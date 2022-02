Как пользоваться стиральной машиной, чтобы она служила дольше

Помните старые советские стиральные машины? Они напоминали большие металлические бочки. У моей бабушки в деревне до сих пор стоит этот раритет. Самое интересное, что он всё еще работает. Современные модели могут лишь позавидовать такой выносливости. Думала, дело в качестве, но мы сами часто вызываем поломки своей невнимательностью. Толком не знаем, как пользоваться стиральной машиной, а потом приходится покупать новую.

Глаза мне открыл один мастер по ремонту. Его друзья посоветовали. В этот день ничего не предвещало беды. Я закинула бельё, запустила стирку, и примерно на половине цикла машинка крякнула и заглохла. А ей всего несколько лет. Мастеру удалось вернуть технику к жизни. После чего он рассказал, чего категорически нельзя делать со стиралкой, чтобы не пришлось покупать новую.

Как правильно пользоваться стиральной машиной

Проверяйте карманы перед стиркой

Обидно, когда после стирки находишь в кармане забытую там купюру. После намокания и отжима от нее мало что остается. Еще хуже постирать важные документы или телефон. Но главная причина, почему следует тщательно проверять карманы, — сохранность машинки.

Мелкие предметы (например, монеты) и мусор могут забить сток. Во время быстрого вращения барабана, мелочь будет биться о него с большой силой. Так что мелкие повреждения обеспечены. Починка стиралки влетит вам в копеечку, что уж говорить о замене на новую. Просто будьте внимательнее.

Проветривайте стиральную машину

После завершения стирки в ней остается часть жидкости. Если сразу же закрыть дверцу, в следующий раз как минимум получите неприятный запах. А как максимум — грибок под резиновым ободком и ржавый барабан. Лучше всего постоянно держать дверцу слегка приоткрытой. Или хорошенько проветрить сразу после стирки, и только тогда закрывать.

Загружайте правильное количество белья

Запускать машинку, чтобы простирнуть парочку вещей, можно назвать расточительством. Вы тратите много воды и порошка. Но еще хуже пытаться сэкономить, нагружая барабан до отказа. Это повлияет как на качество стирки, так и на «самочувствие» техники.

Оптимальным считается заполнить бак на 60 %. Если планируете стирать постельное бельё, верхнюю одежду и прочие объемные вещи, процент загрузки стоит снизить до 50. А легких и тонких тканей можно положить немного больше.

Добавляйте умеренное количество порошка

Жалеть моющих средств, конечно, не нужно, но и перебарщивать не вариант. Порошок не растворяется полностью и частично оседает на стенках лотка. Скапливается он и возле сливного отверстия, засоряет трубы.

Чтобы этого не допускать, сыпьте ровно столько стирального порошка, сколько указано в рекомендациях. А еще регулярно проводите чистку лотка и фильтр. Многие специалисты утверждают, что гель для стирки использовать безопаснее. Он легче вымывается.

Избавьтесь от кондиционера

Большим шоком для меня стало то, что кондиционер — вреднейшая вещь. Когда я увидела слой мерзкой слизи внутри своей стиральной машинки, представить не могла, что это остатки ополаскивателя. Как объяснил мне мастер, кондиционер практически невозможно выполоскать. Он накапливается на стенках и превращается в отличную среду для вредоносных бактерий.

А вы представьте, что происходит с тканью. А мы эти вещи носим каждый день. Хотите смягчить одежду и сделать ее ароматной, используйте натуральные средства. Уксус справится с первым, а эфирные масла — со вторым.

Пренебрегая такими мелочами, мы сами приближаем момент поломки домашней помощницы. Следуйте советам, и она продолжит служить вам верой и правдой многие годы. Периодически проводите полную чистку. Вот увидите, бельё станет свежее и мягче.

