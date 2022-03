Подписывайтесь на новости RNT24 в

Жареная картошка — отменный гарнир, который отлично подойдет к рыбе или мясу. Аппетитная хрустящая корочка и невероятный аромат этого блюда не оставит равнодушным вас и ваших близких. Если знать, как правильно жарить картошку с грибами, приготовление занимает очень мало времени. Редакция «Со Вкусом» делится с вами секретом, как блюдо из картошки и грибов сделать шедевром.

Секрет заключается не только в самом приготовлении, но и в подготовке грибов в зависимости от их вида.

Как приготовить картошку с грибами

Картошка с грибами на сковороде — это словосочетание моментально вызывает зверский аппетит у каждого из нас. Ведь картофель для славянского человека, как рис для китайца. Учить чистить и нарезать картофель умеет каждая хозяйка. А вот несколько советов по поводу предварительной подготовки грибов могут вам пригодиться.

Шампиньоны по праву могут называться самыми не требовательными в подготовке. Чтобы блюдо из картошки и грибов использовать шампиньоны, достаточно просто их помыть и нарезать.

Лисички, сыроежки и рыжики требуют более тщательной подготовки перед тем, как попасть на сковороду. Для начала их нужно вымыть, нарезать и замочить в холодной подсоленной воде на пару часов.

Маслята покрыты тонкой пленочкой, которую обязательно нужно снять перед тем, как жарить картошку с грибами.

Опята необходимо замочить и проварить, а после этого еще немного протушить в отдельной сковороде.

Рецепт картофеля с грибами

Жарить картошку с грибами советуем используя две сковороды. Одна подольше — в ней жарим картошку, вторая меньше — для грибов. Для чего нужны такие махинации? Все просто грибы выделяют жидкость, лучше подождать когда она выкипит, а они станут золотистого цвета. Это сигнал, что можно соединить ингредиенты воедино, тщательно перемешать, добавить любимые специи и подавать на стол.

Картошка с грибами на сковороде — блюдо одновременно будничное и праздничное. Чтобы оно получилось ароматным, вкусным, имело насыщенный вкус, нужно запомнить несколько простых советов.

