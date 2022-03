Как правильно замочить бельё перед стиркой

Мама всю жизнь твердит, что перед стиркой нужно замочить бельё. Я считала это пережитком прошлого. Зачем, если сейчас есть стиральные машины, которые справляются с загрязнениями в два счёта!

Но шли годы, и я заметила, что старое постельное бельё мамы выглядит как новое. А я свое купила два года назад, и оно уже сдает позиции. Признав свою ошибку, я пришла за советом. Мама быстренько рассказала, как замочить бельё перед стиркой, чтобы оно сохраняло свежий вид!

© Depositphotos

Как замочить бельё перед стиркой: пошаговая инструкция

Прежде всего очистите одежду и бельё от видимых загрязнений и пыли. Сделать это можно катушкой с липкой лентой. Проверьте карманы, вытряхивая из них крошки и другую грязь. Хорошенько вытрясите все вещи. Теперь нужно определить, в какой воде замачивать бельё: теплой или холодной. Помните, что белковые загрязнения (пот, гной или кровь) в теплой воде не растворяются. Поэтому такие вещи нужно на несколько часов замочить в холодной или еле теплой воде. © Depositphotos При замачивании белья используют специально приготовленный раствор или же тот раствор, который предназначается для стирки. Если вы готовите раствор самостоятельно, используйте половину моющего средства от количества, необходимого для стирки. © Depositphotos Используйте универсальные синтетические моющие средства. Они предназначены для стирки в мягкой воде. Чтобы смягчить жесткую воду, добавьте нашатырный спирт (около 50 мл на 10 л воды). © Depositphotos

Дела на несколько минут, а какой результат! Сколько времени замачивать бельё? Все зависит от того, насколько сильные загрязнения на вещах. В среднем достаточно пары часов. А вы замачиваете бельё перед стиркой или полностью доверяетесь стиральной машинке?

