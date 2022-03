Подписывайтесь на новости RNT24 в

Способов посева и выращивания томатов много. Однако уже немало лет подряд на пике популярности находиться посадка рассады томатов в кассеты. Этот способ назвали букетным, поскольку посеянные вместе семечки вырастают кустиком. Сегодня поговорим о том, как правильно пикировать томаты, посеянные букетным способом, не нарушая целостность корневой системы рассады.

У букетного способа посева томатов есть некоторые преимущества. Во-первых, он позволяет посеять сразу несколько сортов помидоров, а затем распикировать их и произвести отбор самых крепких сеянцев. Во-вторых, у огородников есть возможность выращивать много рассады на малых площадях. Можно хоть сотню букетиков на одном окне расположить!

Как правильно пикировать томаты: два способа

Интересно, что к томатам в некоторой мере можно относиться как к сорнякам. Чем безжалостней вы к ним относитесь, тем сильнее становиться корневая система. Итак, что делать, когда рассада подросла, и настал час пикировки?

Первый способ заключается в том, чтобы руками разделить земляной ком, раздирая корни растения. Не волнуйтесь, оно от этого не пострадает. Из маленького земляного кома у вас получится несколько кустиков рассады. Слабые сеянцы можете отбраковать или попробовать посадить — при хорошем уходе они могут догнать сильные растения. Смысл этого способа в том, что вы можете вырастить много рассады, а затем отобрать самые лучшие. При посадке в ямку глубиной до семядольных листочков, сеянец обрастет корнем. Корневая система будет мочковатая и сильная и вы получите превосходный урожай.

Второй способ — основной, который чаще всего применяют огородники. Подготовьте небольшую емкость с отстоявшиеся водой и опустите туда земляной ком на несколько минут. Затем смойте землю с корней растения и аккуратно разделите корешки.

Подготовьте емкость со специально подготовленным грунтом. Здесь будет расти рассада. Сделайте в грунте углубление по семядольные листочки, опустите в него растение, затем полейте.

Посев и выращивание томатов не требует заморочек. Вплоть до того, что существует метод выращивания рассады томатов, где растение обрезается и заново укореняется. Его еще называют китайским.

Не волнуйтесь — и в том, и в другом случае томаты приживутся, и вы получите полноценный урожай. Обязательно напишите в комментариях, какой из двух способов вам понравился больше.

