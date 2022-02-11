Как пользоваться стиральной машиной, чтобы она служила дольше

Как пользоваться стиральной машиной, чтобы она служила дольше Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено


Помните старые советские стиральные машины? Они напоминали большие металлические бочки. У моей бабушки в деревне до сих пор стоит этот раритет. Самое интересное, что он всё еще работает. Современные модели могут лишь позавидовать такой выносливости. Думала, дело в качестве, но мы сами часто вызываем поломки своей невнимательностью. Толком не знаем, как пользоваться стиральной машиной, а потом приходится покупать новую.

© Depositphotos

Глаза мне открыл один мастер по ремонту. Его друзья посоветовали. В этот день ничего не предвещало беды. Я закинула бельё, запустила стирку, и примерно на половине цикла машинка крякнула и заглохла. А ей всего несколько лет. Мастеру удалось вернуть технику к жизни. После чего он рассказал, чего категорически нельзя делать со стиралкой, чтобы не пришлось покупать новую.

Содержание
  1. Как правильно пользоваться стиральной машиной
  2. Проверяйте карманы перед стиркой
  3. Проветривайте стиральную машину
  4. Загружайте правильное количество белья
  5. Добавляйте умеренное количество порошка
  6. Избавьтесь от кондиционера

Как правильно пользоваться стиральной машиной

Проверяйте карманы перед стиркой

Обидно, когда после стирки находишь в кармане забытую там купюру. После намокания и отжима от нее мало что остается. Еще хуже постирать важные документы или телефон. Но главная причина, почему следует тщательно проверять карманы, — сохранность машинки.

Мелкие предметы (например, монеты) и мусор могут забить сток. Во время быстрого вращения барабана, мелочь будет биться о него с большой силой. Так что мелкие повреждения обеспечены. Починка стиралки влетит вам в копеечку, что уж говорить о замене на новую. Просто будьте внимательнее.

Проветривайте стиральную машину

После завершения стирки в ней остается часть жидкости. Если сразу же закрыть дверцу, в следующий раз как минимум получите неприятный запах. А как максимум — грибок под резиновым ободком и ржавый барабан. Лучше всего постоянно держать дверцу слегка приоткрытой. Или хорошенько проветрить сразу после стирки, и только тогда закрывать.

© Depositphotos

Загружайте правильное количество белья

Запускать машинку, чтобы простирнуть парочку вещей, можно назвать расточительством. Вы тратите много воды и порошка. Но еще хуже пытаться сэкономить, нагружая барабан до отказа. Это повлияет как на качество стирки, так и на «самочувствие» техники.

© Depositphotos

Оптимальным считается заполнить бак на 60 %. Если планируете стирать постельное бельё, верхнюю одежду и прочие объемные вещи, процент загрузки стоит снизить до 50. А легких и тонких тканей можно положить немного больше.

Добавляйте умеренное количество порошка

Жалеть моющих средств, конечно, не нужно, но и перебарщивать не вариант. Порошок не растворяется полностью и частично оседает на стенках лотка. Скапливается он и возле сливного отверстия, засоряет трубы.

© Depositphotos

Чтобы этого не допускать, сыпьте ровно столько стирального порошка, сколько указано в рекомендациях. А еще регулярно проводите чистку лотка и фильтр. Многие специалисты утверждают, что гель для стирки использовать безопаснее. Он легче вымывается.

Избавьтесь от кондиционера

Большим шоком для меня стало то, что кондиционер — вреднейшая вещь. Когда я увидела слой мерзкой слизи внутри своей стиральной машинки, представить не могла, что это остатки ополаскивателя. Как объяснил мне мастер, кондиционер практически невозможно выполоскать. Он накапливается на стенках и превращается в отличную среду для вредоносных бактерий.

© Depositphotos

А вы представьте, что происходит с тканью. А мы эти вещи носим каждый день. Хотите смягчить одежду и сделать ее ароматной, используйте натуральные средства. Уксус справится с первым, а эфирные масла — со вторым.

Пренебрегая такими мелочами, мы сами приближаем момент поломки домашней помощницы. Следуйте советам, и она продолжит служить вам верой и правдой многие годы. Периодически проводите полную чистку. Вот увидите, бельё станет свежее и мягче.

The post Как пользоваться стиральной машиной, чтобы она служила дольше appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)  
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru