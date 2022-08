Как приготовить кофе в турке: три рецепта

Вы задумывались над тем, почему кофе получается таким вкусным? Только сорт зерен и помол имеет значение? А вот и нет! Я пришла к выводу, что даже не самые дорогие сорта кофе могут быть очень вкусными, если их правильно приготовить. Особенно если варишь напиток в турке. Делюсь рецептом, как приготовить кофе в турке, чтобы он получился просто отменным. И даже не одним рецептом, а тремя!

© Pexels

Кофе в турке: какой выбрать

Есть несколько секретов в выборе самого кофе, чтобы вы получили самый вкусный напиток.

Берите кофе в зернах. Хорошие кофейни сегодня дают точную дату обжаривания и помола кофе. В идеале для кофе в турке подойдут зерна, обжаренные максимум до месяца. Если дома есть кофемолка — мелите их до состояния порошка. Но старайтесь не перегревать кофемолку. Бытовые кофемолки часто сильно перегреваются и могут испортить вкус кофе, сделав его горьким. В кофейнях просите самый тонкий помол. Какой сорт выбрать? Это дело вкуса. Мне нравится смесь 70% арабики и 30% робусты. Но чистая арабика ароматнее, а зато больше робусты добавляет крепости… Не определились — экспериментируйте!

© Pexels

И про воду. Чтобы сварить кофе по-турецки, берите бутилированную или отфильтрованную. А саму турку (джезву) лучше брать из меди. Но и обычная нержавеющая сталь тоже подойдет, главное достаточной толщины.

Рецепт кофе: три варианта

Поделюсь тремя рецептами кофе в турке, которые я опробовала.

По-арабски

Этот рецепт кофе у меня на первом месте. У него есть один секрет: сначала надо нагреть турку и всыпать в нее 1 ч.л. сахара. У меня турка на две порции, и этого вполне достаточно. Сахар должен нагреться на маленьком огне и начать карамелизоваться, а затем в него нужно залить горячую воду. Теперь добавляем 2 ч.л. мелкого молотого кофе и около 2 ст.л. холодной воды. На среднем огне доводим до появления пенки и выключаем.

© Pexels

По-венски

Варим кофе в турке: засыпаем кофе (около 2 ч.л. на 2 порции), заливаем холодной водой и на среднем огне доводим до появления пенки. Важно следить, чтобы пенка не «сбежала». А эксперты еще советовали мне убрать турку с огня, когда пенка будет уже на подходе, дать немного остыть, а потом еще раз поставить на огонь до того же состояния. Так кофе отдает больше эфирных масел и больше вкуса и аромата. Теперь взбиваем около 20-30 мл сливок с сахаром и добавляем их в готовый кофе в чашке.

© Pexels

Со взбитым желтком

Этот рецепт кофе приписывают немцам. Он очень интересен, но, как говорится, «на любителя». Варим кофе по предыдущему рецепту, наливаем в чашку и даем совсем немного остыть. Яичный желток (ни в коем случае не белок!) взбиваем до густой пены вместе с 1-2 ч.л. сахара. Выкладываем пену на кофе. Мои домочадцы любят добавить туда еще немного молока — так напиток получается максимально нежным.

Попробуйте каждый из этих вариантов и найдите свой. Могу посоветовать еще кофе выливать не в холодные чашки, а в подогретые (в теплой воде или в микроволновке) — так он сохранит максимум аромата.

The post Как приготовить кофе в турке: три рецепта appeared first on Со Вкусом.