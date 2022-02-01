Как пожарить картошку по-французски: 3 мишленовских рецепта

Просмотр кулинарных телешоу — наверное, мое самое ленивое хобби. Уже давно перестала концентрировать внимание на процессе. Особенно учитывая то, что ничего нового не узнаю. Другое дело — кулинарные каналы на YouTube. Олечка Матвей всегда посоветует, что подать на новогодний стол, а Шеф Вивьен расскажет, как пожарить картошку по-французски.
Я раньше тоже не заморачивалась над жареной картошкой. Резала ее брусочками и пересыпала в раскаленное масло. Согласитесь, испортить это блюдо крайне сложно. Но его реально улучшить! К примеру, можете пожарить картошку по-французски. Оцените 3 рецепта от шефа Вивьена, по которым готовят в мишленовских ресторанах.
Pommes sautées à cru (жареный картофель)
Вам понадобится
- 0,5 кг картофеля
- 2 ст. л. оливкового масла
- 30–40 г сливочного масла
- 1–2 щепотки соли
- Черный перец молотый по вкусу
Приготовление
- Картошку очистите от кожуры и погрузите в холодную воду. Натрите корнеплод слайсами на терке-мандолине. Слайсы тоже пересыпьте в холодную воду. Перемешайте.
- Обсушите картошку полотенцем. Пересыпьте ее на раскаленное растительное масло. Готовьте до мягкости. Далее картофель переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- На сковороде разогрейте сливочное масло. На него пересыпьте слайсы картофеля. Посолите и поперчите его по вкусу. Жарьте картошку до появления румяной корочки.
Pommes cocottes (картофель кокот)
Вам понадобится
- 0,5 кг картофель
- 2–3 ст. л. оливкового масла
- 1–2 щепотки соли
Приготовление
- Для этого блюда вам понадобится одинаковый по размеру картофель. Ведь его нужно почистить одинаково и по форме. А именно — в виде яйца (круглый по центру, а края вытянутые).
- Подготовленный картофель залейте холодной водой, добавьте немного соли. Доведите картошку до кипения, слейте воду. На сковороде разогрейте растительное масло.
- На сковороду пересыпьте картофель. Придайте ему румяную корочку со всех сторон на сильном огне. Затем отправьте картошку в разогретую до 200 °C духовку минут на 20. Готово!
Pommes Darphin (картошка дарфан)
Вам понадобится
- 0,5 кг картофеля
- 1–2 ст. л. оливкового масла
Приготовление
- Картошку очистите и натрите на средней терке (либо измельчите комбайном). На сковороде разогрейте масло. На него выложите ровным слоем картофель. Крахмал отжимать не нужно.
- Посолите и поперчите по вкусу. Лопаткой хорошенько прижмите картофельную лепешку, сразу отделите ее края от стенки. Готовьте ее с двух сторон на среднем огне под крышкой до румяности.
Как видите, пожарить картошку по-французски, особенно по последнему рецепту, получается даже проще, чем приготовить всеми любимые драники. Не нужно ни над луком плакать, ни доводить тесто до нужной консистенции яйцом и мукой. Высокая кухня гораздо ближе к домашней, чем кажется, согласны?
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