарезанное куриное филе и лавровый лист. Солим и перчим. Держим на огне в течение 20-25 минут. Затем достаем овощи и продолжаем варить бульон. Очищаем картофель, нарезаем его кубиками и отправляем к курице. Добавляем специи и держим на огне еще 10 минут. Мелко нарезаем петрушку. Добавляем ее в суп и выключаем огонь. Приятного аппетита!

Сырный крем-суп с курицей

Список ингредиентов:

400 г куриное филе

800 мл куриного бульона

200 г плавленого сыра

1 морковка

1 репчатый лук

1 картофелина

1 зуб. чеснок

80 г полутвердого сыра

петрушка по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Как приготовить:

Готовим куриный бульон заранее. Мелкими кубиками нарезаем морковь, репчатый лук и картофель. Измельчаем чеснок. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем лук до золотистости. Добавляем нарезанную морковь. Держим на огне еще 2 минуты. Затем всыпаем измельченный чеснок и обжариваем еще минутку. Добавляем обжаренные овощи в кипящий куриный бульон. Держим на огне 10 минут. Готовимся к подаче блюда. Куриное филе нарезаем ломтиками и обжариваем его на сковороде с подсолнечным масло. Солим и перчим. И отдельно мелко нарезаем петрушку. На терке трем плавленый сыр, добавляем его в бульон. Затем перемешиваем. Натираем полутвердый сыр и добавляем его в суп. Тщательно перемешиваем. Солим и перчим. Держим на огне еще 5 минут. Затеем взбиваем суп при помощи блендера. Украшаем ломтиками курицы и нарезанной петрушкой. Блюдо готово!

Куриный суп с фрикадельками

Список ингредиентов:

200 г куриного филе

1,5 л куриного бульона

1 морковка

2 картофелины

1 куриное яйцо

1 желток

100 мл сливок

50 г шампиньонов

100 г батона

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

петрушка по вкусу

Как приготовить:

Нарезаем мелко морковку и отправляем ее в кипящий овощной бульон. Варим на среднем огне в течение 10 минут. Нарезаем батон и очищаем его от корочки. Нарезаем куриное филе и добавляем к нему хлеб, сливки 20% жирности, яйцо, желток, соль и перец. Все ингредиенты тщательно перебиваем при помощи блендера. Из полученной массы формируем шарики и отправляем их в бульон. Очищаем картофель, нарезаем его кубиками и добавляем в кастрюлю. Держим на огне 10 минут. Мелко нарезаем шампиньоны и петрушку, отправляем их в суп. Через 3 минуты выключаем огонь. Суп можно подавать к столу!

Нужно отметить, что эти рецепты довольно простые. Потому вы можете чуть ли не каждый день готовить близким свежий супчик , вкус которого их обязательно удивит. Поделитесь в комментариях, какой из этих рецептов вам понравился больше всего.

