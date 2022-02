Сосиски — мясное изделие, доступное по цене и достаточно быстрое в приготовлении. Вот почему им отдают предпочтение как занятые хозяйки, так и студенты. А детки так вообще приходят в восторг, когда ставишь перед ними тарелку с ароматными сосисками, вермишелью и домашним кетчупом. Несмотря на это, многие всё равно допускают немало ошибок во время приготовления этого мясного изделия. Потому сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как правильно варить магазинные сосиски.

Вы узнаете о нескольких нехитрых действиях, выполнение которых позволит приготовить это мясное изделие наилучшим образом. Гарантируем, что сосиски развариваться больше не будут.

Как правильно варить магазинные сосиски: главные правила

Подготовка

Предварительно перед варкой сосиски следует достать из холодильника и дать им постоять при комнатной температуре хотя бы 30 минут. Так как при контакте с горячей водой они могут полопаться.

Перед тем как начинать варить магазинные сосиски, нужно очистить их от оболочки. Ведь когда они горячие, снять пленку уж очень трудно. В результате сосиски выглядят не очень аппетитно. Потому убрать оболочку следует в самом начале.

Термическая обработка

Магазинные сосиски нельзя держать в воде слишком долго. Так как это негативно влияет и на вкус, и на текстуру продукта. К тому же длительная термическая обработка может навредить организму.

Дело в том, что в состав этого продукта могут входить нитраты и нитриты. При высокой температуре такие вещества превращаются в нитрозамины — соединения, которые негативно влияют на печень и желудок. Еще они повышают риск развития сахарного диабета, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Потому очень важно варить сосиски в течение 4–5 минут.

Знать эти правила, которых нужно придерживаться во время приготовления магазинных сосисок, очень важно. Ведь тем самым вы бережете свое здоровье. Потому не забывайте доставать из холодильника сосиски преждевременно, снимайте пленку и варите их не дольше 5 минут. А вообще лучше готовьте это мясное изделие на пару. Тогда сосиски получатся очень сочными и ароматными. Это самый лучший способ их приготовления: минимум вреда и максимум вкуса.

