Как правильно дышать, чтобы успокоиться: простая практика

Стрессовые ситуации поджидают нас в повседневной жизни каждый день. Избежать их всех точно не удастся, поэтому нужно научиться справляться с ними. Начать следует с себя: как можно скорее остыть, чтобы принять взвешенные и обдуманные решения. Я расскажу, как правильно дышать, чтобы успокоиться.

Если сравнить жизнь современного человека и средневекового, окажется, что мы живем в век информации и событий. За один наш день мы узнаем больше, чем средневековый человек за всю свою жизнь! Но у такого бурного ритма есть и обратная сторона: постоянный стресс. Если каждый день жить в ритме «бей и беги», скоро ваша нервная система иссякнет. Используйте дыхательную технику, чтобы моментально уравновесить свое состояние.

Как правильно дышать, чтобы успокоиться: пошаговая инструкция

Прежде всего, вам нужно удобно сесть и расслабиться. Закройте пальцем правую ноздрю. Сделайте спокойный глубокий вдох и так же размеренно выдохните.

Теперь отпустите правую ноздрю и закройте левую. Снова сделайте глубокий вдох и спокойный выдох. Чередуйте ноздри и дышите несколько минут, пока не почувствуете, что успокоились.

Это дыхание для успокоения чем-то напоминает технику «солнечного и лунного» дыхания в йоге. За несколько минут глубоких и сосредоточенных вдохов и выдохов ваше давление придет в норму, нервная система успокоится. Применять эту технику дыхания можно в любом месте: дома, на работе, в кафе, на природе, в транспорте. А что вы обычно делаете для того, чтобы успокоиться?

