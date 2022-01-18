Как приготовить куриную грудку мягкой и сочной

Как приготовить куриную грудку мягкой и сочной Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


Каждый раз после новогодних праздников я набираю несколько лишних килограммов. Бороться с ними можно только с помощью усиленных тренировок и правильного питания. Мой тренер составляет для меня специальное меню, в которое всегда входит белое мясо. Это самая ценная часть курицы, в которой практически отсутствует жир, зато много белка и прочих необходимых организму элементов. Но мало кто знает, как приготовить куриную грудку мягкой.

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Та самая диетичность может сыграть с вами злую шутку. У начинающих кулинаров мясо чаще всего получается сухим. Чтобы этого избежать, нужно знать 3 основных секрета. Они помогут вам сделать куриное филе максимально сочным и аппетитным. Такое мясо с удовольствием уплетают как взрослые, так и дети.

Содержание
  1. Как правильно готовить куриную грудку, чтобы она была мягкой
  2. Правильная разморозка
  3. Панировка
  4. Правильная обжарка

Как правильно готовить куриную грудку, чтобы она была мягкой

Правильная разморозка

Если вы предпочитаете делать стратегические запасы мяса в морозилке, тогда должны научиться его правильно размораживать. Чтобы ускорить процесс, многие используют микроволновую печь или миску с горячей водой.

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Первый способ в принципе не очень подходит для подобных манипуляций. Несмотря на специальный режим, есть риск испортить мясо еще до конца разморозки. Дело в том, что микроволновка, прогревая верхний слой, начинает его готовить. В то время как середина куска по-прежнему остается замороженной.

Горячая вода действует не так агрессивно, но всё равно влияет на структуру грудки. Поэтому сначала переложите курицу на нижнюю полку холодильника. Когда мясо слегка оттает, поместите его в холодную воду, добавив немного соли.

Панировка

Лучший способ сохранить влагу внутри — использовать панировку. Специальный защитный слой буквально запечатывает мясной сок в куске курицы, оставляя его сочным даже после термической обработки. В качестве панировки можно использовать яйцо, муку, сухари, сыр и прочее.

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Правильная обжарка

Недостаточно просто обвалять куриное филе в панировке. Нужно знать, как его правильно обжарить, чтобы сохранить сочность. Для этого поместите мясо на раскаленную сковороду с маслом и готовьте несколько минут на сильном огне. Когда корочка схватится, убавьте нагрев до умеренного и доведите филе до готовности.

© Depositphotos

Эти мелкие детали способны здорово преобразить вашу еду. Когда-то пресное мясо превратится в настоящий деликатес, который хочется есть каждый день. Пусть ваши друзья тоже узнают, как приготовить куриную грудку мягкой и сочной. Достаточно просто поделиться с ними этой статьей. А у вас есть свои секреты идеальных мясных блюд?

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