Как приготовить драники: рецепт с мукой и без

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Существуют блюда, которые не надоедают, такие хочется есть каждый день! Драники, пожалуй, войдут в тройку лидеров этого списка. Они вкусные, хрустящие, сытные и при этом малозатратные. В Сети ведутся споры об их происхождении, составе и технологии приготовления. Однако, у каждой хозяйки найдется свой особый способ придать дранкам более аппетитный вид или нужную текстуру.
Как лучше приготовить драники: без муки или с мукой? И тот, и другой вариант имеет право на существование. Драники без муки остаются более хрустящими, а с мукой — нежными. Спешу поделиться с вами своими кулинарными экспериментами в деталях.
Классические драники без муки
Хрустящие, с золотистой корочкой и без лишних добавок — именно такими получаются драники по оригинальному рецепту. Я готовлю такие с яйцом, чтобы они хорошо держали форму. Но и яйца можно упустить из списка ингредиентов.
Ингредиенты
- 11 картофелин
- 2 яйца
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Шаги приготовления:
- Очищенный картофель натереть на крупной терке. Выложить картофель на сито или дуршлаг и выжать сок.
- К картофелю добавляем яйца, соль и перец.
- Жарить драники без муки с каждой стороны по 5-7 минут до золотистой корочки.
Драники без муки с луком
Лук придает драникам особую пикантность и аппетитный аромат. Единственная трудность, которую следует преодолеть — натереть лук на терке без слёз. Для этого следует время от времени промывать терку под струей холодной воды.
Ингредиенты
- 500 г картофеля
- 1–2 луковицы
- 1 ст. л. сметаны
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Шаги приготовления:
- Картошку и лук очистить, натереть на мелкую терку, добавить соль, перец и все перемешать.
- Картофельную массу выложить на сито, расположенное над миской. Оставить в таком положение на 5-10 минут, чтобы лишняя жидкость стекла, потом добавить ложку сметаны.
- На разогретой сковороде жарим драники на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до появления хрустящей корочки.
Рецепт драников с мукой и морковью
Я люблю добавлять в драники немного моркови, чтобы оладьи получались приятного оранжевого цвета. Но такое овощное тяжелое тесто требует более надежного скрепления. Поэтому именно в таких драниках мука обязательна. Она придаст изделиям плотность, приятную консистенцию.
Ингредиенты
- 3 картофеля
- 1 морковь
- половина крупной луковицы
- 2-3 ст. л. муки
- Соль по вкусу
- Растительное масло для жарки
Шаги приготовления:
- Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук очистить, мелко нарезать. Обжарить лук и морковь на сковороде до готовности.
- Картофель очистить, натереть на терке и смешать с обжаренными овощами.
- Добавляем в овощной смеси муку, соль и тщательно перемешиваем.
- Жарим на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон.
Выбирайте рецепт драников, который вам по душе, а лучше попробуйте каждый. Подавайте драники из картофеля со сметанкой, так вкуснее.
Также обязательно попробуйте драники с грибами по авторскому рецепту от «Со Вкусом».
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