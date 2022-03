Подписывайтесь на новости RNT24 в

Тот, у кого есть свой пятачок земли, знает: свежая зелень, только что собранная с грядки, не идет ни в какое сравнение с рыночной. И уж тем более с той, которую продают в супермаркете. В отличие от травы без вкуса и запаха, домашние пряности обладают более густой ароматикой. Конечно, только в том случае, когда знаете, как правильно выращивать зелень в открытом грунте.

Если знать о некоторых нюансах, в магазин за петрушкой больше ходить не придется. Это уникальная возможность придать любимым блюдам вкус, который можно ощутить только если салат или пряности были собраны собственноручно.

Как выращивать зелень в грунте

Представление о зелени у большинства начинающих земледельцев весьма скептичное и несерьезное. Зелень не нужно пикировать, не нужно сажать на рассаду и может показаться, что ее достаточно просто засеять. Но это не совсем так. Свои хитрости есть и в этом деле.

Например, знали ли вы, что почти все виды зелени (кроме шпината, майорана и петрушки) любят кислую почву? Идеальной для них будет супесчаная и суглинистая земля.

Или то, что шпинат лучше выращивать весной или в конце лета, чтобы листья были нежными? Иначе, когда световой день превышает 15 часов, он начинает давать стрелки? Это не самые очевидные факты. А еще больше вы узнаете из следующих трех пунктов.

Как сажать зелень

Крайне важно придерживаться инструкции на упаковке, в которой указано, на каком расстоянии сажать зелень. И, если она разрастается, ее необходимо прореживать. Если вы точно использовали схему на упаковке, делать этого не нужно, но на практике возникает и такая необходимость.

Просто посадить ее мало. Необходимо выбрать солнечное и открытое место. Если зелень растет в тени, она более подвержена нападкам болезнетворных бактерий и грибков. Кроме того, нужно в обязательном порядке избавляться от сорняков. Но делать это тогда, когда зелень достигнет сантиметров пять-семь в высоту. Так риск повредить ее корневую систему будет меньше.

Как поливать и удобрять зелень

Зелень любит азотные органические удобрения. Грубо говоря, компост. Плановое удобрение компостом один раз в год должно быть обязательно. А, если этого покажется мало, можно подкормить будущий салат раствором биогумуса (200 мл на 10 л) раз в неделю.

Поливать зелень нужно так, чтобы влага сохранялась на глубине 10-15 см. Обычно это нужно делать раз в неделю, но для шпината и салата — два раза. Мощную струю воды лучше не использовать, чтобы не размыть почву. Идеально подойдет капельный полив.

Как защитить зелень от вредителей и болезней

Промышленные пестициды с долгим сроком действия не понадобятся. Во-первых, вредно. Во-вторых, у зелени короткий период роста и созревания, это просто будет излишне. Вместо этого лучше пользоваться органическими средствами.

В качестве профилактики проводите плановые опрыскивания биологическими инсекцидами: биотлином, фитовермом, лепидоцидом. А также пользуйтесь натуральными настоями: табачным, одуванчиковым, уксусным, картофельным. В зависимости от вредителей, с которыми имеете дело.

Выращивание зелени — дело нехитрое, но весьма ответственное. И подходить к этому нужно со всей готовностью! Будто то петрушка или лолло россо, не забывайте о создании идеальных условий. Тогда и урожай превзойдет все ваши ожидания. Желаем успехов в этом сезоне!

