Как приготовить куриную грудку мягкой и сочной

Каждый раз после новогодних праздников я набираю несколько лишних килограммов. Бороться с ними можно только с помощью усиленных тренировок и правильного питания. Мой тренер составляет для меня специальное меню, в которое всегда входит белое мясо. Это самая ценная часть курицы, в которой практически отсутствует жир, зато много белка и прочих необходимых организму элементов. Но мало кто знает, как приготовить куриную грудку мягкой.

Та самая диетичность может сыграть с вами злую шутку. У начинающих кулинаров мясо чаще всего получается сухим. Чтобы этого избежать, нужно знать 3 основных секрета. Они помогут вам сделать куриное филе максимально сочным и аппетитным. Такое мясо с удовольствием уплетают как взрослые, так и дети.

Как правильно готовить куриную грудку, чтобы она была мягкой

Правильная разморозка

Если вы предпочитаете делать стратегические запасы мяса в морозилке, тогда должны научиться его правильно размораживать. Чтобы ускорить процесс, многие используют микроволновую печь или миску с горячей водой.

Первый способ в принципе не очень подходит для подобных манипуляций. Несмотря на специальный режим, есть риск испортить мясо еще до конца разморозки. Дело в том, что микроволновка, прогревая верхний слой, начинает его готовить. В то время как середина куска по-прежнему остается замороженной.

Горячая вода действует не так агрессивно, но всё равно влияет на структуру грудки. Поэтому сначала переложите курицу на нижнюю полку холодильника. Когда мясо слегка оттает, поместите его в холодную воду, добавив немного соли.

Панировка

Лучший способ сохранить влагу внутри — использовать панировку. Специальный защитный слой буквально запечатывает мясной сок в куске курицы, оставляя его сочным даже после термической обработки. В качестве панировки можно использовать яйцо, муку, сухари, сыр и прочее.

Правильная обжарка

Недостаточно просто обвалять куриное филе в панировке. Нужно знать, как его правильно обжарить, чтобы сохранить сочность. Для этого поместите мясо на раскаленную сковороду с маслом и готовьте несколько минут на сильном огне. Когда корочка схватится, убавьте нагрев до умеренного и доведите филе до готовности.

Эти мелкие детали способны здорово преобразить вашу еду. Когда-то пресное мясо превратится в настоящий деликатес, который хочется есть каждый день. Пусть ваши друзья тоже узнают, как приготовить куриную грудку мягкой и сочной. Достаточно просто поделиться с ними этой статьей. А у вас есть свои секреты идеальных мясных блюд?

