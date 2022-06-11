Как правильно выбрать шторы чтобы интерьер был стильным? Виды штор и приемы по подбору

В этой статье я расскажу о шторах, какие они вообще бывают, чем отличаются друг от друга и на что нужно обращать внимание при покупке. Статья будет особенно полезна если вы оформляете интерьер своей квартиры самостоятельно.

Салон штор на заказ большой выбор на любой вкус по приемлимым ценам.

Оформление оконных проемов очень сильно влияет на восприятие всего интерьер квартиры, поэтому крайне важно подходить к выбору штор с учетом всех особенностей вашего интерьера и конкретных задач

Разберем типы штор:

1. Портьеры

Портьеры это полотна ткани которые располагаются от пола до потолка и отлично подходят для очень многих интерьеров, начиная от классического, заканчивая современным минимализмом

Такой тип штор может обеспечить глубокое затемнение если в помещении необходимо минимизировать освещения для просмотров фильмов и других задач

Также шторы от пола до потолка способны визуально увеличить высоту помещения, поэтому если в вашей квартире потолки не высокие, то в этом случае портьеры станут отличным приемом для зрительного увеличения высоты

2. Римские шторы

На сегодняшний день римские шторы начинают набирать свою популярность в связи по своей универсальностью. Очень часто римские шторы применяются на тех окнах, где повесить штору в пол невозможно, к примеру если перед окном располагается рабочий стол в детской комнате. Также римские шторы часто применяют на окнах в кухне, что в свою очередь является очень практичным решением

3. Рулонные шторы

Рулонные шторы чаще все применяются в том случае, если в интерьере стоит задача создать эффект полного отсутствия штор, в собранном состоянии ее практически не видно, особенно если цвет рулонной шторы подобран с цветом оконной рамы. Рулонные шторы чаще всего применят в рабочих кабинетах, на кухне, в лоджиях и балконах, а также в других помещениях если при этом необходимо минимизировать объем штор в зоне окна

4. Жалюзи

Жалюзи могут быть металлическими и деревянными. В современных интерьерах металлические жалюзи очень часто применяют именно в черном исполнении, а не в привычном нам белом для того, чтобы уйти от традиционного восприятия жалюзи

Деревянные жалюзи в большинстве случаев применяются в эко-стиле для того чтобы визуально максимально подчеркнуть использование натуральных материалов и при этом создать природную атмосферу

Как выбрать цвет штор?

В современном интерьере чаще всего применяют 3 приема по подбору цвета штор:

Шторы в цвет стен

Шторы на контрасте с цветом стен

Шторы с умеренным контрастом

Шторы в цвет стен активно применяются в помещениях с небольшой площадью, так как такой прием визуально увеличивает пространство и не создает лишних цветовых переходов. Если площадь квартиры совсем небольшая, то основным цветом стен лучше всего выбрать именно белый цвет, в таком случае белые шторы визуально станут продолжением стен и будут выглядеть очень легко

Шторы на контрасте с цветом стен применяются в очень многих современных интерьерах, такой прием придает динамики помещению, но при этом стоит учитывать что такой прием можно применять с хорошей естественной освещенностью помещения и большой площадью. Цвет штор в этом случае зависит от общей цветовой палитры интерьера, выбранный цвет не должен выбиваться из всей стилистики, а должен дополнить интерьер

Шторы с умеренным контрастом применяются чаще остальных и используются практически во всех стилях интерьера. Шторы средней тональности не привлекают к себе лишнего внимание, тем самым не создавая большой визуальный вес который может уменьшить пространство. Цвет штор чаще всего подбирается на основе всех используемых цветов в интерьере, но чаще всего это нейтральные и спокойные оттенки. При выборе штор старайтесь избегать каких либо рисунков и узоров, так как такие шторы далеко не всегда выглядят хорошо и способны удешевить интерьер. Рисунок на шторах может быть только в том случае, если это предусмотрено определенной идеей дизайн-проекта

Виды тканей для штор

Ткани для штор делятся на:

Натуральные

Синтетические

К натуральным тканям относятся:

Лен Хлопок Шелк и другие

К синтетическим относятся полиэстер в комбинации с другими материалами

Разумеется шторы из натуральных тканей будут стоить значительно дороже чем шторы из синтетического материала, но на сегодняшний день производители штор производят синтетические шторы которые даже профессионалу сложно отличить от натуральных. Поэтому красивый интерьер это не всегда значит дорого.

При выборе штор обязательно учитывайте: