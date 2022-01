Как постирать меховой воротник от куртки

Да, шубы своей не имею. Да и желания ее приобрести пока нет. Зимы в нашем регионе теплые, а на светские рауты, если их можно так назвать, хожу редко. Поэтому прекрасно обхожусь пуховиком с воротником из натурального меха. Красиво и функционально! Но даже такой маленький клочок меха требует ухода. Прежде чем постирать меховой воротник, стоит кое-что разузнать об этой процедуре.

Совсем недавно моя зимняя курточка потерпела от перекуса. Вместо полезного обеда на работе я решила удовлетвориться хот-догом. И поплатилась за свою слабость. Кетчуп с горчицей оставили пятна не только на самом пуховике, но и на меху. И если с курткой я знаю, что делать, то постирать меховой воротник для меня оказалось проблемой. Вот что советуют эксперты!

Как постирать натуральный мех на воротнике

Классическим способом (в стиральной машине) стирать мех нельзя. Только вручную. Более того, это деликатный материал, которые требует несколько этапов очистки. К примеру, если на меху есть пятна, их лучше удалить до стирки. С большинством из них справится перекись водорода или нашатырный спирт.

Норковый воротник легко очистить с помощью крахмала или манки. Присыпьте ворс порошком и оставьте на 5 минут. Спустя время стряхните его, а ворс расчешите. А вот песцовый воротник можно очистить уксусом. С жирными пятнами также прекрасно справляется бензин.

Как мы уже писали, воротник из натурального меха лучше стирать вручную. Это обеспечит природный блеск и мягкость изделия. Для начала нужно развести в миске с водой гель для стирки. Губкой нанесите пену на мех. Затем ополосните воротник в чистой воде, высушите на ровной поверхности. Аккуратно расчешите мех.

Как стирать искусственный мех

Воротник из искусственного меха тоже лучше стирать руками при температуре не больше 40 градусов. Разведите в теплой водичке гель для стирки. В пенной воде замочите мех на 30 минут. Далее ополосните воротник в большом количестве чистой воды. Промокните его полотенцем, сушите на ровной поверхности.

Как вычесать мех

Постирать меховой воротник — это только первый шаг. Далее его нужно вычесать. Воротник из натурального меха вычесывается деревянной расческой с жидкими зубцами. Делайте это насухо и аккуратно, чтобы не повыдергивать мех.

Воротник из искусственного меха тоже вычесывают сухим. Подойдет гребень с металлическими закругленными зубчиками. Таким еще кошек вычесывают.

Свою белую зимнюю курточку в этом сезоне стирала уже 2 раза. Пачкается постоянно и от любого прикосновения. Зато в таком цвете, как по мне, верхняя одежда выглядит более празднично. Впрочем, роскошный меховой воротник придаст элегантности любому пальто. Согласны?

