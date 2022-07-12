Как приготовить кабачковые оладушки или вафли

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You will need
Для кабачковых вафель или оладушков:
1. Кабачок – 1 крупная штука
2. Яйцо СО – 2 штуки
3. Соль – 2 чайные ложки без горки
4. Твердый сыр – 70 грамм
5. Мука пшеничная – 4 столовые ложки
6. Чеснок – 5 зубчиков
7. Свежий укроп – по вкусу
8. Сметана 20% – 1 столовая ложка
Для соуса:
1. Сметана 20% – 100 грамм
2. Чеснок – 3 зубчика
3. Соль – по вкусу
4. Перец – по вкусу
Instruction
1. Кабачок моем, очищаем от шкурки, вырезаем семена и трем на крупной терке. Кладем в миску, посыпаем сверху солью, дождиком и по всей поверхности. Оставляем на 20-25 минут, чтобы кабачок выделил сок.
По истечению времени сливаем весь выделившийся сок и очень хорошо отжимаем сам кабачок руками. Перекладываем отжатый кабачок в другую миску.
2. К отжатому кабачку добавляем яйца, сметану, мелко нарезанный чеснок и укроп. Хорошо перемешиваем. Смесь должна стать полностью однородной. После добавляем сыр, натертый на мелкой терке, и муку. Снова хорошо перемешиваем. Следите, чтобы не образовалось комочков муки, иначе они будут и в вафлях.
Итоговая смесь должна получиться довольно густой, если они жидковата, то лучше добавить еще немного муки.
3. Способ приготовления на сковородке.
Сковородку необходимо предварительно разогреть и хорошо смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачковую смесь по столовой ложке на сковородку, с некоторым расстоянием между друг другом. Жарить на одной стороне около 5-7 минут. Огонь средний. После перевернуть и довести до готовности.
Способ приготовления в вафельнице или мультипекаре.
Разогреть вафельницу, смазать немного маслом. По столовой лодке выкладывать кабачковую смесь и жарить до румяной корочки. Осторожно достать из вафельницы.
4. Соус для подачи готовить очень просто: сметану выложить в чашку, добавить мелко порезанный чеснок, туда же добавить мелко порезанный укроп. Посолить, поперчить по вкусу. Соус готов.
5. Готовые вафли подавать горячими и с вкусным соусом! Эти вафли не оставят вас равнодушными 🙂
Хранить вафли лучше всего в холодильнике, в тарелке, накрытой второй тарелкой (это необходимо, чтобы вафли не зачерствели).
Хранить в холодильнике, не более 3 дней. Как показывает практика, то эти вафли уходят со стола в первый же день!
Note
Важный пункт – дать кабачкам выделить весь лишний сок. Это необходимо, чтобы вафли не развалились при приготовлении. Не волнуйтесь, соли не будет в вафлях в избытке, она выйдет вместе с соком и ее будет необходимое количество в блюде.
Useful advice
Если вы не любите сыр, то можете его не добавлять. Вафли и без добавок получаются очень вкусные. Также возможно использовать при приготовлении вафель сушеные овощи – перец, морковь или чеснок.
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