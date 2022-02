Как помыть окна, чтобы не было разводов

Весной и осенью в нашей семье принято мыть окна. Я люблю это время, так как каждый раз наслаждаюсь результатом своего труда — стекло блестит идеальной чистотой, а прекрасный вид из окна становится всё более четким и ярким.

Сколько себя помню, мы с мамой занимались мытьем стекол по особой технологии. Поэтому разводы у нас отсутствовали, а работа выполнялась быстро и легко. С радостью поделюсь нашими семейными хитростями, чтобы и вы смогли получить удовольствие от своего труда.

Как помыть окна без разводов: 3 практичных совета

Используем кислоту

На собственном опыте заметила, что добавление кислоты в воду помогает избавиться от тусклости. А если вы живете в многоквартирном доме рядом с дорогой, то о слое грязи на стекле знаете не понаслышке. Так вот, эта универсальная добавка поможет справиться и с этой проблемой, а также отпугнет насекомых.

Чтобы приготовить средство для мытья окон, возьмите то, что есть у каждой хозяйки дома — уксус или лимонную кислоту. Причем второе средство больше выигрывает, так как специфический запах в нём отсутствует. Раствор готовят следующим образом:

на 1 литр воды добавляем 2 столовых ложки уксуса; чтобы сделать средство для нанесения с помощью распылителя, в одном стакане теплой воды растворяем 50 мл уксуса; в случае использования лимонной кислоты, если стёкла слишком загрязненные, берем пропорцию 1 : 5 (100 г на 500 г теплой воды).

Вытираем мокрое стекло газетой или салфеткой

Использование смятой газеты — это очень старый проверенный способ. Такая бумага идеально впитывает влагу и позволяет натереть окно до блеска. Перед использованием я разрываю страницы на пару кусочков и хорошо сминаю в руке, чтобы они стали мягче. На одно окно у меня уходит примерно один разворот газеты.

Хорошо со своей задачей справляются и влаговпитывающие салфетки. Они есть почти на каждой кухне. Благодаря своей упругой и плотной структуре материал быстро впитывает жидкость.

Использование магнитных щеток

Если вы живете в многоэтажном доме, то, скорее всего, задумываетесь над тем, чем мыть окна, чтобы сделать всю работу эффективно и безопасно. Долгое время я использовала длинную палку, на которую надевала микрофибровую тряпочку. Но однажды услышала о магнитных щетках, которые очень удобны для окон с «глухими» частями и отлично подходят для тех, кто боится высоты.

При покупке щетки я узнала, что большое значение имеет толщина окон (4–8 мм для одинарных стекол и 24–32 мм для стеклопакетов). А еще меня предупредили, что устройство со слишком большим «допуском» или «до 32 мм» — это маркетинговый ход производителей. После покупки перед использованием этого инструмента пришлось посмотреть пару видеороликов и внимательно прочитать инструкцию. Оказалось, что всё очень просто.

А еще сделала для себя такой вывод: мытьё окон лучше осуществлять в пасмурную погоду, ведь под воздействием солнечных лучей средство моментально высыхает, из-за чего появляются разводы.

