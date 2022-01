Как приготовить белорусские блюда на завтрак, обед и ужин

В прошлом году мы ездили гостить к родственникам в Беларусь. Всегда интересно посмотреть на культуру, обычаи и привычки других национальностей. Но больше всего меня впечатлили белорусские блюда! А я по глупости считала, что драники — это самое вкусное лакомство соседей.

Удивительно, как все славянские кухни похожи друг на друга, но в каждой есть что-то особенное. Вот и с блюдами белорусской кухни так же: ингредиенты все знакомые, способы приготовления тоже. Попробовав, сразу хочется включить вкуснятину в свой рацион.

Как приготовить белорусские блюда: 5 рецептов

Аркас — белорусский творог

Ингредиенты

1,5 л молока

200 г сметаны

5 яиц

200 г сахара

кедровые орехи по вкусу

тыквенные семечки по вкусу

шоколадный топинг по вкусу

Приготовление

Поставьте жирное молоко на огонь в сотейнике и доведите до кипения, не допуская пригорания. Тем временем смешайте сметану, яйца и сахар. Добавьте кедровые орехи и снова перемешайте до растворения сахара (можно заменить сахарной пудрой). Как только молоко закипело, вмешайте в него приготовленную сметанную смесь. Продолжая помешивать, варите ингредиенты 10 минут на слабом огне. Слейте сыворотку с помощью марли. Приготовленный творог украсьте тыквенными семечками и топингом.

Дзьмуховцы — творожные пончики

Ингредиенты

180 г творога

100 г муки

30 г сахара

25 г ванильного сахара

1 яйцо

0,25 ч. л. разрыхлителя

1 щеп. соли

500 г растительного масла

панировочные сухари по вкусу

Приготовление

Прежде всего поставьте растительное масло на огонь нагреваться. Тем временем смешайте яйцо, творог 5 % жирности, муку, разрыхлитель, оба вида сахара и соль. Вымесите тесто. Из приготовленного теста сформируйте шарики, обваляйте их в панировочных сухарях. Порционно отправляйте шарики в масло. Готовьте до золотистости, а затем выложите их на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Гречаники — блины из гречневой муки

Ингредиенты

200 мл молока

70 г пшеничной муки

2 яйца

70 г гречишной муки

сахар по вкусу

соль по вкусу

растительное масло по вкусу

Приготовление

Смешайте яйца с молоком, сахаром и солью. Добавьте больше сахара, если хотите сладкие блины, и больше соли, если собираетесь фаршировать их. Добавьте гречишную и пшеничную муку, замесите тесто. По желанию добавьте немного растительного масла. Смажьте сковороду растительным маслом и нажарьте блины.

Верещака — разновидность мачанки

Ингредиенты

70 г копченых колбасок

2 луковицы

70 г свиной шеи

25 г пшеничной муки

70 г копчено-вареной грудинки

450 мл бульона

соль по вкусу

черный перец горошком по вкусу

лавровый лист по вкусу

растительное масло по вкусу

Приготовление

Нарежьте лук и обжарьте его в течение 1 минуты в сотейнике, разогретом с растительным маслом. Добавьте лавровый лист (уберите его через 5 минут, иначе блюдо будет горчить) и перец горошком. Крупно нарежьте свиную шею и отправьте ее к луку. Затем добавьте нарезанную грудинку и, наконец, нарезанные колбаски. Влейте в сотейник половину бульона, уменьшите огонь и оставьте мясо томиться, иногда его помешивая. Тем временем приготовим соус. Для этого смешайте оставшийся бульон с мукой. Через 10 минут томления мяса добавьте в сотейник приготовленный соус, посолите по вкусу, перемешайте. Готовьте еще 10 минут.

Чачоха — толстый блин

Ингредиенты

2 яйца

100 г пшеничной муки

200 г сметаны

50 мл молока

0,5 ч. л. разрыхлителя

30 г льняного семени

20 мл растительного масла

соль по вкусу

сахар по вкусу

70 г сливочного масла

Приготовление

Чтобы приготовить тесто, смешайте сметану с сахаром, солью и яйцом. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто для блина. Добавьте растительное масло и льняные семена перемешайте снова. Семена льна можно заменить кунжутом или маком (или использовать их сочетание). Смажьте сковороду с высокими бортиками маслом и вылейте всё тесто. Обжаривайте блин с двух сторон до готовности. Перед подачей положите на чачоху кусок сливочного масла.

Эти рецепты белорусских блюд можно использовать для приготовления завтрака, обеда, ужина или просто перекуса. На них вы не потратите больше 30 минут. Сытный и аппетитный прием пищи вам обеспечен! А вы раньше пробовали чачоху, верещаку, гречаники, дзьмуховцы или аркас? Может быть, знаете другие белорусские блюда?

