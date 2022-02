Как правильно замораживать готовые блюда и полуфабрикаты, чтобы не стоять каждый день у плиты

Для многих хранить пельмени, хинкали или блинчики в морозилке уже норма. Это действительно удобно: один раз покупаешь и по необходимости готовишь. Когда совсем не хватает времени, такой подход без преувеличений спасает. Но, так уж повелось, что само слово «полуфабрикаты» несет в себе негативный оттенок, который ассоциируется чуть ли не с искусственной едой.

Редакция «Со Вкусом» спешит вас в этом разубедить. В данной статье вы узнаете, что подлежит длительной заморозке и как правильно хранить готовые блюда и полуфабрикаты, при этом не испортив их вкус. Несомненно, если делать полуфабрикаты самим, то на это придется потратить время. Зато так у вас дома всегда будут запасы не только вкусных, но и полезных блюд.

Что лучше всего замораживать?

На самом деле, замораживать можно практически всё. Однако существуют продукты, которые после разморозки частично или полностью теряют вкус и меняют консистенцию. Рассмотрим подробнее.

Курица

Приготовлена ли курица целиком или отдельными частями — она отлично переносит заморозку, совсем не теряя при этом своих вкусовых свойств. Перед тем, как отправить птицу в морозилку, остудите ее до комнатной температуры, оберните пищевой пленкой или поместите в зип-пакет.

Тефтели и котлеты

Можете не ограничивать себя при закупке мяса для фарша: такие блюда отлично переносят процесс долгой заморозки. Более того, и готовые тефтели смело можно замораживать в заливке или соусе. Просто дождитесь, пока блюдо остынет, поместите его в контейнер по размеру и отправляйте на хранение. Однако это касается исключительно изделий приготовленных на пару или с помощью варки. Обжаренные в масле мясные полуфабрикаты после разморозки, к сожалению, теряют свои вкусовые качества и вид в целом.

Зажарка и бульон для супов

Это замечательная идея для тех, кому катастрофически не хватает времени. Нарезанные овощи, которые понадобятся для приготовления супов в дальнейшем, можно обжарить и заморозить порционно. Приготовленные на овощах, мясе или рыбе, бульоны также отлично замораживаются. Вынимаете из морозилки два пакета, и вуаля! Блюдо почти готово. Важно: супы на молочной основе или с макаронными изделиями заморозке не подлежат.

Заготовка для плова

Маленькие кусочки мяса обжарьте с луком, морковью и приправами, и смело отправляйте в морозилку. Остается лишь поставить рис на огонь и воспользоваться данной основой для готовки вкуснейшего плова. Никто даже не заметит, что он практически из морозилки. Храните массу порционно в небольших пластиковых лотках.

Фаршированный перец и голубцы

В данном случае заморозка приемлема и на стадии полуфабриката, и с готовым блюдом. Только в первом варианте вам не обязательно размораживать его перед готовкой. Во втором — голубцам и фаршированным перцам нужно дойти до комнатной температуры самостоятельно. И только потом их можно подогревать и есть. Совет: поставьте заготовку размораживаться на ночь, и на следующий день вам не надо думать, что бы такого интересного приготовить.

Помните, заморозка – это лучший вариант сохранения жизни. Чтобы сохранить растения, природа (в отличие от человека) их не маринует, не варит, не коптит и даже не засаливает. Зимой все замерзает, а затем оттаивает, и так годами и тысячелетиями! Минеральные вещества и витамины после этого сохраняются прекрасно. Поэтому пакет, например, с ягодами всегда лучше кинуть в морозилку, чем сварить варенье: так точно будет полезней.

