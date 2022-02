С детского сада недолюбливала блюда из гороха — не знали там, как правильно варить гороховую кашу. Этот вкус не забыть никогда! И горох переносила только в качестве начинки для пирожков. Однако однажды в моей жизни произошел крутой поворот.

Лет 6 назад, когда гостила у подруги, попробовала гороховую кашу и, честно скажу, была в восторге! Конечно же, сразу спросила у нее рецепт. С радостью поделюсь ее советами с вами! Вы узнаете несколько полезных хитростей, которые помогут вам приготовить вкусное и быстро усваиваемое пюре. А в конце статьи я расскажу, с чем можно подать готовое блюдо, чтобы оно превратилось из повседневного в праздничное.

Секреты приготовления гороховой каши

Как варить гороховую кашу: классический рецепт

Чтобы горох сварился быстрее, а после его употребления отсутствовало ощущение вздутия живота, хорошенько его промываем, заливаем холодной питьевой водой (соотношение 1 : 3) и оставляем на ночь. Для цельного гороха выдерживаем от 10 до 12 часов, для колотого — достаточно будет и 8 часов. Минимальное время замачивания — 5 и 1,5 часа соответственно.

Перед варкой промываем горох в той же воде, в которой он замачивался. Затем всыпаем его в кипящую воду (соотношение 1 : 3) и варим, периодически помешивая, до полной готовности (от 50 минут до двух часов). Важная хитрость: соль добавляйте только в конце, иначе бобовые будут готовиться дольше. Этот рецепт гороховой каши универсален. По такой же схеме я варю и сухой зеленый горох.

Гороховая каша без замачивания

Теперь расскажу, как варить горох без замачивания. Лучше брать колотый, его нужно хорошенько промыть несколько раз. Пересыпаем в кастрюлю с толстым дном, заливаем холодной водой (1 : 3 – 4), ставим на средний огонь и доводим до кипения. После на маленьком огне варим в течение 40 минут.

Так как горох готовиться сразу, без замачивания, будет образовываться пенка, которую мы снимаем. Через 20 минут постепенно всыпаем в кастрюлю пол чайной ложки соды и готовим еще столько же, периодически помешивая. Если горох не разваривается, а воды уже слишком мало, доливаем еще кипятка и продолжаем процесс до полного приготовления.

Очень вкусно в готовое пюре добавить сметану или сливочное масло. А еще прекрасным дополнением будет зажарка из лука и бекона. Теперь вы знаете, как правильно варить гороховую кашу. Попробуйте применить хотя бы один из приведенных в статье советов, тогда у вас получится вкусное, быстро усваиваемое и полезное блюдо.

The post Как правильно варить гороховую кашу appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!