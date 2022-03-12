Как приготовить драники: рецепт с мукой и без

как приготовить драники без муки Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 8 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Классические драники без муки
  3. Драники без муки с луком
  4. Рецепт драников с мукой и морковью

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Существуют блюда, которые не надоедают, такие хочется есть каждый день! Драники, пожалуй, войдут в тройку лидеров этого списка. Они вкусные, хрустящие, сытные и при этом малозатратные. В Сети ведутся споры об их происхождении, составе и технологии приготовления. Однако, у каждой хозяйки найдется свой особый способ придать дранкам более аппетитный вид или нужную текстуру.

Как лучше приготовить драники: без муки или с мукой? И тот, и другой вариант имеет право на существование. Драники без муки остаются более хрустящими, а с мукой — нежными. Спешу поделиться с вами своими кулинарными экспериментами в деталях.

Классические драники без муки

Хрустящие, с золотистой корочкой и без лишних добавок — именно такими получаются драники по оригинальному рецепту. Я готовлю такие с яйцом, чтобы они хорошо держали форму. Но и яйца можно упустить из списка ингредиентов.

Ингредиенты

  • 11 картофелин
  • 2 яйца
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Шаги приготовления:

  1. Очищенный картофель натереть на крупной терке. Выложить картофель на сито или дуршлаг и выжать сок.
  2. К картофелю добавляем яйца, соль и перец.
  3. Жарить драники без муки с каждой стороны по 5-7 минут до золотистой корочки.

Драники без муки с луком

Лук придает драникам особую пикантность и аппетитный аромат. Единственная трудность, которую следует преодолеть — натереть лук на терке без слёз. Для этого следует время от времени промывать терку под струей холодной воды.

Ингредиенты

  • 500 г картофеля
  • 1–2 луковицы
  • 1 ст. л. сметаны
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Шаги приготовления:

  1. Картошку и лук очистить, натереть на мелкую терку, добавить соль, перец и все перемешать.
  2. Картофельную массу выложить на сито, расположенное над миской. Оставить в таком положение на 5-10 минут, чтобы лишняя жидкость стекла, потом добавить ложку сметаны.
  3. На разогретой сковороде жарим драники на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до появления хрустящей корочки.

Рецепт драников с мукой и морковью

Я люблю добавлять в драники немного моркови, чтобы оладьи получались приятного оранжевого цвета. Но такое овощное тяжелое тесто требует более надежного скрепления. Поэтому именно в таких драниках мука обязательна. Она придаст изделиям плотность, приятную консистенцию.

Ингредиенты

  • 3 картофеля
  • 1 морковь
  • половина крупной луковицы
  • 2-3 ст. л. муки
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Шаги приготовления:

  1. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук очистить, мелко нарезать. Обжарить лук и морковь на сковороде до готовности.
  2. Картофель очистить, натереть на терке и смешать с обжаренными овощами.
  3. Добавляем в овощной смеси муку, соль и тщательно перемешиваем.
  4. Жарим на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон.

Выбирайте рецепт драников, который вам по душе, а лучше попробуйте каждый. Подавайте драники из картофеля со сметанкой, так вкуснее.
Также обязательно попробуйте драники с грибами по авторскому рецепту от «Со Вкусом».

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