



Как предпринимателю справиться с перегрузкой и стрессом: 3 правила AlexVisotsky



Почему мы испытываем стрессМы испытываем стресс, когда наше внимание размазано на множестве незавершённых задач. Они необязательно могут быть рабочими: если пообещали жене купить шубу, но пока не сделали этого, внимание висит. Чем больше вещей приходится контролировать, тем больше вашего внимания требуется. Но количество задач, на которых мы можем держать фокус, ограничено. Стресс мы испытываем тогда, когда подходим к пределу наших возможностей. Появляются всё новые и новые задачи, и необходимость их решать вызывает ощущение, что вот-вот разорвёшься на кусочки.Статистика95% предпринимателей работают больше, чем наёмные менеджеры, причём даже крупных компаний;60% находятся на грани нервного срыва;72% время от времени думают о том, чтобы бросить бизнес;62% имеют проблемы со здоровьем;70% не имеют времени на семью и детей.Делюсь тремя правилами, которые помогают мне справиться с этими проблемами.Правило № 1Не начинайте задачи, которые не сможете выполнитьНе давайте другим обещания о том, чего не выполните, ведь ваше время ограничено. На работу должно уходить 40 часов в неделю, я стараюсь не перерабатывать. Рекомендую вам добавлять все задачи в Google Календарь, он не допустит перегруза. Вы автоматически будете определять приоритетность и принимать решение, будете ли за это браться.Я ставлю в Google Календарь не только рабочие задачи, но и личные дела, встречи с друзьями, обучение и даже приёмы пищи, ведь они тоже занимают время: нельзя завтракать и проводить совещание одновременно. Календарь будет помогать вам сосредотачиваться на том, что действительно важно. Вы не будете начинать больше, чем сможете завершить.Правило № 2Добейтесь от подчинённых реалистичных плановЕсли вы не уверены, выполнит ли сотрудник задачу, то тоже тратите на это внимание. Не думайте, что чем больше подчинённый запланирует, тем более эффективным он будет. Если запланировано задач на 60 часов, а в его распоряжении — 40, то он провалит 50% задач. И не исключено, что многие из них будут приоритетными.Поэтому добейтесь, чтобы подчинённые тоже были реалистичны: составляли сбалансированные планы, использовали Google Календарь. У руководителя должен быть доступ к календарям непосредственных подчинённых. Это поможет делать промежуточный контроль: вы будете знать не только перечень задач, но и в какое время они будут выполнены.Правило № 3Пакетируйте задачиВам нужно подписать 30 документов. И каждый из них может быть отдельной задачей. Или же вы можете обозначить одну задачу — подписать все 30 документов, причём выполнять её в одно и то же время ежедневно.У вас есть 10 подчинённых, и у каждого — по 15 задач. Ваше внимание размазано по 150 задачам. Это много, это приводит к стрессу. Но если подчинённые составляют планы и добавляют задачи в Календарь, то взаимодействовать с ним легче. Вы ежедневно встречаетесь на 15–20 минут, проверяете ход выполнения, одобряете, помогаете и подталкиваете.ВыводПисьменные планы, календарь и ежедневное общение с подчинёнными помогут вам освободиться от стресса. Вы как руководитель сможете эффективно использовать своё время, а также добиться гармонии во всех областях жизни.



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