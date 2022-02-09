Как приготовить домашние пельмени, чтобы они выглядели аппетитно

Пельмени — это небольшие кусочки тонко раскатанного теста с мясом внутри, которые отваривают в подсоленной воде или готовят на пару. Традиционно во многих семьях их подают с уксусом и черным молотым перцем. Купить упаковку полуфабриката можно практически в любом магазине. Но куда вкуснее приготовить домашние пельмени самостоятельно.
Хоть сам процесс достаточно простой, не у каждой хозяйки всё идет гладко. Самая распространенная проблема — пельмени развариваются. В итоге к концу варки у вас получается не пойми что. Бывает и такое, что симпатичные сырые пельмешки в готовом виде выглядят весьма непрезентабельно. Тесто сморщивается или наоборот, сильно увеличивается в размерах. Попробуем разобраться, как этого избежать.
Как приготовить аппетитные домашние пельмени
Чтобы получить качественные пельмени, нужно правильно замесить тесто. Оно должно быть эластичным и в меру тугим. Рецептов теста много. Суть его приготовления одинакова, отличается лишь состав.
Чтобы домашние пельмени не разваривались
Первая причина — нарушение пропорций. Если вы добавите больше муки или жидкости, структура теста изменится, оно будет плохо раскатываться и постоянно рваться. Соотношение воды и муки должно быть примерно 1 к 6. Вот пример пластичного теста с правильными пропорциями:
- 3 стак. муки;
- 0,5–0,75 стак. холодной воды;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 яйцо.
Прежде чем подсыпать муки или подлить воды, хорошенько вымесите тесто. Если всё же необходимо дополнительно ввести один из ингредиентов, делайте это аккуратно, небольшими порциями. И каждый раз обязательно вымешивайте тесто несколько минут. Кстати, повысить эластичность сможет именно ледяная вода.
Не пытайтесь сразу же браться за раскатку. Чтобы получить максимально тонкий лист теста, ему нужно дать отдохнуть в течение 40–60 минут. Замотайте его в пищевую пленку и уберите в холодильник. За это время клейковина, что содержится в муке, активируется. Тогда и ушки с мясом не расклеятся в воде.
Рецепт теста для пельменей
Ингредиенты
- 600–650 г муки
- 190 мл воды
- 1 ч. л. соли
- 60 мл подсолнечного масла
- 2 яйца
Приготовление
- Просейте муку в большую миску, отсыпьте 1 стакан и отложите в сторону. В оставшейся муке сделайте углубление, добавьте соль и яйца. Слегка перемешайте середину ложкой.
- Хорошо нагрейте воду, но не доводите до кипения. Смешайте ее с подсолнечным маслом и вылейте в миску с мукой. Быстро перемешайте ложкой.
- Припорошите рабочую поверхность мукой и выложите тесто. Продолжите замес, постепенно подсыпая отложенную муку. Тесто должно стать гладким, упругим и крутым. Замотайте его в пленку и оставьте отдыхать минимум на 30 минут.
Почему у домашних пельменей неприглядный вид
Чаще всего дело в слишком мягком тесте. Пока изделия сырые, выглядят хорошо. А стоит им попасть в воду, тут же сморщиваются. Делайте тесто покруче (только не переборщите) и месите подольше.
Ушки будут лучше держать форму, если в составе есть яйца. Опытные хозяйки советуют на 200 мл воды класть 1 яйцо и 30 мл растительного масла. И раскатывать тесто в меру тонко.
Надеемся, эти советы помогут вам сделать свои домашние пельмешки не только вкусными, но и красивыми. А определиться с подходящим рецептом вам готова помочь вся редакция «Со вкусом». На сайте вы найдете самые разные варианты любимого блюда. Заходите и выбирайте!
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