Как повысить всхожесть семян перца, огурцов и не только

Хоть мой свекор уже давно перебрался из житомирской области в город, оставил там себе дачу. Говорит, не видит жизни без работы с землей. Она придает ему силы. Химией для усиления урожая принципиально не пользуется. Ведь с таким же успехом можно покупать овощи в супермаркете. Чтобы повысить всхожесть семян перца и других культур, пользуется старинным дедовским трюком.

Слышали когда-то, чтобы семена взошли и превратились в здоровые ростки, их и почву предварительно нужно обеззаразить. Раньше делала это с помощью перекиси. Но свекор уверил, что гораздо эффективнее в этом плане бриллиантовая зеленка. Да-да, та самая, что лежит у вас в аптечке с незапамятных времен!

Как повысить всхожесть семян перца и других хозяйственных культур с помощью зеленки

© Depositphotos

Как известно, зеленка обладает превосходными антисептическими и противогрибковыми свойствами. Но она способна не только обеззаразит семена, но и повысит их всхожесть. У этого метода довольно много противников. А всё потому, что некоторые применяют зеленку в неразведенном виде. От этого семена просто сгорают. Применять средство нужно следующим образом.

Как приготовить раствор зеленки

Но 100 мл воды вам понадобится всего 0,5 ч. л. зеленки. Семена замотайте в марлю и поместите в раствор на 30 минут. Далее достаньте марлю с семенами. Прополоскайте сначала ее, а затем и сами семена. Теперь можно высаживать их в грунт.

Таким способом обеззараживаю семена не только перцев, но и моркови, огурцов, редиса, помидоров и баклажанов. Но увеличивать дозу зеленки категорически не рекомендую. Ее вполне достаточно, чтобы качественно обработать, но не сжечь семена. Проверено на личном опыте!

К слову, после такой обработки семена могут слегка окраситься. Этого бояться не стоит. Некоторые производители фасуют уже обеззараженные семена (они имеют ненатуральный окрас). Их можете дополнительно обработать раствором зеленки. Вреда не будет. А как вы готовите семена к высадке? Делитесь опытом!

