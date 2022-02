Как пожарить картошку по-французски: 3 мишленовских рецепта

Просмотр кулинарных телешоу — наверное, мое самое ленивое хобби. Уже давно перестала концентрировать внимание на процессе. Особенно учитывая то, что ничего нового не узнаю. Другое дело — кулинарные каналы на YouTube. Олечка Матвей всегда посоветует, что подать на новогодний стол, а Шеф Вивьен расскажет, как пожарить картошку по-французски.

Я раньше тоже не заморачивалась над жареной картошкой. Резала ее брусочками и пересыпала в раскаленное масло. Согласитесь, испортить это блюдо крайне сложно. Но его реально улучшить! К примеру, можете пожарить картошку по-французски. Оцените 3 рецепта от шефа Вивьена, по которым готовят в мишленовских ресторанах.

Pommes sautées à cru (жареный картофель)

Вам понадобится

0,5 кг картофеля

2 ст. л. оливкового масла

30–40 г сливочного масла

1–2 щепотки соли

Черный перец молотый по вкусу

Приготовление

Картошку очистите от кожуры и погрузите в холодную воду. Натрите корнеплод слайсами на терке-мандолине. Слайсы тоже пересыпьте в холодную воду. Перемешайте. Обсушите картошку полотенцем. Пересыпьте ее на раскаленное растительное масло. Готовьте до мягкости. Далее картофель переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. На сковороде разогрейте сливочное масло. На него пересыпьте слайсы картофеля. Посолите и поперчите его по вкусу. Жарьте картошку до появления румяной корочки.

Pommes cocottes (картофель кокот)

Вам понадобится

0,5 кг картофель

2–3 ст. л. оливкового масла

1–2 щепотки соли

Приготовление

Для этого блюда вам понадобится одинаковый по размеру картофель. Ведь его нужно почистить одинаково и по форме. А именно — в виде яйца (круглый по центру, а края вытянутые). Подготовленный картофель залейте холодной водой, добавьте немного соли. Доведите картошку до кипения, слейте воду. На сковороде разогрейте растительное масло. На сковороду пересыпьте картофель. Придайте ему румяную корочку со всех сторон на сильном огне. Затем отправьте картошку в разогретую до 200 °C духовку минут на 20. Готово!

Pommes Darphin (картошка дарфан)

Вам понадобится

0,5 кг картофеля

1–2 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Картошку очистите и натрите на средней терке (либо измельчите комбайном). На сковороде разогрейте масло. На него выложите ровным слоем картофель. Крахмал отжимать не нужно. Посолите и поперчите по вкусу. Лопаткой хорошенько прижмите картофельную лепешку, сразу отделите ее края от стенки. Готовьте ее с двух сторон на среднем огне под крышкой до румяности.

Как видите, пожарить картошку по-французски, особенно по последнему рецепту, получается даже проще, чем приготовить всеми любимые драники. Не нужно ни над луком плакать, ни доводить тесто до нужной консистенции яйцом и мукой. Высокая кухня гораздо ближе к домашней, чем кажется, согласны?

