Как приготовить кабачковые оладушки или вафли

Кабачковые вафли Tamara-Kuzenkova



You will need

Для кабачковых вафель или оладушков:

1. Кабачок – 1 крупная штука

2. Яйцо СО – 2 штуки

3. Соль – 2 чайные ложки без горки

4. Твердый сыр – 70 грамм

5. Мука пшеничная – 4 столовые ложки

6. Чеснок – 5 зубчиков

7. Свежий укроп – по вкусу

8. Сметана 20% – 1 столовая ложка

Для соуса:

1. Сметана 20% – 100 грамм

2. Чеснок – 3 зубчика

3. Соль – по вкусу

4. Перец – по вкусу

Instruction

1. Кабачок моем, очищаем от шкурки, вырезаем семена и трем на крупной терке. Кладем в миску, посыпаем сверху солью, дождиком и по всей поверхности. Оставляем на 20-25 минут, чтобы кабачок выделил сок.

По истечению времени сливаем весь выделившийся сок и очень хорошо отжимаем сам кабачок руками. Перекладываем отжатый кабачок в другую миску.

2. К отжатому кабачку добавляем яйца, сметану, мелко нарезанный чеснок и укроп. Хорошо перемешиваем. Смесь должна стать полностью однородной. После добавляем сыр, натертый на мелкой терке, и муку. Снова хорошо перемешиваем. Следите, чтобы не образовалось комочков муки, иначе они будут и в вафлях.

Итоговая смесь должна получиться довольно густой, если они жидковата, то лучше добавить еще немного муки.

3. Способ приготовления на сковородке.

Сковородку необходимо предварительно разогреть и хорошо смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачковую смесь по столовой ложке на сковородку, с некоторым расстоянием между друг другом. Жарить на одной стороне около 5-7 минут. Огонь средний. После перевернуть и довести до готовности.

Способ приготовления в вафельнице или мультипекаре.

Разогреть вафельницу, смазать немного маслом. По столовой лодке выкладывать кабачковую смесь и жарить до румяной корочки. Осторожно достать из вафельницы.

4. Соус для подачи готовить очень просто: сметану выложить в чашку, добавить мелко порезанный чеснок, туда же добавить мелко порезанный укроп. Посолить, поперчить по вкусу. Соус готов.

5. Готовые вафли подавать горячими и с вкусным соусом! Эти вафли не оставят вас равнодушными 🙂

Хранить вафли лучше всего в холодильнике, в тарелке, накрытой второй тарелкой (это необходимо, чтобы вафли не зачерствели).

Хранить в холодильнике, не более 3 дней. Как показывает практика, то эти вафли уходят со стола в первый же день!

Note

Важный пункт – дать кабачкам выделить весь лишний сок. Это необходимо, чтобы вафли не развалились при приготовлении. Не волнуйтесь, соли не будет в вафлях в избытке, она выйдет вместе с соком и ее будет необходимое количество в блюде.

Useful advice

Если вы не любите сыр, то можете его не добавлять. Вафли и без добавок получаются очень вкусные. Также возможно использовать при приготовлении вафель сушеные овощи – перец, морковь или чеснок.



