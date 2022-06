Как правильно загадывать желание, чтобы оно исполнилось

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Моя мама постоянно повторяла, что наши мысли материальны. Если сильно чего-то хотеть, это обязательно сбудется. Сама она даже делала специальные коллажи, которые должны помогать в реализации задуманного. Я тоже пробовала «направлять свои мысли во Вселенную». Но результата не было. Оказывается, я просто не знала, как правильно загадывать желание.

Одна знакомая поделилась со мной своим открытием. Для того чтобы просьба была «услышана», нужно попросить помощи у Луны. Но необходимо учитывать, в какой фазе она находится. А еще важно научится формулировать свой запрос. Иначе Вселенная воспримет его по-своему. Вот несколько полезных советов, которые помогут сделать всё правильно.

Как правильно загадывать желание на Луну

Начать следует с намерения. Оно зарождается в виде мысли, которая переходит в поступки. А эти поступки ведут вас к достижению поставленной цели. Не важно, вы стремитесь к финансовой стабильности или хотите отправиться в путешествие. Важно четко понимать, чего вы жаждете и как этого достичь. Интересно то, что вы сразу начнете замечать новые возможности, которые ранее казались закрытыми.

Чтобы лучше понять себя и свои самые тайные желания, заведите дневник и уделите время медитации. Не допускайте неуверенности в своих поступках. Используйте фразы «я найду…» или «я буду…». Идеальное время для установки намерений — новолуние.

В своем дневнике старайтесь записывать новые мысли и идеи, а также отмечать всё то, что вдохновляет вас. Вы сразу почувствуете некое удовольствие от того, что можете контролировать и направлять мысли и поступки в нужное русло.

Лунные установки намерений

Необязательно страдать раздвоением личности, чтобы слышать тихий голосок внутри себя. Он частенько осуждает нас за какие-то поступки или говорит, что ты мог сделать это лучше. Это с нами говорит подсознание. В глубине души многие скрывают неуверенного в себе человека, который боится перемен.

Установки намерений помогут изменить свое подсознание, заставив его мыслить более позитивно. Вместо критики вы будете слышать воодушевляющие слова поддержки и похвалу. Установки всегда должны начинаться со слова «я» и продолжаться чем-то позитивным, важным. Например, «Я упорный» или «Я умный».

Повторяйте эти установки регулярно на протяжении многих дней, пока они не станут частью вас самих. Чтобы не запустить практику, установите напоминание на телефоне. Также отлично помогают мотивирующие стикеры, расклеенные по дому. Положительные эмоции помогут вам начать менять жизнь к лучшему.

Фазы луны

Новолуние — создаем свои установки. Это время больше всего подходит для новых начинаний. Вы можете окунуться в новые отношения или сменить работу, образ, стиль жизни. Знакомьтесь с интересными людьми, они тоже могут стать частью лучшего будущего. Молодая луна подходит для анализа намерений и поступков, которые вы планируете сделать. Попробуйте расширить свои знания и умения. С ними и возможностей станет больше. Первая четверть луны благоприятна для развития отношений с родными, любимыми и сотрудниками. Растущая луна способствует более активным действиям. Самое время бросить все свои силы на достижение поставленной цели. Полнолуние — период анализа проделанной работы. Оцените свои успехи и наградите себя за них. Поблагодарите за них Вселенную. Составьте список того, что можно улучшить. © Depositphotos Убывающая луна подходит для избавления от того, что тянет вас обратно. Не стесняйтесь просить о помощи и принимать ее. Третья четверть луны предназначена для полной очистки мыслей от негатива. Если у вас были губительные привычки, избавьтесь от них. Также оградите себя от людей, не верящих в вас. Сосредоточьтесь на себе. Старая луна — время для продумывания новых установок и подготовки себя к новому лунному циклу.

Если вы всерьез решите изменить свою жизнь, у вас всё получится. Главное — верить и не отступать от установленной цели. Просто научитесь правильно загадывать желание, а Луна поможет воплотить его в реальность!

