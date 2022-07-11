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Как понять, что вы в чарах психопата Hullo



Для начала давайте определим, кто подразумевается под психопатом в контексте этой статьи. Имеется в виду не клинический, классический психопат в духе маньяка, которому место в тюрьме или психиатричке. Имеется в виду личность, которая обладает:Конкретными психопатическими чертами: отстранённость, эмоциональная холодность (и при этом могут быть всплески агрессии), отсутствие эмпатии, расчётливость, отношение к людям чисто функциональноеСоциально-адаптивными механизмами. Проще говоря, при всём внутреннем багаже, эти люди вполне себе приживаются среди людей и нередко добиваются карьерных высот, у них для этого как раз достаточно тщеславия и харизмы.В плане манипулирования людьми психопаты проявляют чудеса проницательности: на что и как нужно надавить, где и какое произвести впечатление, чтобы в конечном счёте оказаться на коне.Парадокс отношений с социально-адаптивным психопатом в том, что внешнему миру не собо-то и понятно, что не так. Если вы с кем-то поделились своим недовольством, то встретите недоумение, и это сбивает с толку, в конце концов вы привыкаете думать, что с сами что-то не так. А психопату только это и нужно…Психопат строит отношения не на основе эмоциональной симпатии, а на функциональной основе. У него есть потребности, которые партнёр должен обслуживать: в сексе, в быту, в том, как должен выглядеть партнёр рядом с ним, в донорстве энергии. В конце концов, психопату раз за разом необходимо самоутверждаться за ваш счёт.Вас сравнивают с бывшими и будущими. Ваш пол (если вы разнополая пара) ставится в оппозицию к полу партнёра. С вами соревнуются и ваши достижения обесценивают.Кстати, вопреки расхожему мнению, психопаты выбирают для отношений как раз не серых мышек, а очень даже выделяющихся и сильных личностей. Весь сок в том, чтобы смешать их с ничем и почувствовать свою силу через власть над ними. Социально-адаптивный психопат понимает только язык силы и власти.Но вы не верите. Вы знаете, что есть ключ к сердцу, которое, как поётся в песне Агаты Кристи, сверху прикрыто мягкой травой, а снизу каменное дно. Вы, независимо от вашего пола, как Герда, которая бредёт за заколдованным Каем, претерпевая на пути множество испытаний, ведь это и есть любовь.Увы, в вашем детстве было множество предпосылок, чтобы вы думали именно так.Короче говоря, вы не верите всем своим органам чувств, потому что…Ведь он(она) такой(-ая) хороший(-ая)!Его любят друзья и ваши родители, он(она) плачет, когда видит бездомных животных, он(она) тонко разбирается в живописи, он(она) такой(-ая) статусный(-ая) и успешный(-ая).Вам кажется, что стоит чуточку исправиться или хорошенько поработать над собой, стать более чутким(-ой), внимательным(-ой), и вы наконец заживёте счастливо вместе. Вы наконец заслужите его(её) высокую любовь!Ну а пока этого не случилось, вы живёте в статусе «недо»: недостаточно умна, чутка, предусмотрительна, спортивна, хозяйственна, искусна, совершенна etc.И вот вы уже в «соковыжималке» и проходите бесконечные круги ада. Но уйти не можете. Если не смогли раньше, то на данном этапе у вас нет никакого эмоционального ресурса это сделать, вы буквально на дне, хотя внешне «всё в порядке». Вот только самооценка 0, забота о себе 0, поглощённость жизнью партнёра 100%.Дело не в вас. Хотя вы вряд ли мне поверите в силу огромного бекграунда опыта, где вы привыкли всю ответственность брать на себя и обслуживать исключительно потребности окружающих, стараться и достигать чего-то только ради них.Корень беды в том, что у психопата оказываются все рычаги управления вами. И рычаги эти ставил не он, а задолго до него ваши значимые взрослые в детстве. Но это другая история, о которой я могу рассказать подробнее, если вам интересно. Стоит?Если вы пытаетесь выбраться из западни, то в арсенале инструментов влияния на вас у психопата всё в наличии: от демонстративной истерики со слезами и обещаний суицида до косвенных или прямых угроз, физического или морального насилия.Всё, чтобы вы почувствовали стыд, вину и страх.Главное, что нужно, чтобы начать выбираться – принять, что вам всё это не кажется. И вам нужна группа поддержки (даже если это ваши подруги) или помощь специалиста.Даже если вас выжали как лимон и, кажется, надежды нет, знайте, что это обратимый, хоть и долгий процесс. Самое важное – вам надо признать, что это действительно больные отношения и что вы имеете право на Себя, отдельно от партнёра.И помните. Страшные тени исчезают, если зажечь огни.Эта моя первая статья. Я с удовольствием поделюсь чем-то полезным в этой и других темах.Хотелось бы вам узнать больше? Делитесь в комментариях, задавайте вопросы по теме. Буду отвечать и создавать новые статьи.



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