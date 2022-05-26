как поживает RuMarket через месяц после релиза

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Чуть больше месяца назад в России заработала отечественная альтернатива онлайн-магазину приложений Google Play – RuMarket. Теперь разработчики поделились результатами первого месяца работы.





За созданием RuMarket стоит Анатолий Сморгонский, предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett. На данный момент каталоге магазина размещено 70 приложений для операционной системы Android, а количество пользователей RuMarket превысило 236 тысяч человек. В среднем в неделю пользователи скачивают около 100 тысяч приложений. В пресс-службе RuMarket отметили, что самой популярной категорией остаются «Финансы» — пользователи скачивают приложения «Альфа-Банк», ПСБ, ВТБ, «Совкомбанк», «Открытие».

Отметим, что RuMarket не стоит путать с RuStore — этот магазин был запущен в бета-режиме VK (бывшая Mail.ru Group) 25 мая и разработан при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России).