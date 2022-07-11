Как приготовить котлеты постные "Архиерейские" с зеленым соусом

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Котлеты постные “Архиерейские” Olga-Safronova



Оригинальный рецепт от кухни Дивеевского монастыряКогда у вас праздник, а по календарю пост, вы можете побаловать себя и гостей такими вкусными котлетами. Не зря же их “архиерейскими” называют, такие они вкусные, что и на стол высокому духовному чину поставить не стыдно.Состав:Данный состав расчитан на 10 котлет среднего размера. Половина белого нарезного батоналук репчатый – 1-2 головки, примерно 300 гргрецкий орех очищенный – 1 стаканкартофель – 2-3 шт, примерно 250 – 300 гр.чеснок, соль и перец по вкусупанировочные сухари – полстаканарастительное масло для обжариванияКак готовить:Хлеб разломать на кусочки, овощи почистить и порезать под мясорубку. Картошку, лук, чеснок и хлеб пропустить через мясорубку. Мельчить блендером не рекомендую, котлетная масса может получиться очень жидкой, придется добавлять муку и вкус котлет испортится.Посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить рубленую зелень, какую любите. Хорошо подойдет петрушка и базилик.Мокрыми руками сформировать шарики, обвалять их в панировочных сухарях и приплюснуть. Сразу после обваливания в сухарях выкладывайте на разогретую сковороду и жарьте на растительном масле примерно по 5-7 мин с каждой стороны. Смотрите на образование золотистой корочки.Если котлеты у вас получились крупные, и есть вероятность, что они не до конца пропеклись, переложите их на противень, смажьте растительным маслом сверху и поставьте в духовку еще на 5 минут до полного пропеканияДополнительно к котлетам можно подать постный соус. Например, из зелени, которая выросла у вас на грядках. Или продается в любом супермаркете. Соус похож на итальянский песто, но в приготовлении проще и значительно дешевле по составу. Зеленый постный соусБерем промытые листья салата, шпината, петрушки. Опускаем на две минуты в кипящую воду. Вынимаем из воды, даем жидкости стечь.Пропорции: на 100 грамм сваренной и протертой зелени 200 грамм масла. Все специи кладите по своему вкусу, в зависимости от состава зелени.Проваренную зелень мелко рубим или измельчаем в блендере.Смешиваем зелень с растительным маслом, солим и добавляем чуть-чуть бальзамического уксуса (простой уксус тоже пойдет).Можно сделать соус более острый, с чесноком.Для такого варианта вместе с зеленью измельчите дольку чеснока.Дополнение:Если вы захотите сделать такой соус с длительным сроком хранения, то уже приготовленный соус надо вскипятить и сразу же перелить в стерилизованную банку и плотно закрыть. Дать соусу остыть при комнатной температуре. После остывания хранить зеленый соус в холодильнике.P.S. Постная еда тоже может быть вкусной и очень разнообразной! И готовить ее можно из самых недорогих и доступных продуктов!



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