Как правильно пользоваться кремом Nivea: универсальное средство

Когда речь заходит за крем, волей-неволей вспоминаешь о той самой синей баночке. За 140 лет существования крем Nivea стал не просто популярным — он завоевал почетное место в перечне лучших средств по уходу за кожей. Практически в любой точке мира слышали и знают об этом немецком бренде.

Редакция «Со Вкусом» расскажет с чего началась история данной косметики, а также вы узнаете, как правильно пользоваться кремом Nivea. Ведь это универсальное средство не только для увлажнения тела. Крем служит отличным помощником в практически любых гигиенических вопросах как для женщин, так и для мужчин.

История Nivea

А всё началось с… пластыря. Еще в далеком 19 веке фармацевт Пауль Карл Байерсдорф изобрел эту привычную для нас всех приспособу. Следом за открытием мужчина основал компанию «Baiersdorf». Но, увы, фабрика не оправдала ожиданий и совершенно не приносила дохода. Лейкопластыри в ящиках так и оставались на складах. Это и не удивительно: владелец компании просто не считал нужным тратиться на рекламу своего продукта.

Так продолжалось еще несколько лет и Байерсдорф, находившийся на грани банкротства, продал компанию преприимчивому фармацевту Оскару Тропловицу. Молодой парень стал не только уделять внимание маркетингу и рекламе, он начал экспериментировать с новым составами и технологиями. Дела «Baiersdorf» пошли вгору, так как энергичный фармацевт подошел к вопросу бизнеса по-хозяйски.

Виток развития компании совпал с открытием эвцерита: вещества, способного соединять жиры, активные компоненты и воду. Благодаря эвцериту можно было создавать устойчивые эмульсии. Оскар Тропловиц тут же сообразил, что препарат открывает просто огромные возможности. Так в декабре 1911 года и родился белоснежный крем Nivea. Правда, первоначальная упаковка представляла собой баночку, украшенную витиеватым шрифтом и растительным орнаментом. Состав крема тоже претерпел некие изменения. Тем не менее, успех «Baiersdorf» начался именно с увлажняющего крема, который отлично себя зарекомендовал в народе. Помимо крема, клейких лент и пластырей корпорация по сей день выпускает отличное мыло и порошки. Обновляется и сама серия Nivea — на полках магазинов можно увидеть средства для волос и кожи головы, а также средства для укладки.

5 применений крема Nivea

В составе крема Nivea присутствует ланолин, глицерин и тот самый увлажняющий компонент эвцерит. Эти идеально сбалансированные составляющие и обеспечивают необходимое защиту и питание коже. Читаем, где и как крем «работает» лучше всего:

средство для всей семьи в холодное время года Не зря крем белый крем в жестяной баночке считается универсальным — Nivea подходит всем, даже детям от трех лет. Это незаменимый спасатель при сухости, раздражениях и покраснениях на коже . Такое средство особенно актуально зимой. Просто нанесите немного крема на открытые участки и спокойно отправляйтесь на долгие прогулки всей семьей.

анти-старение При регулярном использовании крем Nivea отлично борется с морщинами. Нанесите его перед сном на те области, где вы заметили появление морщинок. Очень скоро вы увидите ощутимую разницу.

бальзам для губ Просто мажьте губы этим кремом несколько раз в день. Результат не заставит себя ждать. Уже через пару дней кожа на губах станет мягкой. Крем также поможет сэкономить деньги на дополнительные продукты по уходу за губами. Как бонус: это отличная база под помаду. С кремом она точно не скатается и не размажется.

лечение ожогов Когда случается такая неприятность как ожог, жирный крем в синей банке поможет с ней справиться. Он отлично успокаивает кожу, предотвращая образование волдырей . Также Nivea спасет, если вы побыли на солнце больше, чем нужно. Осторожно намажьте кремом область, которая печет, и очень скоро вы почувствуете облегчение.

демакияж Если у вас дома есть синяя баночка с чудо-кремом, можете больше не использовать средства для снятия макияжа. Nivea устраняет даже водостойкую косметику.

Просто невероятно, сколько есть способов использования этого крема. Оказывается, решение многих проблем с кожей лежит прямо у нас в сумочке или на полке в ванной. Пользуйтесь наздоровье! Также читайте как выбрать роликовый массажер для лица.

