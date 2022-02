Как приготовить домашние пельмени, чтобы они выглядели аппетитно

Пельмени — это небольшие кусочки тонко раскатанного теста с мясом внутри, которые отваривают в подсоленной воде или готовят на пару. Традиционно во многих семьях их подают с уксусом и черным молотым перцем. Купить упаковку полуфабриката можно практически в любом магазине. Но куда вкуснее приготовить домашние пельмени самостоятельно.

© Depositphotos

Хоть сам процесс достаточно простой, не у каждой хозяйки всё идет гладко. Самая распространенная проблема — пельмени развариваются. В итоге к концу варки у вас получается не пойми что. Бывает и такое, что симпатичные сырые пельмешки в готовом виде выглядят весьма непрезентабельно. Тесто сморщивается или наоборот, сильно увеличивается в размерах. Попробуем разобраться, как этого избежать.

Как приготовить аппетитные домашние пельмени

Чтобы получить качественные пельмени, нужно правильно замесить тесто. Оно должно быть эластичным и в меру тугим. Рецептов теста много. Суть его приготовления одинакова, отличается лишь состав.

Чтобы домашние пельмени не разваривались

© Depositphotos

Первая причина — нарушение пропорций. Если вы добавите больше муки или жидкости, структура теста изменится, оно будет плохо раскатываться и постоянно рваться. Соотношение воды и муки должно быть примерно 1 к 6. Вот пример пластичного теста с правильными пропорциями:

3 стак. муки;

0,5–0,75 стак. холодной воды;

0,5 ч. л. соли;

1 яйцо.

Прежде чем подсыпать муки или подлить воды, хорошенько вымесите тесто. Если всё же необходимо дополнительно ввести один из ингредиентов, делайте это аккуратно, небольшими порциями. И каждый раз обязательно вымешивайте тесто несколько минут. Кстати, повысить эластичность сможет именно ледяная вода.

© Depositphotos

Не пытайтесь сразу же браться за раскатку. Чтобы получить максимально тонкий лист теста, ему нужно дать отдохнуть в течение 40–60 минут. Замотайте его в пищевую пленку и уберите в холодильник. За это время клейковина, что содержится в муке, активируется. Тогда и ушки с мясом не расклеятся в воде.

Рецепт теста для пельменей

© Depositphotos

Ингредиенты

600–650 г муки

190 мл воды

1 ч. л. соли

60 мл подсолнечного масла

2 яйца

Приготовление

Просейте муку в большую миску, отсыпьте 1 стакан и отложите в сторону. В оставшейся муке сделайте углубление, добавьте соль и яйца. Слегка перемешайте середину ложкой. Хорошо нагрейте воду, но не доводите до кипения. Смешайте ее с подсолнечным маслом и вылейте в миску с мукой. Быстро перемешайте ложкой. Припорошите рабочую поверхность мукой и выложите тесто. Продолжите замес, постепенно подсыпая отложенную муку. Тесто должно стать гладким, упругим и крутым. Замотайте его в пленку и оставьте отдыхать минимум на 30 минут.

Почему у домашних пельменей неприглядный вид

Чаще всего дело в слишком мягком тесте. Пока изделия сырые, выглядят хорошо. А стоит им попасть в воду, тут же сморщиваются. Делайте тесто покруче (только не переборщите) и месите подольше.

© Depositphotos

Ушки будут лучше держать форму, если в составе есть яйца. Опытные хозяйки советуют на 200 мл воды класть 1 яйцо и 30 мл растительного масла. И раскатывать тесто в меру тонко.

Надеемся, эти советы помогут вам сделать свои домашние пельмешки не только вкусными, но и красивыми. А определиться с подходящим рецептом вам готова помочь вся редакция «Со вкусом». На сайте вы найдете самые разные варианты любимого блюда. Заходите и выбирайте!

The post Как приготовить домашние пельмени, чтобы они выглядели аппетитно appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!