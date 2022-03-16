Как правильно пересаживать комнатные растения: 3 шага

Как правильно пересаживать комнатные растения: 3 шага Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как пересаживать комнатные растения: 3 шага
  3. Выберите горшок
  4. Осмотрите корни
  5. Переместите растение

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Комнатные растение есть в доме практически у каждого. Мы выбираем те, которые по душе и будут удачно дополнять интерьер. Это могут быть папоротники, пальмы, бромелиевые, орхидеи, ампельные или декоративноцветущие. Лично у меня особая любовь к вазонам: все подоконники и свободные полочки уставлены горшками, куча зеленых уголков.

Поэтому я уже собаку съела на том, что связано с уходом за вазонами. Нередко мои подруги жалуются, что их любимчики вянут или даже гниют после пересадки. А ведь такой «переезд» — довольно болезненное событие для вазона, требующее особого внимания. Рассказываю, как правильно пересаживать комнатные растения.

© Depositphotos

Как пересаживать комнатные растения: 3 шага

Выберите горшок

Бытует мнение, что новый горшок для вазона должен быть обязательно больше предыдущего. Однако в этом нет необходимости, если ваше растение не выросло. Если же оно увеличилось, не нужно резко менять горшок от маленького до большого. Выберите емкость, которая будет только немного больше. Как понять, какой нужен горшок? Расстояние от края горшка до растения должно быть не больше 5 см.

© Depositphotos

Осмотрите корни

Пересадка комнатного растения — отличная возможность осмотреть его корни. Аккуратно распутайте их при необходимости и очистите от старой земли. Если корни запутаны так сильно, что вы не можете с ними справиться, следует их немного подрезать. Так ваш вазон будет лучше расти в новом горшке.

© Depositphotos

Переместите растение

Наполните новый горшок свежей землей на треть и поместите растение по центру. Теперь присыпьте почвой корни, постоянно приглаживая ее, чтобы земля была плотной. Оставьте несколько сантиметров до края горшка, чтобы не перелить воду.

© Depositphotos

Пересадка комнатным растениями нужна в двух случаях. Либо они уже выросли из своего старого горшка, либо им необходима свежая почва с питательными веществами. Если перлит (маленькие белые камушки) стал желтым, вам точно пора обновлять землю. Лучше время для пересадки вазонов — конец зимы и начало весны.

Фото на превью: depositphotos.com.

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