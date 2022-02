Как правильно завести служебный роман JuliaPsychologist



Любовные отношения неизбежно возникают в смешанном рабочем коллективе. Чаще всего предпочитают оставаться инкогнито, порой люди открыто афишируют свою связь. Мы рассмотрим, как завести служебный роман без негативных последствий.

Специалисты рекомендуют перед началом романа обговорить следующие моменты.

1. Узнайте политику фирмы.

Скорее всего в организации существует позиция по поводу офисных отношений, которую она не сильно распространяет. Обязательно обратитесь в отдел кадров с этим вопросом, чтобы избежать штрафных санкций или даже увольнения.

2. Оцените последствия.

Когда люди связывают личные и рабочие отношения, могут возникнуть конфликты в одной области, от которых пострадают обе стороны. На всякий случай продумайте план, если личные отношения прекратятся, а рабочие – нет.

3. Не злоупотребляйте властью.

Сложно поддерживать гармоничные отношения, когда один из партнеров находится дальше на служебной лестнице, чем другой. Когда избранник влияет на подбор персонала для важного проекта, премии и зарплату, то лучше избегать такого союза. Следует предотвращать фаворитизм, чтобы избегать сплетен и доносов.

4. Держите себя в руках.

Не следует обсуждать отношения в рабочее время. Это выглядит непрофессионально, отвлекает коллег от дел. Также неэтично воспринимаются ласки и проявления нежности к партнеру.

5. Будьте готовы к выбору.

Рано или поздно придется ответить на вопрос: работа или отношения? Получится ли сменить место труда ради сохранения союза? Или данные отношения не стоят занимаемой должности?

6. Оставайтесь друзьями.

Если партнеры решили завершить отношения, но остались работать вместе, лучше договоритесь о мирном существовании. Воздерживайтесь от подлянок и сплетен, оставайтесь профессионалом.

7. Обговорите личные границы с избранником в офисе.

Табу на разговоры о работе на свидании. Сложно балансировать между ролью коллеги и любимого. Для счастливого союза обсуждайте наедине личные темы, а в офисе — рабочие.

Большинство людей нейтрально относится к служебным романам, пока они не влияют на рабочие отношения. Коллегам не понравится, как несправедливое унижение одного из партнеров, так и излишнее его поощрение.

Иногда не получается создать романтическую связь на работе по ободному согласию. Некоторые ситуации подразумевают принуждение, которое ни в коем случае не стоит поощрять. Если в компании нет четкой позиции по поводу служебных романов, то есть риск столкнуться с сексуальным домогательством. Это может начаться с непристойной шутки или откровенного замечания. Если Вам это не нравится, сообщите администрации, расспросите коллег о подобном поведении. Эффективно будет прямо сказать о неприязни к такому роду действиям.



