Как приготовить идеальные котлеты: золотые пропорции ингредиентов

Какая хозяйка не хочет приготовить для своих домашних и гостей идеальные котлеты? Сочные, мягкие, ароматные — такие, как в детстве. С одной стороны, огромное разнообразие рецептов позволяет выбирать что-то новое и интересное. А с другой стороны, сбивает нас с толку.

Современные рецепты пересматривают классические варианты приготовления этого блюда. Но я предлагаю наоборот, вернуться в прошлое и посмотреть, какие пропорции для котлет предпочитали наши бабушки. Запомнив эти золотые стандарты, вы сможете ловко и удачно модифицировать рецепты по своему вкусу.

© Depositphotos

Как готовятся идеальные котлеты

Соблюдайте пропорции мяса и сала. Для сочных мясных шариков вам понадобятся 1 кг говядины, 500 г свинины и 250 г сала. При желании можно использовать другие виды мяса: баранину, индейку, курицу. Важно только соблюдать пропорции. © Depositphotos Если вы самостоятельно занимаетесь приготовлением фарша, выбирайте подходящие для этого части туши. Отлично подойдут лопатка, ошеек, спинка, бедренная часть или грудинка. © Depositphotos Лук помогает котлетам стать пышнее и сочнее. На 1 кг мяса следует брать 2 головки лука. © Depositphotos Лучше всего измельчать лук в блендере до состояния кашицы. Тогда он не будет чувствоваться в готовых котлетах. © Depositphotos Обжарить лук можно не в масле, как мы все привыкли, а в бальзамическом уксусе. Тогда вкус котлет станет приятно сладковатым. © Depositphotos При добавлении хлеба в фарш тоже важно соблюдать пропорции. Берите 250 г батона, предварительно замоченного в молоке, на 1 кг фарша. Если вы заменяете хлеб на кабачок, картофель, капусту или тыкву, соблюдайте те же пропорции. © Depositphotos Будьте осторожнее со специями. Классический рецепт котлет предусматривает использование только соли и перца. Если вы решили использовать приправы, помните, что они должны дополнять вкус мяса, а не перебивать или искажать его.

© Depositphotos

Так как секрет идеальных котлет уже раскрыт, осталось только посоветовать лучшие гарниры для этого горячего. К более сухим куриным котлетам лучше выбрать мягкое дополнение: гречку или картофель. Сочные котлеты из красного мяса хорошо уживаются с пшеничной или перловой кашей. А если сделаете блюдо с подливой, проблема будет устранена вовсе!

The post Как приготовить идеальные котлеты: золотые пропорции ингредиентов appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!