Как приготовить хлебный квас без дрожжей

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Хлебный квас без дрожжей Olga-Safronova



Готовим вкусный квас без дрожжейДля приготовления хлебного кваса без дрожжей надо взять ржаной хлеб, или любой другой хлеб, сделанный на закваске.Нарезать хлеб небольшими кусочками и подсушить в духовке. Сухари больжны получиться полностью высушенные, но не пригорелые. Это важно, чтобы квас не горчил.Засыпьте половину трехлитровой банки сухарями. Подготовьте воду для кваса. Вскипятите примерно 3 л воды, добавьте в нее 10 столовых ложек сахара и остудите. Как только вода остынет, залейте сухари сладкой водой, но не до самого верха. Оставьте, примерно 3 см, незаполненными. Чтобы усилить процесс брожения и улучшить вкус кваса, добавьте горсть изюма. Накройте банку марлей и оставьте для брожения в теплом месте.Примерно через сутки начнется брожение. Сухари в банке начнут перемешаться вверх, вниз, увеличивая интенсивность с каждым днем. Первая порция хлебного кваса готова будет через 3 – 4 дня. Квас будет иметь приятный золотистый цвет и легкую газированную структуру. Готовый квас слить из банки в отдельную емкость.Сухари, оставшиеся после первой порции кваса выбрасывать не нужно. Оставьте примерно половину от первоначального объема. Добавьте к ним пару горстей свежих подсушенных сухарей, 2-4 столовых ложки сахара, несколько штук изюма, накройте марлей и оставьте для брожения. Новая порция кваса приготовится гораздо быстрее, потому что у вас уже есть готовая закваска. Если залить новую порцию кваса вечером, то утром он обычно уже готов. Процесс можно повторять до тех пор, пока будет желание готовить квас.Дополнение: В первую порцию кваса сахара кладут много. Нужно это для того, чтобы вызвать процесс брожения как можно быстрее и квас не закис. Если нет изюма, то можно добавить еще сахара. В следующий раз в квас из хлеба сахар можно добавлять по вкусу, 3-4 столовые ложки.Таким способом можно готовить квасы с самыми разнообразными вкусами. Вы создаете основу, описанную в начале статьи, и затем можете экспериментировать со вкусами. Можно добавлять сушеные корочки от цитрусовых, получите один вкус. Можно добавить лист черной смородины, получите другой, более терпкий вкус.Как хранитьХранить бездрожжевой квас нужно в холодильнике или погребе с температурой не выше 6 градусов. Срок хранения 4-5 суток. После 5-ти суток квас становится более терпким и не всем придется по вкусу.Поэтому готовьте кваса столько, сколько можете выпить за 3- 4 дня. Лучше приготовить новый.Если закваску в банке плотно закрыть крышкой убрать в холодильник, она тоже может постоять с неделю без работы.



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