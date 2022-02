Зима подходит к концу, и огородники потихоньку просыпаются от зимней спячки. Кто-то и вовсе не дремал: развлекался выращиванием зелени дома, ухаживал за зимним садом. Но в конце февраля и начале марта (особенно когда они теплые) о рассаде задумываются все дачники. А также о том, как повысить всхожесть семян.

Ведь довольно обидно купить упаковку дорогущих семян, а на выходе получить всего несколько росточков. Которые, кстати говоря, не факт, что приживутся. И самое обидное в том, что угадать с семенами наверняка бывает довольно сложно. Зато существует проверенный способ повысить их всхожесть.

Как подготовить семена для рассады

Про некоторые ловкие трюки агрономов для повышения всхожести вы наверняка слышали. Например, про отбор так называемых полновесных семян. Этот пункт лучше не игнорировать.

Среди семян обязательно попадаются те, что с дефектами. Поврежденные, с пустотами внутри, треснутые. Их шансы на выживание весьма сомнительны. Поэтому знающие дачники проверяют их соляным раствором из расчета 1 ч. л. соли на полстакана воды.

Соль растворяется в воде, после чего в нее добавляются семена. Мешайте их несколько секунд, чтобы убрать пузырьки воздуха. Затем смотрите, какие остались на дне, а какие всплыли. Те, что утонули и являются полновесными. Они дают крепкие ростки и хороший урожай.

Чем обработать семена

А теперь переходим к главному вопросу — обработке семян. Даже если они были отобраны с точностью опытного земледельца, есть риск, что они погибнут из-за какой-нибудь заразы.

Чтобы этого не произошло, поступайте следующим образом: в одном литре воды разведите пару столовых ложек перекиси. Перед засеваниям вымочите семена в этой растворе в течении 20 минут, чтобы убить патогенные бактерии. Затем еще 20 минут держите семена в обычной воде и только после этого высаживайте.

Некоторые дачники вымачивают семена просто в перекиси, не разбавляя ее водой. Но это довольно агрессивная среда, которая может повредить некоторые виды растений. В целом способ очень эффективный и очень доступный. Рекомендуем попробовать уже в этом сезоне!

