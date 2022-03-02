Как правильно замочить бельё перед стиркой

Как правильно замочить бельё перед стиркой Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 8 Опубликовано Обновлено


Мама всю жизнь твердит, что перед стиркой нужно замочить бельё. Я считала это пережитком прошлого. Зачем, если сейчас есть стиральные машины, которые справляются с загрязнениями в два счёта!

Но шли годы, и я заметила, что старое постельное бельё мамы выглядит как новое. А я свое купила два года назад, и оно уже сдает позиции. Признав свою ошибку, я пришла за советом. Мама быстренько рассказала, как замочить бельё перед стиркой, чтобы оно сохраняло свежий вид!

© Depositphotos

Как замочить бельё перед стиркой: пошаговая инструкция

  1. Прежде всего очистите одежду и бельё от видимых загрязнений и пыли. Сделать это можно катушкой с липкой лентой. Проверьте карманы, вытряхивая из них крошки и другую грязь. Хорошенько вытрясите все вещи.
  2. Теперь нужно определить, в какой воде замачивать бельё: теплой или холодной. Помните, что белковые загрязнения (пот, гной или кровь) в теплой воде не растворяются. Поэтому такие вещи нужно на несколько часов замочить в холодной или еле теплой воде.

    © Depositphotos

  3. При замачивании белья используют специально приготовленный раствор или же тот раствор, который предназначается для стирки. Если вы готовите раствор самостоятельно, используйте половину моющего средства от количества, необходимого для стирки.

    © Depositphotos

  4. Используйте универсальные синтетические моющие средства. Они предназначены для стирки в мягкой воде. Чтобы смягчить жесткую воду, добавьте нашатырный спирт (около 50 мл на 10 л воды).

    © Depositphotos

Дела на несколько минут, а какой результат! Сколько времени замачивать бельё? Все зависит от того, насколько сильные загрязнения на вещах. В среднем достаточно пары часов. А вы замачиваете бельё перед стиркой или полностью доверяетесь стиральной машинке?

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